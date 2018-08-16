Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французский политик: Россия – лидер нового свободного мира
Украину уличили в нарушении договора о вылове рыбы в Азовском море
Поможем детскому дому в Донецке (Руслан Осташко)
Ждёт ли Россию коллапс финансовой системы?
Главная / Политика

ОБСЕ назвала учения российских военных в Приднестровье «несанкционированными»

16 августа 2018, 00:39  •  29 • Политика
Миссия ОБСЕ в Молдавии обвинила расположенную в Приднестровье Оперативную группу российских войск (ОГРВ) в проведении учений в демилитаризированной зоне без согласия руководства миротворческой операции.
Миссия ОБСЕ в Молдавии обвинила Оперативную группу российских войск (ОГРВ), размещенную в Приднестровье, в проведении несанкционированных учений. Согласно опубликованному сегодня заявлению, данная серия маневров прошла в демилитаризированной зоне на берегу реки Днестр.
В коммюнике ОБСЕ отмечается, что согласно договору о мирном урегулировании в Приднестровье от 1992 года, все военные учения в демилитаризированной зоне могут проходить лишь с разрешения Объединенной контрольной комиссии. Данный орган управляет всей миротворческой операцией в регионе, и в ОБСЕ настаивают, что на этот раз российская сторона не получила его санкции для проведения маневров.
Наряду с международной организацией сходные претензии в адрес ОГРВ озвучило также руководство Молдавии.
«Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением ОГРВ военных учений, включающих форсирование реки, в зоне безопасности 14 и 15 августа», - отмечается в распространенном релизе ОБСЕ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

29
Источник
Похожие новости
15 августа 2018, 18:09
Захарова обвинила Украину в нарушении международного права своим «актом Магнитского»
15 августа 2018, 22:39
Федотов: закон об экстремизме нужно скорректировать для борьбы с реальными угрозами
15 августа 2018, 18:09
«США не понравится»: Эксперт о развитии отношений России и Северной Кореи

16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил граждан России
15 августа 2018, 16:09
Кандидат в мэры Собянин: программа благоустройства Москвы доказала свою эффективность
15 августа 2018, 21:24
В Иране объяснили, как военные США и НАТО «сломают зубы» на Каспие
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 августа 2018, 00:24
«Неядерное сдерживание»: зачем Россия намерена строить новую военно-морскую базу в Ка...
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
16 августа 2018, 00:40
«Вариация схемы Понци»: Изменчивый взгляд Володина на пенсионную реформу ошарашил гра...
16 августа 2018, 00:24
В Госдуме оценили идею Киева попросить НАТО конвоировать суда в Азовском море
16 августа 2018, 00:39
США санкций мало: Турции начали поступать прямые угрозы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 августа 2018, 05:09
Путин собрался лишить Лукашенко кредитования (Руслан Осташко)
15 августа 2018, 11:09
Ротшильд объявил конец глобальной модели мира
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
15 августа 2018, 07:54
Отступать некуда – позади доллар
10 августа 2018, 11:24
Война в Сирии 2.0: Боевики начали поход на Дамаск
10 августа 2018, 19:52
Будущее Донбасса: кто построит Новороссию?
13 августа 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 12.08.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.