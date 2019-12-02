Обстановка в Белоруссии накаляется: В ожидании сенсации от Лукашенко активисты собирают майдан - СМИ

Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер намерен сделать "историческое" заявление. По информации "Еврорадио", Александр Лукашенко 5 декабря на встрече с депутатами Палаты представителей шестого и седьмого созывов озвучит своё послание.

При этом, как подчеркнул председатель проправительственной организации "Белая Русь" Геннадий Давыдько, по всей видимости, заявление Лукашенко будет программным и стратегическим.

"Я думаю, он будет делать историческое, программное заявление, и тогда нам будет понятна ещё больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять", - сказал он.

В то же время "Дни.ру" со ссылкой на представителей белорусской оппозиции пишут, что обстановка в стране накаляется. Более того, по информации издания, некие агрессивно настроенные активисты заявили о массовых акциях протеста в Минске, а "ситуация в братской республике всё больше напоминает события на Украине". В этой связи ссылаются на слова посла Белоруссии в России Владимира Семашко, который заявил, что Москва и Минск создают парламент и правительство, где часть функций на себя возьмут органы Союзного государства. А единые рынки стран заработают с 2020 года. Мол, именно такое единение якобы и не нравится агрессорам.

Журналист Елена Острякова, чьи слова также приводят "Дни.ру", считает, что заявление посла "прозвучало как обухом по голове", после чего активисты и "засобирались на майдан".

Добавим, как ранее писали Nation News со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с Александром Лукашенко президент России Владимир Путин планирует встретиться до Нового года. Вероятно, перед этой встречей и случится "историческое заявление" Лукашенко.