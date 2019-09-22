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ОБСЕ тоже собирается принять участие в «разоружении» Приднестровья

22 сентября 2019, 04:09  •  21 • Война
О том, что ОБСЕ собирается привлечь независимых международных экспертов, которые проверят состояние боеприпасов на военных складах Приднестровья, рассказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 19 сентября, завершая свой трёхдневный рабочий визит в Молдову.
«ОБСЕ готово отслеживать этот процесс и провести инспекцию складов в Колбасном. У нас необходимый уровень экспертной подготовки и имеются необходимые финансовые средства. Но очень важно, чтобы между Республикой Молдова и Российской Федерацией была договорённость по этому вопросу», – заявил Гремингер. Однако он даже не упомянул Приднестровье, дав понять, что мнением непризнанной республики в ОБСЕ интересоваться не будут.
Томас Гремингер во время своего визита посетил и Кишинёв, и Тирасполь, встретился и с Игорем Додоном, и с Вадимом Красносельским.
С президентом Молдовы генсек ОБСЕ обсуждал урегулирование ситуации в Приднестровье и предстоящие реформы в стране.
Со своей стороны Додон рассказал, что в настоящее время осуществляется политика «малых шагов» в отношении Тирасполя, эта политика направлена на то, чтобы укрепить доверие между двумя берегами Днестра. Президент поблагодарил СММ ОБСЕ за участие в качестве посредника в разрешение приднестровского конфликта. Отдельно обсудили и тему боеприпасов на военных складах Приднестровья.
Из Кишинёва Гремингер отправился в Тирасполь во главе внушительной делегации, в которую вошли не только представители Миссии ОБСЕ, но и секретариата Миссии в Вене и в Словакии. Что удивительно – в Тирасполе генсек не поднимал тему утилизации боеприпасов на складах Приднестровья.
На встрече делегации ОБСЕ с президентом ПМР Вадимом Красносельским говорили о том, как продвигается переговорный процесс, при этом Генсек ОБСЕ пообещал всяческую помощь со стороны Миссии.
«Сейчас мы находимся на очень важном этапе процесса переговоров в формате «5+2», думаю, что наше общение будет очень своевременным и важным», – отметил он.
Однако президент ПМР напомнил, что в последнее время процесс этот тормозится, в основном, по вине молдавской стороны. По его словам, в 2018 году состоялось 29 встреч политических представителей, а в текущем году, который уже близок к завершению, всего две встречи.
«Я могу говорить с определённой уверенностью, что, к сожалению, этот процесс замедлился… С молдавской стороны пока абсолютно не решён вопрос по телекоммуникациям, по политическим уголовным делам. Также не в полном объёме решены вопросы по свободному передвижению граждан Приднестровья. Подтверждение этому – и те встречи, которые в последнее время стали проводиться гораздо реже», – отметил Красносельский. Президент ПМР также особо подчеркнул, что Кишинёв намеренно создаёт проблемы Приднестровью, в частности, используя блокирование банковских счетов приднестровских предприятий.
Тем не менее, подводя итоги визита, Томас Гремингер отметил лишь прогресс в отношениях Кишинёва и Тирасполя и полезный и своевременный обмен мнениями в Тирасполе.
«Прогресс, достигнутый Кишинёвом и Тирасполем в урегулировании, приносит позитивные изменения жителям и является хорошим примером разрешения конфликта для всего региона ОБСЕ. Уверен, что в ходе предстоящей встречи в формате «5+2», организуемой словацким председательством в Братиславе, и планируемой конференции в Баварии, стороны укрепят прогресс и выработают новые договорённости в интересах населения обоих берегов Днестра. Миссия ОБСЕ в Молдове продолжит сотрудничать со сторонами для содействия диалогу и доверию в урегулировании», – заверил Гремингер.
Он как будто не слышал того, о чём говорил глава ПМР.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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