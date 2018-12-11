«Обстановка сложная, но контролируемая»: в НАК подвели итоги борьбы с терроризмом в 2018 году

Число терактов в России сократилось, сообщил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, за 2018 год силовики пресекли деятельность 37 экстремистских ячеек и ликвидировали 65 боевиков. Кроме того, правоохранительные органы не допустили на территорию Российской Федерации более 10 тыс. подозреваемых в терроризме.

В 2018 году на территории России уничтожено 65 боевиков и ликвидирована деятельность 37 террористических ячеек. Об этом в ходе итогового заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. Он отметил, что наибольшее число преступлений террористической направленности фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории республик Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республики и Ставропольского края», — сказал Бортников.

Наряду с этим с начала года в ходе контртеррористических операций и отдельных оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 65 боевиков, в том числе десять главарей бандгрупп. Кроме того, силовики задержали 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников террористов.

В конце октября президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность содержания осуждённых за совершение террористических преступлений отдельно от остальных заключённых. Подобная мера необходима для того, чтобы радикальные элементы не занимались обработкой сокамерников. «Нам совершенно это ни к чему», — пояснил глава государства.

«Число преступлений значительно снизилось»

Бортников также обратил внимание, что международные террористические организации предпринимают попытки распространить свою деятельность в разных субъектах РФ. Для совершения преступлений, в частности, привлекаются мигранты из стран Центральной Азии.

«Обстановка в Российской Федерации в сфере противодействия терроризму остаётся сложной, но контролируемой правоохранительными органами. В результате реализации комплекса мер в текущем году значительно снизилось число совершённых преступлений террористической направленности, сократилось количество терактов», — подчеркнул директор ФСБ.

В этой связи он отметил скоординированную деятельность, которая позволила предотвратить террористические проявления в ходе выборов президента РФ (18 марта) и чемпионата мира по футболу 2018 года (14 июня — 15 июля). Ранее Бортников информировал, что за время проведения мундиаля силовики предотвратили несколько попыток использования беспилотных летательных аппаратов с целью совершения террористических актов.

Кроме того, для предотвращения использования мигрантов в террористических целях правоохранительные ведомства усилили контроль в пограничных зонах.

«МВД и Пограничной службой ФСБ России закрыт въезд в страну более 10 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности, а также не допущен выезд свыше 60 российских и иностранных граждан в зоны вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке», — сообщил Бортников.

Председатель НАК также рассказал об успешности мер по защите информационного пространства от террористических угроз. По его словам, в 2018 году Роскомнадзор, МВД, ФСБ и Генеральная прокуратура расширили внедрение автоматизированных систем мониторинга средств массовой коммуникации.

Как отметил Бортников, это позволило выявить более 47 тыс. интернет-ресурсов, которые содержали материалы, связанные с деятельностью международных террористических организаций (МТО).

«Это дало возможность пресечь деятельность по распространению противоправной информации более чем 64 тыс. интернет-ресурсов, из которых свыше 47 тыс. содержали материалы, связанные с деятельностью международных террористических организаций», — пояснил глава ФСБ.

По словам Бортникова, руководители террористических группировок предпринимают попытки сформировать на территории России законспирированные ячейки. Он подчеркнул, что основной целевой аудиторией пропагандистов является молодёжь, в том числе несовершеннолетние.

В завершение выступления Александр Бортников рассказал о задачах на 2019 год. Одним из целевых направлений является снижение уязвимости различных объектов (в том числе мест массового скопления людей) для террористических посягательств. Кроме того, необходимо повысить готовность к террористическим угрозам в морских акваториях.

«Требуется повысить готовность сил и средств оперативных штабов в субъектах РФ и морских районах к незамедлительному реагированию на террористические угрозы», — добавил директор ФСБ.