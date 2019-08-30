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Обстановка ухудшается: в Донбассе погибли три ополченца

30 августа 2019, 13:24  •  91 • Война
В управлении народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 29 августа сообщили о гибели трех военнослужащих в результате обстрелов со стороны подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, еще пять ополченцев получили ранения.
Представители ополчения рассказали, что в 18:30 (совпадает с мск) украинские силовики 35-й бригады морской пехоты под командованием Николая Паласа прицельно атаковали село Григоровка на юге ДНР, выпустив по населенному пункту 15 мин калибра 120 мм.
В штабе Операции объединенных сил (ООС) ВСУ в свою очередь заявили, что за сутки зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе.
РИА «Новости» со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли из минометов шесть населенных пунктов республики. Собеседник агентства отметил, что в ходе атак применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Одно из нападений вызвало пожар в доме у окраин Горловки. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.
Ранее в тот же день в НМ ДНР заявили, что троих военнослужащих ополчения взяли в плен во время боестолкновения под Горловкой с боевиками украинского националистического формирования «Азов». Военные республики сообщили, что в бою погиб один их военнослужащий, еще один получил тяжелые ранения.
«Важно отметить, что после осмотра тела нашего защитника, погибшего в ходе боя, обнаружено отсутствие одного уха. По характеру раны специалистами сделано заключение, что его отрезали с уже мертвого тела», — обратили внимание в ведомстве. Там предположили, что отрезанная часть тела ополченца стала для диверсионной группы «трофеем», подтверждающим «факт убийства» противника.
В ДНР связали появление группы украинских силовиков в Донбассе с «усилением ведения разведки» и действиями диверсионно-разведывательных групп.
В народной милиции также утверждают, что для активизации разведки украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты.
После данных фактов представители ДНР в ходе видеоконференции участников Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины потребовали от Киева разобраться в обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе и применить в отношении виновных дисциплинарные меры, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. «По нашему твердому убеждению, пока не будет реализован механизм наказания виновных, нарушения будут продолжаться», — приводятся слова министра в телеграм-канале внешнеполитического ведомства республики.
Никонорова также сообщила, что представители ДНР попросили ОБСЕ оказать максимальное содействие в поиске, возвращении и оценке статуса и состояния военнослужащих республики. «Представители миссии приняли нашу просьбу и предложили вернуться к этому вопросу на предстоящем 4 сентября заседании в Минске», — отметила она.
За два дня до этого в представительстве ДНР в СЦКК заявили о танковом обстреле подразделениями украинских силовиков села Коминтерново на юге самопровозглашенной республики. Там уточнили, что огонь был зафиксирован с 04:40 до 05:15 27 августа.
Всего украинские силовики совершили 20 выстрелов из района подконтрольного им села Талаковка, отметил представитель ДНР.
По его сведениям, в результате атаки повреждения получили четыре дома по ул. Ахматовой, особенно пострадало остекление. Помимо того, было зафиксировано прямое попадание снаряда в крышу одного из жилых зданий. Информации о пострадавших не поступало.
Незадолго до этого штаб ООС написал на своей странице в фейсбуке, что 26 августа самопровозглашенные республики Донбасса применили запрещенное минскими соглашениями оружие. По данным ООС, ополченцы 12 раз обстреляли украинские позиции: семь из них были направлены в район действия оперативно-тактической группировки «Восток», другие пять — в район группировки «Север».
Украинская сторона утверждает, что при обстреле применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и минометы калибра 82 мм. Запрет на использование последних прописан в минских соглашениях.
В Донбассе с 21 июля действует бессрочное перемирие, которого удалось достичь 17 июля на встрече в Минске.
В этом заявлении впервые были обозначены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, к чему уже давно призывали представители самопровозглашенных республик Донбасса. Но перемирие начало показывать свою несостоятельность с первого же дня.

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