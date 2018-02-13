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ОБСЕ, дай оценку: Грызлов поймал за язык украинского "кровавого пастора" Турчинова
13 февраля 2018, 22:09 • 552 • Политика
Секретарь СНБО Украины заявил о продвижении украинских войск вглубь Донбасса.
Россия потребовала от главы наблюдателей ОБСЕ дать оценку недавним заявлениям секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. "Кровавый пастор" открыто заявил, что продвижение украинских войск вглубь Донбасса на некоторых направлениях составило до 10 километров.
В этой связи российская сторона хочет знать, зафиксирована ли эта информация в отчетах наблюдателей ОБСЕ. Также Москву интересует, какую оценку Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ дает этому явному нарушению условий Минских соглашений.
Он добавил, что в Киеве постоянно предпринимаются попытки избавиться от Минских соглашений и начать полномасштабную войну в Донбассе. Такие попытки должны жестко пресекаться, как внутри самой Украины, так и со стороны международного сообщества.
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