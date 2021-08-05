Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайские военные эксперты описали бой русского десанта и американских штурмовик...
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы&qu...
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки про...
Главная / Политика

ОБСЕ уже назначила виновных. Толстой объяснил отказ присылать наблюдателей

05 августа 2021, 17:25  •  103 • Политика
Депутат Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой объяснил отказ ОБСЕ присылать наблюдателей в период проведения выборов в России. По его словам, организация уже назначила виновных.
Руководство ОБСЕ решило не направлять в Россию наблюдателей, поскольку Москва отказалась согласовывать их численность. Организация хотела направить в страну сразу 500 экспертов, однако власти России посчитали, что это недопустимо много в период эпидемии коронавируса.
Толстой отметил, что для других стран ОБСЕ почему-то не требуется такого огромного количества наблюдателей. Так, например, во время выборов в США они направили всего 30 сотрудников, а во время выборов в Нидерландах - 10. По словам депутата, причина столь серьёзной разницы кроется в политических установках.
Это вообще давняя линия ОБСЕ. Первое: уже назначены виновные во всём страны - это Россия, иногда Турция. Но никогда - европейские страны. И второе: они хотят сломать принцип консенсуса, при котором принимается решение,
- пояснил Толстой, выступая в передаче Владимира Соловьёва.
Парламентарий подчеркнул, что Запад исходит из практик и правил, на которые Россия никогда не подписывалась. И которые ей жёстко навязываются. Однако Россия - это не та страна, с которой можно говорить языком ультиматумов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






103
Источник
Похожие новости
05 августа 2021, 04:35
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
05 августа 2021, 11:55
"Я не имел права на это": Спасённый русскими Кравчук заявил о своей "самой большой ошибке"
05 августа 2021, 02:45
От России вновь потребовали изменить решение по Абхазии и Южной Осетии
05 августа 2021, 10:05
"Положите три рубля под половичок": В России ответили на новое требование Запада
05 августа 2021, 08:15
Украина установила новые правила въезда в страну: Для русских - особое условие
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2021, 06:00
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
02 августа 2021, 00:30
"Ещё в сентябре позориться...": Ходорковский попытался унизить учителей, но попал впросак
02 августа 2021, 08:45
Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
04 августа 2021, 07:30
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной политики Украины
31 июля 2021, 10:00
Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.