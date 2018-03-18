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ОБСЕ слегка прикрикнула на Украину: От страны потребовали дать проголосовать гражданам России

18 марта 2018, 03:39  •  70 • Политика
Организация направила официальному Киеву просьбу не нарушать международные договоренности.
ОБСЕ потребовала от властей Украины соблюдения прав граждан России, которые будут хотеть проголосовать на выборах президента РФ.
Об этом сообщает член Центризбиркома Василий Лихачев, его слова передает РИА Новости. По данным Лихачева, соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан России при голосовании 18 марта были направлены киевским властям.
Напомним, что накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждан России не будут допускать в дипмиссии для голосования. Это является грубейшим нарушением избирательного права.
В связи с этим ОБСЕ начала проводить мониторинг безопасности у дипмиссий России на Украине.

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