ОБСЕ раскритиковала решение Украины запретить въезд главе Союза журналистов РФ

• 49 • Украина

ВЕНА, 19 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подверг критике решение властей Украины запретить въезд в страну главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальной странице офиса представителя ОБСЕ в Twitter.

"Был разочарован тем, что председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву запрещен въезд на Украину сроком на три года, - написал Дезир. - Страны ОБСЕ привержены тому, чтобы способствовать поездкам журналистов. Ограничения на поездки оказывают влияние на свободное распространение информации".

Служба безопасности Украины в среду запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года. Свое решение Киев объяснил тем, что он "представляет угрозу национальной безопасности".