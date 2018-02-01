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ОБСЕ обвинила Украину в нарушении запрета на тяжелую технику в Донбассе
01 февраля 2018, 20:39 • 230 • Политика
По данным наблюдателей, Киев развернул вблизи линии соприкосновения зенитные ракетные комплексы, самоходные гаубицы "Гвоздика" и 11 танков.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили о фиксации нарушений украинскими военными договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе. Об этом заявил представитель пресс-службы организации.
По данным наблюдателей, Киев разместил в своих подконтрольных районах зенитные ракетные комплексы "Оса", 9К33, а также 18 тяжелых самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Кроме того, сотрудники СММ обнаружили 11 танков вне специальных площадок для такого вооружения.
Все это говорит о нарушении Киевом действующих договоренностей, говорится в сообщении ОБСЕ.
Напомним, очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 1 сентября 2015 года, тогда стороны подписали соглашение об отводе от линии соприкосновения вооружений калибром более 100 миллиметров и танков. Однако ОБСЕ регулярно фиксирует несоблюдение Украиной действующих договоренностей.
Слова представителя ОБСЕ приводит "РИА Новости".
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