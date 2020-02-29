Обстановка в Ливии: затишье перед бурей заканчивается • 50 • Аналитика

На фоне предельного обострения сил сирийской армии и турецких военных, а также опекаемых ими боевиков в Идлибе несколько на второй план отошли события в другой «горячей точке» Ближнего Востока — Ливии. Тем не менее, ситуация там также остается весьма напряженной. Ее развитие грозит вылиться в конфликт не менее ожесточенный и кровопролитный, чем тот, который сегодня набирает обороты в Сирии.



Шаткое перемирие, с таким трудом установленное ценой огромных усилий российской стороны, фактически уже нарушено. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари накануне выступил с заявлением, в котором возложил всю вину за развязывание новой волны военных действия на Правительство национального согласия, подстрекаемое к подобным действиям Анкарой. По словам представителя ЛНА, «турецкими боевиками и бандформированиями ПНС» предпринимаются активные попытки сорвать официально действующий режим прекращения огня. По утверждению Мисмари, речь идет уже и о применении крупнокалиберной (до 155 мм) артиллерии, а также БПЛА, с помощью которых удары наносятся в том числе и по жилым кварталам.







В свою очередь, вооруженные силы, подчиненные фельдмаршалу Халифе Хафтару, активно противодействуют этим агрессивным проискам. Согласно информации, поступившей от ЛНА, ее средствами ПВО только 28 февраля были уничтожены сразу 4 ударных беспилотника турецких сил. Надолго хватит выдержки ее бойцов для того, чтобы отвечать на провокации лишь дозировано и точечно, сейчас сказать трудно.



К сожалению, приходится признать очевидное: прекращение военных действий было использовано правительством Файеза Сарраджа не для поиска путей выхода из кризиса и установления взаимопонимания со своими оппонентами, а для всемерного укрепления подконтрольных вооруженных формирований. Осуществляется оно в первую очередь за счет прибытия из Турции военного снаряжения и вооружения, а также непосредственно воинских контингентов Анкары. Помимо этого, свою лепту в поддержку ПНС вносят и перебрасываемые в Триполи с подачи Реджепа Эрдогана из Сирии боевики различных незаконных формирований, которым предложено поучаствовать в ливийской войне в качестве самых обычных наемников.



По оценкам различных наблюдателей, количество таких «незваных гостей» (в основном членов «Джабхат ан-Нусры», запрещенной в России) на ливийской земле может достигать 8, а то и 10 тысяч человек. Численность турецкого контингента оценивается как минимум в 2 тысячи. При этом турки несут довольно ощутимые потери – в результате ракетного удара, нанесенного не так давно силами ЛНА по месту их дислокации, погибли от 7 до 10 военных, чью смерть пришлось официально признать даже Эрдогану. Подобного рода точечные удары армия Хафтара сегодня наносит по поступающим от Анкары в Триполи в нарушение оружейного эмбарго грузам военного назначения, а также по командным пунктам и базам вражеских беспилотных аппаратов.



Затишье перед бурей заканчивается. Во что может вылиться дальнейшее противостояние, предугадать не так уж и сложно. Напомним, что Ливийская национальная армия уже на начало нынешнего месяца контролировала на менее 80% территории страны. Фактически реальную власть ПНС сохраняет лишь в контролируемом Триполи. В случае, если фельдмаршал Хафтар окончательно разуверится в договороспособности Сарраджа, подталкиваемого турками к обострению конфронтации, вряд ли что-то сможет удержать его от решительного штурма столицы – последнего оплота ПНС.



Насколько успешной и быстрой может быть эта операция, зависит прежде всего от степени вмешательства в нее Турции. Ну и, конечно, других стран, поддерживающих ту или иную сторону в этой затянувшейся войне. На фоне предельного обострения сил сирийской армии и турецких военных, а также опекаемых ими боевиков в Идлибе несколько на второй план отошли события в другой «горячей точке» Ближнего Востока — Ливии. Тем не менее, ситуация там также остается весьма напряженной. Ее развитие грозит вылиться в конфликт не менее ожесточенный и кровопролитный, чем тот, который сегодня набирает обороты в Сирии.Шаткое перемирие, с таким трудом установленное ценой огромных усилий российской стороны, фактически уже нарушено. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари накануне выступил с заявлением, в котором возложил всю вину за развязывание новой волны военных действия на Правительство национального согласия, подстрекаемое к подобным действиям Анкарой. По словам представителя ЛНА, «турецкими боевиками и бандформированиями ПНС» предпринимаются активные попытки сорвать официально действующий режим прекращения огня. По утверждению Мисмари, речь идет уже и о применении крупнокалиберной (до 155 мм) артиллерии, а также БПЛА, с помощью которых удары наносятся в том числе и по жилым кварталам.В свою очередь, вооруженные силы, подчиненные фельдмаршалу Халифе Хафтару, активно противодействуют этим агрессивным проискам. Согласно информации, поступившей от ЛНА, ее средствами ПВО только 28 февраля были уничтожены сразу 4 ударных беспилотника турецких сил. Надолго хватит выдержки ее бойцов для того, чтобы отвечать на провокации лишь дозировано и точечно, сейчас сказать трудно.К сожалению, приходится признать очевидное: прекращение военных действий было использовано правительством Файеза Сарраджа не для поиска путей выхода из кризиса и установления взаимопонимания со своими оппонентами, а для всемерного укрепления подконтрольных вооруженных формирований. Осуществляется оно в первую очередь за счет прибытия из Турции военного снаряжения и вооружения, а также непосредственно воинских контингентов Анкары. Помимо этого, свою лепту в поддержку ПНС вносят и перебрасываемые в Триполи с подачи Реджепа Эрдогана из Сирии боевики различных незаконных формирований, которым предложено поучаствовать в ливийской войне в качестве самых обычных наемников.По оценкам различных наблюдателей, количество таких «незваных гостей» (в основном членов «Джабхат ан-Нусры», запрещенной в России) на ливийской земле может достигать 8, а то и 10 тысяч человек. Численность турецкого контингента оценивается как минимум в 2 тысячи. При этом турки несут довольно ощутимые потери – в результате ракетного удара, нанесенного не так давно силами ЛНА по месту их дислокации, погибли от 7 до 10 военных, чью смерть пришлось официально признать даже Эрдогану. Подобного рода точечные удары армия Хафтара сегодня наносит по поступающим от Анкары в Триполи в нарушение оружейного эмбарго грузам военного назначения, а также по командным пунктам и базам вражеских беспилотных аппаратов.Затишье перед бурей заканчивается. Во что может вылиться дальнейшее противостояние, предугадать не так уж и сложно. Напомним, что Ливийская национальная армия уже на начало нынешнего месяца контролировала на менее 80% территории страны. Фактически реальную власть ПНС сохраняет лишь в контролируемом Триполи. В случае, если фельдмаршал Хафтар окончательно разуверится в договороспособности Сарраджа, подталкиваемого турками к обострению конфронтации, вряд ли что-то сможет удержать его от решительного штурма столицы – последнего оплота ПНС.Насколько успешной и быстрой может быть эта операция, зависит прежде всего от степени вмешательства в нее Турции. Ну и, конечно, других стран, поддерживающих ту или иную сторону в этой затянувшейся войне. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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