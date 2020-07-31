ОБСЕ приветствует встречу президентов Молдовы и ПМР

«Лучше плохие переговоры, чем хорошая война»

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ от Албании по урегулированию приднестровского конфликта посол Томас Майер-Хартинг приветствовал встречу президентов Молдовы и Приднестровья, которая состоялась на этой неделе в официальной загородной резиденции молдавского президента в Кондрице.

«Отрадно, что эта встреча состоялась, и что стороны сосредоточили внимание на вопросах, имеющих особое значение для благополучия людей, живущих на обоих берегах Днестра. Речь идёт о свободе передвижения, интеграции телекоммуникационных сетей, улучшении внутреннего взаимодействия в сфере банковских услуг и создании новой троллейбусной линии между Бендерами, Варницей и Северным районом»,

– заявил Томас Майер-Хартинг, выступая с докладом в Вене.

Спецпредставитель отметил, что после этой встречи появилась надежда на продолжение диалога между сторонами, надежда на то, что появятся конкретные результаты в переговорах и будут, наконец, найдены «взаимоприемлемые решения». Что касается международного сообщества, посредников и наблюдателей, которые принимают участие в переговорах в формате «5+2», то с их стороны будет полная поддержка всех действий, направленных на улучшение жизни людей и в Приднестровье, и в Молдове.

«Со своей стороны, албанское председательство в ОБСЕ, а также миссия ОБСЕ в Молдове под руководством Клауса Нойкирха будут и дальше оставаться полностью вовлечёнными в этот процесс»,

– отметил Майер-Хартинг.

Однако оппозиция Молдовы не согласна с Майером-Хартингом. Так, по мнению дипломата Михая Грибинчи, пора уже пересмотреть роль ОБСЕ в урегулировании приднестровского конфликта.

«Настала пора начать обсуждение вопроса о закрытии миссии ОБСЕ в РМ. Формат переговоров «5+2» – не более чем легитимация Приднестровья. В этом формате Приднестровье является равноправным партнёром Молдовы. За 27 лет миссия ОБСЕ изобрела различные темы для решения во всех областях, но не придерживается своего мандата. Ежемесячно в Вену отправляются отчеты миссии ОБСЕ, в которых, однако, не упоминается ни слова о выводе российских войск из Приднестровья»,

– заявил Грибинча, который после отзыва с должности посла Молдовы в Бухаресте домой из Румынии не вернулся.

Однако в Приднестровье уверены: лучше плохие переговоры, чем война. А нынешний президент Молдовы Игорь Додон – первый молдавский президент, который действительно пытается наладить отношения с левым берегом Днестра.

«Лучше плохие переговоры, чем хорошая война. С молдавской стороны ни один другой политик не имеет желания встречаться, в результате встречаются только они. И обсуждают вопросы. Плохо то, что у Додона слишком узкий коридор для принятия решений, поскольку он находится в острой политической борьбе и его постоянно бьёт в спину молдавская оппозиция»,

– считает первый глава МИД ПМР Валерий Лицкай.