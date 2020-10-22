«Обслуживать интересы Пентагона»: зачем НАТО планирует создать новый космический центр в Германии

Генеральный секретарь НАТО подтвердил планы альянса по созданию нового космического центра на базе Рамштайн в ФРГ. Йенс Столтенберг уточнил, что центр станет «оказывать миссиям НАТО коммуникационную поддержку и предоставлять им видовую спутниковую информацию». Генсек объяснил необходимость структуры тем, что Россия и Китай «разрабатывают системы, способные «ослеплять», выводить из строя и сбивать спутники». По мнению экспертов, намерения блока говорят о том, что НАТО и США сейчас «начинают активно бороться за первенство в космическом пространстве», которое расценивают как сферу ведения боевых действий. Аналитики считают, что деятельность центра будет направлена в первую очередь против РФ.

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил планы НАТО по созданию нового космического центра на базе Рамштайн в Германии. Об этом он заявил в преддверии онлайн-встречи министров обороны стран — членов альянса, которая пройдёт 22—23 октября.

«Я ожидаю, что завтра министры договорятся о создании нового космического центра НАТО при командовании Объединённых ВВС НАТО в Рамштайне в Германии», — сказал Столтенберг.

По его словам, «центр будет выполнять координационную роль в этой крайне важной среде, оказывать миссиям НАТО коммуникационную поддержку и предоставлять им видовую спутниковую информацию».

«Мы не стремимся к милитаризации космоса. Наша цель — повысить осведомлённость НАТО о вызовах в космическом пространстве и укрепить нашу способность отвечать на них», — сообщил генсек альянса.

Столтенберг также заявил, что блок «продолжает процесс адаптации во всех средах ведения боевых действий» — в том числе в космическом пространстве, где «с каждым годом становится всё больше действующих сторон и усиливается конкуренция».

«Некоторые страны, включая Россию и Китай, разрабатывают системы, способные «ослеплять», выводить из строя и сбивать спутники», — подчеркнул он.

По словам главы НАТО, космическое пространство «имеет важнейшее значение» для способности альянса «осуществлять навигацию, обеспечивать связь, а также отслеживать ракетные запуски».

«Для наших военных крайне важно наличие высокоскоростной, эффективной и защищённой спутниковой связи», — добавил Столтенберг.

Напомним, государства Североатлантического альянса в июне прошлого года утвердили первую в истории организации концепцию политики в сфере космоса. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что речь идёт якобы не о милитаризации космического пространства, а о его мониторинге.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

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При этом ещё в 2005 году в немецком Калькаре был открыт так называемый Объединённый центр компетентности в воздушной мощи (ОЦКВМ) «для улучшения воздушных, космических, наземных и морских операций» НАТО с применением воздушных сил (Joint Air Power Competence Centre). Об этом сообщала пресс-служба альянса.

«Сказка про белого бычка»

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, планы НАТО по созданию космического центра в Германии говорят о том, что альянс и США во главе блока сейчас «начинают активно бороться за первенство в космическом пространстве».

«Они считают, что тот, кто одержит победу в этом направлении, будет лидером, оказывающим колоссальное влияние на планету. Намерения альянса создать космический центр свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты и НАТО делают космос приоритетной сферой, в которой они будут развиваться в военном отношении. Причём США даже не скрывают, что предполагают войны в космическом пространстве. Заявления же Столтенберга об отсутствии милитаризации космоса в планах по созданию центра — сказка про белого бычка», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Как уточнил Блохин, «космос интересует в первую очередь американские военно-промышленные круги как перспективная сфера развития военных технологий». Аналитик также пояснил, что Североатлантический альянс неслучайно планирует создать свой космический центр именно на немецкой базе Рамштайн.

«Это одна из самых больших военных баз НАТО в Европе, которая расположена на территории федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц. Созданный там объект может использоваться не только как космическая база, но и как наземный центр слежения, который будет находиться не так далеко от границ России, и особое внимание его сотрудники будут уделять именно противоборству с РФ», — отметил Блохин.

