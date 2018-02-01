Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гавайский промах: чем может обернуться для США и Японии неудачное испытание нове...
Суд оправдал наших олимпийцев (Руслан Осташко)
Сергей Собянин: «В центре новых парковок не будет, метро дотянут до Солнцево, ре...
Йемен в огне. Арабские союзники США выходят из подчинения
Главная / Политика

ОБСЕ обвинила Украину в нарушении запрета на тяжелую технику в Донбассе

01 февраля 2018, 20:39  •  230 • Политика
По данным наблюдателей, Киев развернул вблизи линии соприкосновения зенитные ракетные комплексы, самоходные гаубицы "Гвоздика" и 11 танков.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили о фиксации нарушений украинскими военными договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе. Об этом заявил представитель пресс-службы организации.
По данным наблюдателей, Киев разместил в своих подконтрольных районах зенитные ракетные комплексы "Оса", 9К33, а также 18 тяжелых самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". Кроме того, сотрудники СММ обнаружили 11 танков вне специальных площадок для такого вооружения.
Все это говорит о нарушении Киевом действующих договоренностей, говорится в сообщении ОБСЕ.
Напомним, очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 1 сентября 2015 года, тогда стороны подписали соглашение об отводе от линии соприкосновения вооружений калибром более 100 миллиметров и танков. Однако ОБСЕ регулярно фиксирует несоблюдение Украиной действующих договоренностей.
Слова представителя ОБСЕ приводит "РИА Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

230
Источник
Похожие новости
01 февраля 2018, 12:09
Гатилов назначен постпредом РФ при Отделении ООН и других организациях в Женеве
01 февраля 2018, 01:09
"Ходорковский много чем мне помогает" - Собчак созналась в близости с беглым олигархом
01 февраля 2018, 04:24
"Я был депутатом, когда ее брал": Премьер Дании нашел оригинальное оправдание взятке

01 февраля 2018, 17:24
Культурны и "очень опасны": СБУ признала поэта Резника и актера Меньшова угрозами для Украины
01 февраля 2018, 02:24
ВЦИОМ: декларируемый уровень явки на выборы президента составляет 71%
01 февраля 2018, 20:39
ОБСЕ обвинила Украину в нарушении запрета на тяжелую технику в Донбассе
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 февраля 2018, 02:39
Сок в лицо и удар в челюсть
30 января 2018, 22:54
О «маленьких гадёнышах»: как Собчак отреагировала на неудобный вопрос RT
26 января 2018, 01:04
Давосская вышиванка и эксклюзивы канала Поpoшенко
31 января 2018, 08:54
На Донбассе грядёт Африн-2. «Мясорубка» для ВСУ под фанфары «кремлёвского доклада» . Готово ли к обороне Дебальцево?
28 января 2018, 09:24
Киев нашёл на кого списать все неудачи Украины в Европе
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
28 января 2018, 12:39
Наводнение в Париже: Лувр затоплен, метро не работает, крысы атакуют город
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.