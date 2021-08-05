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ОБСЕ уже назначила виновных. Толстой объяснил отказ присылать наблюдателей
05 августа 2021, 17:25 • 103 • Политика
Депутат Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой объяснил отказ ОБСЕ присылать наблюдателей в период проведения выборов в России. По его словам, организация уже назначила виновных.
Руководство ОБСЕ решило не направлять в Россию наблюдателей, поскольку Москва отказалась согласовывать их численность. Организация хотела направить в страну сразу 500 экспертов, однако власти России посчитали, что это недопустимо много в период эпидемии коронавируса.
Толстой отметил, что для других стран ОБСЕ почему-то не требуется такого огромного количества наблюдателей. Так, например, во время выборов в США они направили всего 30 сотрудников, а во время выборов в Нидерландах - 10. По словам депутата, причина столь серьёзной разницы кроется в политических установках.
- пояснил Толстой, выступая в передаче Владимира Соловьёва.
Парламентарий подчеркнул, что Запад исходит из практик и правил, на которые Россия никогда не подписывалась. И которые ей жёстко навязываются. Однако Россия - это не та страна, с которой можно говорить языком ультиматумов.
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