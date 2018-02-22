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ОБСЕ – против российских миротворцев в Молдове и за «Великую Румынию»

22 февраля 2018, 20:39  •  203 • В мире
Заместитель премьер-министра Молдавии по вопросам евроинтеграции Юрий Лянкэ заявил в ходе своего визита в Бухарест 19-21 февраля, что интеграция Молдавии в Европу будет проходить «с Румынией и через неё». Румынский министр иностранных дел Теодор Мелешкану заверил Лянкэ, что Бухарест и дальше намерен выступать адвокатом Молдавии на европейской арене.
Параллельно с этим генсек ОБСЕ Томас Гремингер по итогам обсуждения с молдавским премьером Павлом Филипом вопроса о дислокации российских миротворцев в Приднестровье заявил, что организация поддерживает усилия Кишинёва заставить Россию убрать миротворцев с берегов Днестра. Гремингер считает, что они находятся там незаконно.
Казалось бы, странно: у руководителя организации, ответственной за безопасность в Европе есть намерение избавиться от тех, кто эту безопасность обеспечивает (российских миротворцев). Однако это лишний раз доказывает, что международные структуры типа ОБСЕ прекрасно исполняют роль подсобного инструмента в системе глобального управления. Российские миротворцы в Приднестровье не только остановили войну, но и на протяжении более двух десятков лет охраняют покой жителей региона. За это время там не было ни вспышек массового насилия, ни попыток перевести замороженный конфликт в горячую фазу.
Если российские миротворцы уйдут, никто не сможет гарантировать безопасность людей, живущих на левом берегу Днестра, десятки тысяч которых – граждане Российской Федерации.
В планах румынских стратегов и их молдавской клиентуры – лишить Молдавию и Приднестровье суверенитета, соорудив на их обломках здание «Великой Румынии».
Соб. корр. ФСК

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