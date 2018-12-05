Общий враг: в Европарламенте призвали «усилить интеграцию» для противодействия Москве

Комитет по международным делам в Европарламенте призвал государства — члены ЕС «повысить уровень интеграции и скоординированности» и выработать общую стратегию по отношению к России. Об этом говорится в обзоре ежегодного доклада о реализации общей политики в области безопасности и обороны, с текстом которого ознакомился RT. По мнению ЕП, действия Москвы «направлены на западные демократии» и «дестабилизируют страны Восточного партнёрства». Эксперты считают, что таким образом евопарламентарии пытаются создать образ общего врага, чтобы избежать раскола внутри ЕС, — в Европе уже говорят о миллиардных потерях в связи с вынужденным уходом с российского рынка и необходимости отказа от антироссийских санкций.

Комитет по международным делам Европарламента представил обзор ежегодного доклада о реализации общей политики в области безопасности и обороны. Особое место среди существующих угроз для ЕС в документе отведено России.

В докладе говорится, что на Украине продолжается российская «оккупация», при этом Москва якобы не реализовывает Минские соглашения и усиливает военное присутствие в «аннексированном» Крыму.

«Европарламент крайне обеспокоен тем, что чрезмерные военные учения и действия России, её гибридная тактика, включающая кибертерроризм, фальшивые новости и кампании по дезинформации, а также экономический и энергетический шантаж дестабилизируют страны Восточного партнёрства и Западные Балканы; кроме того, они направлены на западные демократии и увеличивают напряжённость внутри этих государств», — говорится в документе, с текстом которого ознакомился RT.

В комитете считают, что для преодоления уязвимости Евросоюзу необходимо «повысить уровень интеграции и скоординированности», а также выработать единый подход по отношению к Москве.

«Недавние действия и политика России снизили стабильность и изменили обстановку в сфере безопасности, — считают авторы доклада. — Европарламент подчёркивает, что ЕС и государствам-членам нужно выработать более общий стратегический подход к России».

В России неоднократно опровергали обвинения Запада. Так, в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения со стороны ряда стран в хакерских атаках, заявлял, что ни США, ни страны Европы до сих пор не представили доказательства причастности России к кибератакам.

«Мне сложно серьёзно рассуждать на эту тему, потому что все доказательства нам предоставляют через средства массовой информации. При всём уважении к ним, к профессии журналиста, мы, как серьёзные люди, не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся специально для такого рода случаев», — отметил он.

В России также неоднократно подчёркивали, что Россия является гарантом урегулирования украинского кризиса, но не стороной, которая должна выполнять комплекс направленных на это мер.

«Россия — это страна, которая призвана сторонами конфликта. Это страна, которая призвала стороны конфликта подписать комплекс мер по выполнению минских договорённостей. Россия не является стороной, которая выполняет этот комплекс мер. Это страна, которая выступает гарантом, которая выступает с призывом, но, безусловно, это не сторона, которая должна предпринимать действия для этого. Мы просто не можем этого делать физически, потому что Россия не является участником этого конфликта», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается принадлежности Крыма, то этот вопрос для России закрыт, заявил ранее президент России Владимир Путин. «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул российский лидер.

«Общий враг» в лице России

Европарламентарии настроены по отношению к России более агрессивно, чем представители власти, действующие в интересах своих стран, считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. По его мнению, русофобия вместо объединения может стать поводом для раздора.

«Политика создания врага в лице России может разделить Евросоюз на два лагеря: страны, которые действуют в национальных интересах, как Германия и Италия, и государства, под копирку выполняющие поручения США», — отметил эксперт.

Так, вице-президент комиссии по международным делам парламента Италии Паоло Гримольди в интервью RT отметил, что его страна не видит в действиях РФ угрозы. Он также подчеркнул законность референдума в Крыму.

«Мы не считаем Россию проблемой для нашей безопасности. А что касается Крыма, то это исторически российский регион. Его жители говорят по-русски, чувствуют себя русскими. И последнее, но не менее важное: на Украине сложилась нестабильная ситуация, в рамках которой невозможно было обеспечить права крымчан», — сказал политик.

Разногласия в ЕС

Серьёзные разногласия в Евросоюзе вызывает строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект поддерживают Германия и Австрия, согласие на строительство дали Финляндия и Швеция. Среди противников газопровода — Польша и страны Балтии.

По мнению экспертов, Соединённые Штаты требуют от ЕС отказаться от доступного российского газа и перейти на дорогостоящий американский. При этом США готовы платить европейским странам со слаборазвитой экономикой за поддержку.

«Те, кто привык жить на деньги Брюсселя, теперь рады поменять спонсора на Вашингтон. Подобные антироссийские призывы инициируют в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, чтобы поставить на место Берлин, Париж, Будапешт и другие правительства», — отметил Игорь Шатров.

В ЕС спорят также об антироссийских санкциях. За расширение санкций в отношении Москвы в связи с инцидентом в Керченском проливе недавно выступили парламент Эстонии, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Евросовета Дональд Туск. Между тем Париж и Берлин, напротив, призывают к принятию «мер по укреплению доверия».

Маттео Сальвини

Reuters

© Stefano Rellandini

7 ноября евродепутат от Италии Марио Боргезио внёс поправку с призывом отменить ограничительные меры против РФ. А вице-премьер и глава МИД Италии Маттео Сальвини заявил, что не видит никакого смысла в санкциях.

«Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», — сказал он.

Позицию Италии поддерживает Венгрия. В Будапеште подчёркивают, что санкции никому не приносят пользы, в том числе и Евросоюзу. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, ЕС необходимо честно и справедливо обсудить эффективность ограничений.

Военное содействие

В докладе Европарламента также звучит призыв к странам содействовать организации совместных военных учений, оказывать помощь друг другу в случае хакерских атак и реализовать программу Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

«ЕП приветствует реализацию инклюзивной программы PESCO как основополагающий шаг на пути к более тесному сотрудничеству между странами-членами в области безопасности и обороны», — сообщается в докладе.

При этом подчёркивается «критическая важность стратегического партнёрства между Евросоюзом и НАТО для поиска ответов на вызовы, стоящие перед ЕС и его соседями».

Создание единой общеевропейской армии — очередная причина разногласий в Европе. В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС нуждается в таком объединении, чтобы не зависеть от помощи США. Его поддержали в Германии и Испании. Тем временем в Польше и Нидерландах инициативу не одобрили, подчеркнув, что основой оборонной политики в Европе является НАТО.

По мнению аналитиков, в Евросоюзе ожидаются споры между приверженцами Североатлантического альянса и сторонниками единой европейской армии.

«Франция предлагает выйти из-под зонтика НАТО, подумать о собственной безопасности и создать европейскую армию. Германия и Франция — основа Евросоюза, ведущие державы. И если там возникают подобные мысли, это тревожит в первую очередь Польшу и Прибалтику», — отметил Игорь Шатров.

Ветер перемен

В 2019 году состоятся выборы в Европейский парламент. Как считают эксперты, если большинство мест получат представители партий, выступающих за самобытность государств, Евросоюз ждут изменения. В числе таких партий итальянская «Лига Севера», Австрийская партия свободы и «Национальное объединение» во Франции.

Политолог Алексей Мартынов уверен, что в сложившихся условиях призывать страны к объединению против России — неудачная тактика.