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов, в свою очередь, напомнил, что немецкая база Рамштайн «является опорным пунктом ВВС США на территории Германии в Европе и одновременно одной из баз НАТО».

«Что бы там ни построили под маркой альянса, это будет под контролем США. Поэтому именно Вашингтон будет решать, какую информацию давать той же Германии или другим странам альянса», — отметил он.

По словам Коновалова, «все заявления главы Североатлантического альянса, в которых проскальзывает тезис о том, что НАТО как организация способна делать что-то самостоятельно, стоит воспринимать с изрядной долей скептицизма».

«На деле все важные вопросы решают Соединённые Штаты. И новый космический центр НАТО будет обслуживать интересы Пентагона и Вооружённых сил США, а всё остальное будет вторично», — сказал аналитик.

Госсекретарь США Майк Помпео с американскими военными

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© Jens Meyer

Коновалов также добавил, что «американцы стремятся к милитаризации космоса, но денег на это у них не хватает».

«Поэтому Вашингтону удобно использовать европейские средства, финансирование сателлитов, чтобы создавать структуры типа нового космического центра», — считает эксперт.

Как отметил Блохин, этот центр «не сможет физически сдерживать Россию и Китай, но «будет заниматься разработками новых систем обнаружения спутников, создавать стратегии противоборства РФ и КНР в космическом пространстве».

«Центр будет заниматься также мониторингом космического пространства, разработкой новых систем вооружений для космоса», — уточнил эксперт.

При этом «отсылки Столтенберга к российской и китайской угрозам не выдерживают никакой критики», считает Блохин.

«Россия не раз заявляла, что развивает космические системы исключительно в целях самообороны. При этом данные обвинения генсек альянса ловко использует, чтобы оправдать создание космического центра, который вполне может стать очередным элементом инфраструктуры новой холодной войны. Эта инфраструктура будет расширяться в Европе, Азии с прицелом в том числе и на Китай», — отметил аналитик.

По словам Блохина, НАТО и США «необходимо постоянно раздувать угрозы, поскольку без них денег на новые вооружения не выделишь».

«Ведь нужна поддержка общественности, налогоплательщиков», — уточнил эксперт.

«Компенсация Берлину»

По мнению Блохина, создание космического центра НАТО в Германии может быть также «своего рода компенсацией Берлину за вывод части американских войск из ФРГ».

«Германия — слишком лакомый кусок для американцев, чтобы от него отказаться. Войска Соединённых Штатов не уйдут из ФРГ ни при каких условиях», — заявил аналитик.

Напомним, ранее США заявили о выводе американских войск из Германии. Как уточнял в конце июля глава Пентагона Марк Эспер во время пресс-конференции, Вашингтон сократит присутствие военных Соединённых Штатов в ФРГ за счёт вывода 11,9 тыс. военнослужащих.

Глава Пентагона Марк Эспер

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© Erin Scott

В итоге на немецкой территории будут находиться не 36 тыс., а около 24 тыс. человек. По словам Эспера, «это будет сделано таким образом, чтобы способствовать укреплению НАТО и сдерживанию России».

Как отметил Блохин, «несмотря на кризис в отношениях Берлина и Вашингтона, Германия остаётся важным элементом военной стратегии США».

«Несмотря на все проблемы, которые возникли между Соединёнными Штатами и ФРГ, в частности споры относительно нежелания немецкой стороны отчислять колоссальные средства в бюджет НАТО, альянс во главе с США продолжает держать Германию под своим зонтиком. Американцы не могут упустить ФРГ из-под контроля», — сообщил эксперт.

Германия же в контексте этих тенденций «продолжает идти в фарватере американской внешней политики и стратегии Североатлантического альянса», считает Блохин.

«Германия, конечно, позволяет себе некие отступления в виде позиции относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», но всё же она часто следует мейнстриму коллективного Запада. Поэтому Берлин, вероятно, согласится поддержать планы НАТО по созданию космической базы, которой по факту будут руководить США», — заключил аналитик.