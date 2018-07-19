Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что перевесит?
ЕС ввёл квоты на украинскую металлопродукцию
«Игра на внутренней арене»: конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях в от...
Кандидат в мэры Москвы Свиридов зарегистрировал шесть доверенных лиц
Главная / Украина

ОБСЕ раскритиковала решение Украины запретить въезд главе Союза журналистов РФ

19 июля 2018, 20:39  •  49 • Украина

ВЕНА, 19 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подверг критике решение властей Украины запретить въезд в страну главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальной странице офиса представителя ОБСЕ в Twitter.

"Был разочарован тем, что председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву запрещен въезд на Украину сроком на три года, - написал Дезир. - Страны ОБСЕ привержены тому, чтобы способствовать поездкам журналистов. Ограничения на поездки оказывают влияние на свободное распространение информации".

Служба безопасности Украины в среду запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года. Свое решение Киев объяснил тем, что он "представляет угрозу национальной безопасности".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
19 июля 2018, 15:54
Промоутер Зауэрленд высказался о недовольстве Усика организацией финала WBSS
19 июля 2018, 15:54
Гройсман заявил, что Украина не боится российских санкций
19 июля 2018, 15:54
Путин призвал задуматься о последствиях в случае вступления Украины и Грузии в НАТО

19 июля 2018, 15:54
ЕС ввёл квоты на украинскую металлопродукцию
19 июля 2018, 20:39
ОБСЕ раскритиковала решение Украины запретить въезд главе Союза журналистов РФ
19 июля 2018, 12:39
СМИ сообщили о возможном введении Россией ответных санкций против Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 июля 2018, 12:24
СМИ: Порошенко выступал перед пустым залом на саммите НАТО
14 июля 2018, 14:28
Прогулка по Крыму. Алушта, гнездо, Ашан
18 июля 2018, 00:54
Транзит с остановками: что вынуждает «Нафтогаз» отказываться от мирового соглашения с «Газпромом»
13 июля 2018, 12:09
«Какая рыбища-а-а»: Сергей Шойгу выпустил в реку в Туве огромного тайменя
19 июля 2018, 12:54
«Они бегут не от Асада, а от русских монстров»
13 июля 2018, 07:24
Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри
16 июля 2018, 06:54
Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.