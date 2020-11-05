ОБСЕ оценила выборы в США: "Ряду избирателей не позволили реализовать свои права"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) высказала своё мнение об итогах президентских выборов в США. По мнению ОБСЕ, в день выборов в США не было допущено каких-то значительных нарушений. Тем не менее ряд претензий у организации всё же есть.

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в США были конкурентными, хорошо организованными, но сопровождались напряжённой риторикой. Также отмечено, что американское законодательство не позволило ряду избирателей в США реализовать свои права.

Ни один политик не должен ограничивать право людей голосовать, каждый голос должен быть подсчитан, - говорится в заявлении ОБСЕ.

Напомним, что штаб Трампа подал иск в штате Мичиган об остановке подсчёта голосов. Причиной стали вопросы к подсчёту голосов, пришедших по почте после закрытия избирательных участков.