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ОБСЕ оценила выборы в США: "Ряду избирателей не позволили реализовать свои права"
05 ноября 2020, 11:15 • 81 • Политика
В ОБСЕ прокомментировали итоги президентских выборов в США. "Американское законодательство не позволило ряду избирателей в США реализовать свои права", - заявили в организации.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) высказала своё мнение об итогах президентских выборов в США. По мнению ОБСЕ, в день выборов в США не было допущено каких-то значительных нарушений. Тем не менее ряд претензий у организации всё же есть.
Наблюдатели ОБСЕ заявили, что выборы в США были конкурентными, хорошо организованными, но сопровождались напряжённой риторикой. Также отмечено, что американское законодательство не позволило ряду избирателей в США реализовать свои права.
Напомним, что штаб Трампа подал иск в штате Мичиган об остановке подсчёта голосов. Причиной стали вопросы к подсчёту голосов, пришедших по почте после закрытия избирательных участков.
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