ОБСЕ уже назначила виновных. Толстой объяснил отказ присылать наблюдателей

Депутат Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой объяснил отказ ОБСЕ присылать наблюдателей в период проведения выборов в России. По его словам, организация уже назначила виновных.

Руководство ОБСЕ решило не направлять в Россию наблюдателей, поскольку Москва отказалась согласовывать их численность. Организация хотела направить в страну сразу 500 экспертов, однако власти России посчитали, что это недопустимо много в период эпидемии коронавируса.

Толстой отметил, что для других стран ОБСЕ почему-то не требуется такого огромного количества наблюдателей. Так, например, во время выборов в США они направили всего 30 сотрудников, а во время выборов в Нидерландах - 10. По словам депутата, причина столь серьёзной разницы кроется в политических установках.

Это вообще давняя линия ОБСЕ. Первое: уже назначены виновные во всём страны - это Россия, иногда Турция. Но никогда - европейские страны. И второе: они хотят сломать принцип консенсуса, при котором принимается решение,

- пояснил Толстой, выступая в передаче Владимира Соловьёва.

Парламентарий подчеркнул, что Запад исходит из практик и правил, на которые Россия никогда не подписывалась. И которые ей жёстко навязываются. Однако Россия - это не та страна, с которой можно говорить языком ультиматумов.