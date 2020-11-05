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ОБСЕ требует от белорусских властей выступить против Лукашенко

05 ноября 2020, 22:15  •  57 • Политика
Фото: EPA
В организации настаивают на освобождении всех противников действующей власти
ОБСЕ выступила с призывом к официальному Минску о проведении новых президентских выборов, а также "немеделенном прекращении насилия" по отношению к недовольным властью гражданам. Об этом говорится в докладе организации, поступившей в распоряжении СМИ.
Организация требует проведения новой процедуры волезъявления, которая в этот раз должна проводиться "на основе международных стандартов", сообщает НТВ.
В документы также отмечается, что в республике зафиксированы многократные "нарушения прав и свобод", в частности, сообщения о применении пыток и проявлении жестокости в отношении "мирных протестующих и оппонентов".
Также ОБСЕ призывает в срочном порядке выпустить из-под ареста всех политзаключенных, отказаться от "юридического притеснения" и "репрессий", соблюдать нормы справедливого суда и права на организацию мирных собраний, а также обеспечить безопасность представителей СМИ.
Кроме того, организация требует прозрачного расследования после заявлений о совершении пыток, насилии сексуального характера и убийствах, совершаемых, по мнению ОБСЕ, службами безопасности, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось о том, что в ЕС согласовали очередной пакет санкций против правительства Белоруссии. В "черный список" попал глава республики Александр Лукашенко. Согласно приведенным данным, оформление решения уже запущено Евросоюзом.
Представитель Светланы Тихановской Франак Вячорка заявлял, что выполнение условий Москвы является для Лукашенко единственным способом спастись.

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