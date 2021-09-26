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Обстановка накалилась: Боррель выдвинул требования к Белграду и Приштине

26 сентября 2021, 18:05  •  249 • Политика
Жозеп Боррель. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европейский дипломат заявил о недопустимости дальнейших провокаций
Обстановка на административной линии с Косово и Метохией накалилась, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он потребовал от Белграда и Приштины немедленной деэскалации и вывода спецназа. Ранее с аналогичным призывом выступил НАТО.
Сегодня стало известно, что генсек альянса Йенс Столтенберг переговорил по телефону с сербским лидером Александром Вучичем, а также премьером Косово Альбином Курти. Обсуждалась напряженная ситуация, которая сложилась между сербами и властями Косово. На своей странице в Твиттер Столтенберг позже заявил, что обеим сторонам крайне важно наладить диалог.
I spoke to @avucic of #Serbia & @albinkurti of #Kosovo about the need to de-escalate in the north of Kosovo. It's vital both Belgrade & Pristina show restraint & return to dialogue. @NATO_KFOR’s mandate remains to ensure a safe & secure environment & freedom of movement for all.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 26, 2021
Вучич в разговоре с генсеком НАТО заявил, что пошел уже седьмой день оккупации севера Косово и Метохии спецназом Приштины, при этом международное сообщество молчит. Слова сербского главы приводит телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее российский МИД обвинил косовскую полицию в попытках вытеснить сербов с территории и назвал эти действия провокацией.

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