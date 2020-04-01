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Общий вызов: Россия отправила в США самолёт с помощью для борьбы с коронавирусом

01 апреля 2020, 13:30  •  124 • В мире
Россия направила в США самолёт ВКС с помощью для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, американская сторона с признательностью приняла поддержку со стороны Москвы. Песков подчеркнул, что ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, и альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет. Между тем Соединённые Штаты удерживают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. Глава государства Дональд Трамп предупредил американцев, что в ближайшие две недели ситуация с заболеваемостью обострится.
 
Reuters © Brendan Mcdermid
 

Самолёт ВКС России Ан-124-100 «Руслан» со средствами помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 вылетел в США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

О готовящейся отправке помощи в США сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вечером 31 марта он рассказал, что борт с помощью для Соединённых Штатов вылетит в ближайшее время.

«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, президент США Дональд Трамп с признательностью принял помощь от России.

Он добавил, что президент России Владимир Путин, предлагая помощь США, исходит из того, что, когда американские производители медоборудования наберут обороты, «они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью».

Песков подчеркнул, что, когда ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет.

31 марта глава Белого дома Дональд Трамп провёл брифинг, посвящённый распространению COVID-19. Он заявил, что предстоящие две недели окажутся болезненными для страны в свете пандемии.

«Я хочу, чтобы каждый американец был готов к тяжёлым дням, которые ждут нас впереди. Нам предстоят две очень непростые недели», — сказал Трамп.

Трамп добавил: «Затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты и, думаю, мы увидим свет в конце туннеля. Но это будут очень болезненные, очень и очень болезненные две недели».

По данным американского университета Джона Хопкинса, в США насчитывается более 185 тыс. случаев COVID-19. От последствий коронавирусной инфекции в стране скончались свыше 4 тыс. человек, что превышает показатели Китая — первой страны, столкнувшейся с массовым распространением заболевания. В КНР число жертв коронавируса составляет около 3,3 тыс. человек.

По данным источников агентства Reuters, власти США практически исчерпали запас средств индивидуальной защиты, пригодных для использования в условиях пандемии коронавируса. Речь идёт о масках, респираторах и халатах.

Ранее сотрудница одной из нью-йоркских больниц рассказала в интервью RT о нехватке расходных материалов у медицинских работников.

В Белом доме также представили прогноз о потенциальной смертности американцев от пандемии. По оценкам аналитиков, от последствий COVID-19 даже при соблюдении мер по изоляции могут погибнуть от 100 тыс. до 240 тыс. американцев.

В свою очередь, без каких-либо мер по предотвращению распространения болезни смертность может составить от 1,5 до 2,2 млн человек, говорится в сообщении.

Распространение COVID-19 в мире

По данным университета Джона Хопкинса, во всём мире насчитывается более 860 тыс. случаев COVID-19. Вслед за лидирующими по количеству заболевших США идут Италия с показателем более 105 тыс. заражённых и Испания, где вирус нашли как минимум у 95 тыс. человек. Китай сместился по этому показателю на четвёртое место.

Наиболее тяжёлая ситуация в мире по количеству смертельных случаев на фоне общего количества заболевших наблюдается в Италии, где от последствий коронавируса погибли почти 12,5 тыс. человек. В конце марта российское руководство приняло решение оказать помощь этой стране.

Так, 21 марта президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Впоследствии в Италию направились более как минимум 15 самолётов ВКС России с военными медиками и медицинским оборудованием.

К настоящему времени российские специалисты продолжают работать на территории Италии. Согласно последней информации, врачебно-сестринские бригады из РФ вместе с итальянскими коллегами приступили к оборудованию госпиталя в Бергамо, который будет принимать больных коронавирусом.

Ожидается, что госпиталь начнёт работу в конце апреля. В учреждении будут работать бригады российских и итальянских врачей.

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