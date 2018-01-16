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Обширный инсульт: в Москве умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

16 января 2018, 04:24  •  215 • В России
15 января на 73-м году жизни скончался лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Причиной смерти стал обширной инсульт, случившийся три дня назад. Анпилов стал видным российским политиком в 1990-х годах, когда организовал целый ряд массовых коммунистических манифестаций, в том числе марши «голодных очередей» и «пустых кастрюль» и «поход на Белый дом». Чем был знаменит один из самых ярких представителей левых сил — в материале RT.
 
РИА Новости © Владимир Вяткин
 

В возрасте 72 лет скончался лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Об этом сообщается на странице политика в Facebook.

«Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — говорится в сообщении.

Смерть политика подтвердила экс-депутат Госдумы Дарья Митина. По её словам, 13 января у Анпилова случился обширный инсульт, после чего он был доставлен в НИИ имени Склифосовского, где три дня находился в коме.

«13 января (Анпилов. — RT) ехал на встречу Грудинина с доверенными лицами, но не доехал — обширный инсульт», — цитирует Митину ТАСС.

Ранее стало известно, что на встрече с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым, которая состоялась в субботу, 13 января, в Центральном доме литераторов в Москве, скончался один из участников мероприятия.

«Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через десять минут. Всё очень скоординированно, всё очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь, из-за которой констатировали, что он мгновенно умер», — приводит РИА Новости слова члена КПРФ Александра Ющенко.

Лидер протестов

Виктор Анпилов родился в селе Белая Глина Краснодарского края. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ. После учёбы работал в Гостелерадио СССР, был комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки. В середине 1980-х Анпилов работал в Никарагуа собственным корреспондентом Гостелерадио.

В 1990 году политик был избран депутатом Моссовета и стал членом фракции коммунистов «Москва», а в 1991 году выставил свою кандидатуру на пост мэра Москвы, но не смог собрать необходимого для участия в выборах числа подписей. Являлся доверенным лицом кандидата в президенты России Альберта Макашова.

В том же году Анпилов участвовал в учредительном съезде Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) и был избран секретарём ЦК партии. В 1992 году он становится одним из главных организаторов движения «Трудовая Россия» и возглавляет его исполком. Позднее, в 1996 году, он был исключён из РКРП, вместе с ним партию покинули его сторонники.

Анпилов известен как один из лидеров гражданских протестов 1990-х годов. В частности, он организовал ряд массовых акций: демонстрацию 7 ноября 1991 года, марш «голодных очередей», марш «пустых кастрюль», «поход на Останкино», «поход на Белый дом».

Кроме того, Анпилов был руководителем первомайской демонстрации 1993 года, в ходе которой произошли столкновения участников акции с милицией и ОМОНом.

После указа президента России Бориса Ельцина о роспуске Верховного Совета Анпилов призвал сторонников на защиту Дома Советов. За участие в октябрьских событиях был арестован. По решению Госдумы в феврале 1994 года Анпилова освободили вместе с другими руководителями оппозиции, защищавшими Белый дом.

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Анпилов неоднократно принимал участие в выборах в Госдуму РФ. В 1995 году блок, в который вошёл политик, не смог преодолеть 5-процентный барьер. Позднее «Трудовая Россия» вступила в блок с Союзом офицеров и Национал-большевистской партией*. Тогда же Анпилов выступил с инициативой создания объединения «Фронт трудового народа, армии и молодёжи за СССР», которое позже было переименовано в Сталинский блок. Анпилов вошёл в первую тройку списка вместе с лидером Союза офицеров Станиславом Тереховым и внуком Сталина Евгением Джугашвили, однако партия снова не смогла набрать необходимое число голосов.

В 2002 году Минюст отказал «Трудовой России» в регистрации в качестве партии. В 2003 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Анпилову войти в тройку партийного списка, однако позднее либерал-демократы отказались от этой идеи.

Позднее Анпилов был замечен на «маршах несогласных», а в 2012 году вместе с однопартийцами он пришёл на митинг в поддержку Владимира Жириновского.

«Анпилов единственный был подлинным лидером масс, возбуждал их и мог вывести на улицы в лучшие времена сотни тысяч человек и смело командовал ими с грузовика. «Лидеры», как школьники, покорно ждали, пока он предоставит им слово, злобно ссорились из-за очерёдности. Зюганов был одним из таких «лидеров-прихлебателей», теснившихся на грузовике. Порой Анпилов орал на «лидеров», используя ненормативную лексику, обрезая их демагогию и красноречие», — писал о нём Эдуард Лимонов.

* Национал-большевистская партия (НБП) — организация запрещена в России по решению Московского городского суда от 19.04.2007.

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