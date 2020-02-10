«Обстановка остаётся стабильной»: свыше 20 тысяч человек в России находятся под наблюдением из-за коронавируса

Более 20 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также рассказала, что оба гражданина КНР, у которых было обнаружено заболевание, в скором времени будут выписаны. В Китае, по последним данным, заражены свыше 40 тыс. человек, 908 погибли. При этом число выздоровевших достигло 8,2% от общего числа заражённых.

Свыше 20 тыс. человек в России находятся под наблюдением в связи с распространением коронавируса NCP. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, 6 тыс. из них — граждане Китая.

«По ситуации, связанной с новым коронавирусом, на сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек, из них более 6 тыс. — это граждане КНР. Обследованы и госпитализированы из общего количества за весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года 769 человек», — сказала она.

На данный момент известно о двух случаях заражения коронавирусом в России — это граждане КНР, которые проходят лечение в Тюменской области и Забайкальском крае. Они поступили в распоряжение медиков на лёгкой стадии заболевания и на данный момент уже готовятся к выписке.

«Как вы знаете, двум гражданам Китая был поставлен диагноз «инфекция, вызванная новым коронавирусом». Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме. На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке», — сказала Попова.

Стоит отметить, что, так как у этих заражённых была лёгкая форма болезни, врачам не удалось вычленить штамм вируса, который нужен для разработки вакцины. Вместе с тем между Россией и Китаем нет договорённости о передаче штамма. Попова допустила, что в скором времени этот вопрос будет решён.

«Нам нужен вариант вируса, я думаю, что этот вопрос скоро будет решён», — сказала она.

В целом санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России Попова оценивает как стабильную.

«На сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остаётся стабильной. Осложнения вызывает только растущая заболеваемость… респираторными вирусными инфекциями и гриппом», — констатировала она

«Ситуация по-прежнему крайне тяжёлая»

В самом Китае коронавирус продолжает распространяться. Основной очаг эпидемии находится в провинции Хубэй, а именно в городе Ухань, откуда и началось распространение NCP. По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в материковой части страны инфицированы свыше 40,1 тыс. человек, а 908 погибли от заболевания. Ещё 3281 человек был выписан.

Практически все из них — граждане КНР. Однако есть и пребывающие в Китае иностранцы. По словам официального представителя МИД страны Гэн Шуана, число заражённых иностранцев достигло 27 человек. Есть также и два умерших иностранца, один из которых этнический китаец, но гражданин США. Ещё трое выздоровели.

Доля выписанных достигла 8,2% от общего числа заражённых, отметил представитель госкомитета Ми Фэн. При этом в провинции Хубэй этот показатель равен 6,1%, добавил он.

«Процент выздоровевших в Ухани провинции Хубэй и по всей стране значительно вырос, по состоянию на сегодняшний день их число по всей стране составляет 8,2% от всех инфицированных. Для сравнения: 27 января этот показатель был 1,3%», — приводит его слова РИА Новости.

Глава КНР Си Цзиньпин считает, что ситуация с распространением новой инфекции остаётся крайне тяжёлой. Он призвал власти на всех уровнях работать над контролем коронавируса.

«Ситуация с распространением заболевания по-прежнему крайне тяжёлая, партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны решительно и последовательно выполнять все решения и планы ЦК КПК по профилактике и контролю за распространением заболевания», — цитирует его РИА Новости.

Распространение 2019-nCoV за пределами КНР

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы практических во всех частях света, кроме Южной Америки и Африки. Из стран Ближнего Востока подтверждено заболевание нескольких человек только в ОАЭ. Однако стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что в этом регионе большинство стран не способны самостоятельно обнаружить эту инфекцию.

При этом распространение болезни за пределами Китая замедляется. Однако в ВОЗ считают, что обстоятельства могут перемениться, а потому глава организации Тедрос Адхан Гебрейус призвал страны готовиться к возможному распространению коронавируса.

«Выявление небольшого числа таких случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга», — констатировал он.

В связи с этим отметим, что учёные открыли новый способ передачи коронавируса. До последнего времени считалось, что заражение происходит воздушно-капельным путём. Однако, согласно исследованию, результаты которого опубликованы в Journal of the American Medical Association, вирус был обнаружен также в фекальных массах.

Учёные признали, что на данный момент не могут сказать, какое время коронавирус может жить за пределами организма и какова его чувствительность к температуре окружающей среды.