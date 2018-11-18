«Обслуживают интересы США»: Госдума о словах украинского генерала о «большой войне» между Россией и Украиной

В России ответили на заявление украинского генерала о «большой войне». В парламенте считают, что эти высказывания обслуживают, прежде всего, интересы США.

В Госдуме России отреагировали на слова генерала Украины о «большой войне» из-за Азовского моря. Зампред комитета по обороне и безопасности России заявил, что украинскому народу следует всерьёз насторожиться из-за конфронтационной повестки Киева.

Ранее бывший замглавы Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко «предрёк», что закрытие Россией Азовского моря для кораблей Украины приведёт к «большой войне» между двумя государствами. При этом он полагает, что США и страны Запада не будут открыто вмешиваться в ситуацию, а ограничатся экономической и дипломатической поддержкой.

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности, такие заявления являются крайне безответственными, и, скорее всего, связаны с приближающимися выборами президента Украины. Парламентарий рекомендовал украинцам всерьёз насторожиться в связи с резко усилившейся конфронтационной риторикой Киева. Он напомнил, что конфликт между Украиной и Россией не в интересах обоих государств, но в интересах США и Запада.