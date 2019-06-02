ОБСЕ: Кишинёв ничего не делает для урегулирования приднестровского конфликта

Решаются лишь мелкие проблемы, не влияющие на статус ПМР

29 мая правительство Молдовы утвердило «Инструкцию по подтверждению фактов гражданского состояния, произошедших и зарегистрированных в населённых пунктах на левом берегу Днестра и в муниципии Бендеры». Эта инструкция намного упростит процедуру регистрации актов гражданского состояния: браков, разводов, рождения и смерти, которые зарегистрированы на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Вопрос этот давно обсуждался сторонами в процессе приднестровского урегулирования и был отмечен в решениях Европейского суда по правам человека.

«Принимая это решение, правительство обеспечивает защиту прав людей, проживающих в Приднестровье. Я горячо приветствую этот важный шаг. За последние недели Кишинёв и Тирасполь продемонстрировали лидерство, приняв решения, которые улучшили положение людей на местах. Я уверен, что эта мера будет способствовать дальнейшему укреплению доверия, сложившегося в последние годы в процессе приднестровского урегулирования», – победно отрапортовал глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.

Откликнулся на новость и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

«Я рад вновь услышать позитивные новости из Молдовы. Решение правительства об упрощении процедуры признания и регистрации браков, разводов, рождения и смерти в Приднестровье является позитивным и важным шагом для молдаван», – написал Лайчак на своей странице в сети Twitter.

Однако бывший глава миссии ОБСЕ в Молдове Уильям Хилл считает, что за последние 15 лет не произошло никаких существенных изменений и не принято никаких действительно важных решений, способствующих урегулированию приднестровского конфликта. Принимаются лишь мелкие решения, которые никак не влияют на будущий статус приднестровского региона.

«Позиции остаются в основном такими же, как и в 1990-х годах. Это означает, что этот статус приднестровского региона обсуждается, но решение не найдено», – заявил бывший глава миссии ОБСЕ. По его мнению, уже «пришло время углублённых переговоров», при этом «любое решение приднестровского урегулирования должно представлять интересы граждан по обе стороны Днестра».

Уильям Хилл в очередной раз призвал представителей обеих сторон встречаться и договариваться по всем важным вопросам.

Однако Кишинёву сейчас явно не до Тирасполя, со своими бы проблемами разобраться. А Тирасполь подождёт.