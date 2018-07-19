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ОБСЕ раскритиковала решение Украины запретить въезд главе Союза журналистов РФ
19 июля 2018, 20:39 • 49 • Украина
ВЕНА, 19 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир подверг критике решение властей Украины запретить въезд в страну главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальной странице офиса представителя ОБСЕ в Twitter.
"Был разочарован тем, что председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву запрещен въезд на Украину сроком на три года, - написал Дезир. - Страны ОБСЕ привержены тому, чтобы способствовать поездкам журналистов. Ограничения на поездки оказывают влияние на свободное распространение информации".
Служба безопасности Украины в среду запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года. Свое решение Киев объяснил тем, что он "представляет угрозу национальной безопасности".
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