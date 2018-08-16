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ОБСЕ назвала учения российских военных в Приднестровье «несанкционированными»
16 августа 2018, 00:39 • 29 • Политика
Миссия ОБСЕ в Молдавии обвинила расположенную в Приднестровье Оперативную группу российских войск (ОГРВ) в проведении учений в демилитаризированной зоне без согласия руководства миротворческой операции.
Миссия ОБСЕ в Молдавии обвинила Оперативную группу российских войск (ОГРВ), размещенную в Приднестровье, в проведении несанкционированных учений. Согласно опубликованному сегодня заявлению, данная серия маневров прошла в демилитаризированной зоне на берегу реки Днестр.
В коммюнике ОБСЕ отмечается, что согласно договору о мирном урегулировании в Приднестровье от 1992 года, все военные учения в демилитаризированной зоне могут проходить лишь с разрешения Объединенной контрольной комиссии. Данный орган управляет всей миротворческой операцией в регионе, и в ОБСЕ настаивают, что на этот раз российская сторона не получила его санкции для проведения маневров.
Наряду с международной организацией сходные претензии в адрес ОГРВ озвучило также руководство Молдавии.
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