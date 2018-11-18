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«Обслуживают интересы США»: Госдума о словах украинского генерала о «большой войне» между Россией и Украиной
18 ноября 2018, 19:54 • 101 • Политика
В России ответили на заявление украинского генерала о «большой войне». В парламенте считают, что эти высказывания обслуживают, прежде всего, интересы США.
В Госдуме России отреагировали на слова генерала Украины о «большой войне» из-за Азовского моря. Зампред комитета по обороне и безопасности России заявил, что украинскому народу следует всерьёз насторожиться из-за конфронтационной повестки Киева.
Ранее бывший замглавы Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко «предрёк», что закрытие Россией Азовского моря для кораблей Украины приведёт к «большой войне» между двумя государствами. При этом он полагает, что США и страны Запада не будут открыто вмешиваться в ситуацию, а ограничатся экономической и дипломатической поддержкой.
По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности, такие заявления являются крайне безответственными, и, скорее всего, связаны с приближающимися выборами президента Украины. Парламентарий рекомендовал украинцам всерьёз насторожиться в связи с резко усилившейся конфронтационной риторикой Киева. Он напомнил, что конфликт между Украиной и Россией не в интересах обоих государств, но в интересах США и Запада.
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