Обстановка накалилась: Боррель выдвинул требования к Белграду и Приштине

Обстановка на административной линии с Косово и Метохией накалилась, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он потребовал от Белграда и Приштины немедленной деэскалации и вывода спецназа. Ранее с аналогичным призывом выступил НАТО.



Сегодня стало известно, что генсек альянса Йенс Столтенберг переговорил по телефону с сербским лидером Александром Вучичем, а также премьером Косово Альбином Курти. Обсуждалась напряженная ситуация, которая сложилась между сербами и властями Косово. На своей странице в Твиттер Столтенберг позже заявил, что обеим сторонам крайне важно наладить диалог.

I spoke to @avucic of #Serbia & @albinkurti of #Kosovo about the need to de-escalate in the north of Kosovo. It's vital both Belgrade & Pristina show restraint & return to dialogue. @NATO_KFOR’s mandate remains to ensure a safe & secure environment & freedom of movement for all.