ОБСЕ назвала учения российских военных в Приднестровье «несанкционированными»

Миссия ОБСЕ в Молдавии обвинила расположенную в Приднестровье Оперативную группу российских войск (ОГРВ) в проведении учений в демилитаризированной зоне без согласия руководства миротворческой операции.

Миссия ОБСЕ в Молдавии обвинила Оперативную группу российских войск (ОГРВ), размещенную в Приднестровье, в проведении несанкционированных учений. Согласно опубликованному сегодня заявлению, данная серия маневров прошла в демилитаризированной зоне на берегу реки Днестр.

В коммюнике ОБСЕ отмечается, что согласно договору о мирном урегулировании в Приднестровье от 1992 года, все военные учения в демилитаризированной зоне могут проходить лишь с разрешения Объединенной контрольной комиссии. Данный орган управляет всей миротворческой операцией в регионе, и в ОБСЕ настаивают, что на этот раз российская сторона не получила его санкции для проведения маневров.

Наряду с международной организацией сходные претензии в адрес ОГРВ озвучило также руководство Молдавии.