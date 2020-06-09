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Обстановка у дома актёра Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП
09 июня 2020, 14:55 • 340 • В России
В Москве сотрудники полиции оцепили здание в Казарменном переулке, где проживает актёр Михаил Ефремов. Накануне он стал участником крупного ДТП на Смоленской площади, в ходе которого артист на своём автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера. Водитель второй машины позднее скончался от полученных травм. Актёр, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал. Артисту грозит уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до 12 лет тюрьмы. RT ведёт прямую трансляцию от дома, где проживает Ефремов.
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