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Обставит ли евро доллар? О перспективах и бенефициарах дедолларизации
15 июля 2020, 16:00 • 26 • Аналитика
События в США заставили многих финансовых аналитиков усомниться в прочности положения доллара как мировой валюты № 1. Вопреки расхожему мнению, появившемуся весной 2020 года, сейчас евро значительно укрепляется по отношению к американскому доллару.
Три причины ухудшения положения доллара
На положении доллара негативно отражается одновременно несколько факторов. В первую очередь — политическая дестабилизация в Соединенных Штатах накануне выборов президента (предстоят этой осенью). Массовые волнения афроамериканского населения показали всему миру, что даже у Дяди Сэма не все так спокойно, как представлял Вашингтон.
Углубляется раскол и внутри американской политико-экономической элиты, что связано с соперничеством демократов и республиканцев. К примеру, не очень понятны перспективы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, а, значит, рано делать и какие-либо прогнозы по экономической политике США в ближайшие годы.
Вторая причина — экономические проблемы, вызванные пандемией. США пострадали от распространения коронавируса не меньше, если не больше, чем европейские государства. Пандемия серьезно ударила по американской экономике, включая и позиции американских компаний. В отличие от европейских стран, пандемия в Штатах продолжает бушевать: только в одном штате Аризона в начале июля 2020 года был зафиксирован семидневный средний показатель всего Европейского союза при разнице в численности населения в 60 раз в пользу ЕС. Понятно, что столь тяжелая ситуация с коронавирусом еще больше загоняет американское руководство в тупик и отражается на экономической стабильности США.
Наконец, отдельно стоит отметить компромисс в Евросоюзе. Если весной 2020 года будущее ЕС было довольно непредсказуемым, то сейчас ситуация налаживается. Председательство Германии в Евросоюзе способствует большей стабилизации единой Европы и в политическом, и в экономическом отношении, и если ЕС удастся справиться с внутренними проблемами и преодолеть недовольство европейских стран политикой друг друга, то такое развитие событий будет выглядеть куда привлекательнее, чем путь внутриполитической конфронтации, по которому уверенно следуют в последние месяцы Соединенные Штаты.
Кто выиграет от снижения востребованности доллара
Благодаря этому евро значительно отыгрывает свои позиции перед американским долларом и вновь приобретает интерес у мировых инвесторов. Евро вполне может превратиться в одну из наиболее перспективных мировых валют уже к концу 2020 года, что в очередной раз поставит вопрос о перспективах постепенной дедолларизации мировой экономики.
Конечно, процесс дедолларизации не будет стремительным, поскольку у доллара пока мало реальных конкурентов, кроме евро, у которого есть и свои проблемы, заключающиеся прежде всего в наличии серьезных внутренних противоречий в Евросоюза. Но, кроме евро, ни японская йена, ни китайский юань, ни швейцарский франк на роль мировой валюты, альтернативной доллару, не тянут. Но не факт, что отдельные государства и корпорации не будут в своих расчетах постепенно переходить и на другие валюты, уходя от долларовой монополии.
Самое интересное, что о дедолларизации больше всего говорят в России, в Иране и Сирии, но реальными бенефициарами этого процесса в перспективе станут Евросоюз и Китай. Европа чувствует себя устойчиво благодаря относительно крепкому положению общеевропейской валюты, а Китай является очень сильной экономикой, также заинтересованной в ослаблении положения доллара.
Илья Полонский
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