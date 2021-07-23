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ОБСЕ: всё идёт к обострению ситуации на Донбассе

23 июля 2021, 04:55  •  194 • Украина

Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау заявила о продолжающемся ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

«Приходится констатировать, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться: зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое превращается в горячую точку. Кроме того, СММ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений», — заявила Грау по итогам очередного заседания ТКГ.

Представитель ОБСЕ подчеркнула, что прекращение огня может быть достигнуто при условии, что «стороны проявят необходимую политическую волю, однако текущие консультации участников ТКГ не позволяют прийти к практическим решениям».

По её словам, участники рабочей группы по безопасности в очередной раз сосредоточили свое внимание на общих концептуальных темах. Повторение давно известных позиций не позволяет прийти к практическим решениям.

«Нерешенные процедурные вопросы опять не позволили политической рабочей группе провести формальное заседание. Во время неформальных консультаций найти конструктивное решение и возобновить работу, преодолевая политические разногласия, а также исполняя поручения ТКГ, не удалось», — отметила Грау.

Грау добавила, участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых.

Отметим, в начале июля Хайди Грау обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) и военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в усугублении ситуации в Донбассе. Она отметила, что нарушения режима прекращения огня угрожают безопасности местных жителей, и призвала обе стороны прекратить обстрелы и другие провокации на линии разграничения.

С 1 августа, швейцарский дипломат Грау покинет пост представителя председателя ОБСЕ на Украине и координатора ТКГ. Её заменит финский посол Микко Киннунен.

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