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«Общий ответ на глобальные вызовы»: в Сербии начал работу Русский балканский центр

30 апреля 2021, 01:10  •  52 • В мире
В Белграде состоялась церемония открытия Русского балканского центра. Эта неправительственная организация, которую возглавил бывший посол Сербии в России Славенко Терзич, займётся развитием двусторонних связей между Москвой и Белградом. В рамках работы центра планируется активизировать информационный обмен между двумя государствами в сфере политики, экономики, культуры, религии. Под его эгидой будут развиваться исследовательские проекты, а также проводиться международные конференции, круглые столы и открытые лекции с участием ведущих российских, европейских и международных экспертов.
 
Флаги России и Сербии РИА Новости © Пресс-служба МИД РФ
 

В Белграде 29 апреля прошла официальная церемония открытия Русского балканского центра.

Организованное в отеле «Москва» в центре сербской столицы мероприятие открыла конференция «Прошлое, настоящее и будущее российско-сербских отношений». В ней приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер парламента республики Ивица Дачич, государственный секретарь сербского МИД Неманья Старович, директор филиала «РЖД интернешнл» в стране Мансурбек Султанов.

«Расширение многоплановых связей»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил участникам конференции приветственное письмо, в котором выразил убеждение, что центр внесёт свой вклад в «расширение многоплановых российско-сербских связей».

Александр Боцан-Харченко со своей стороны ожидает, что «доклады и аналитика данного центра отразят провал ряда попыток поставить Сербию перед выбором: Россия или Запад, ЕС». Об этом он заявил в ходе конференции.

  • Спикер парламента Сербии Ивица Дачич
  • © Сергей Белоус

В своём выступлении в рамках мероприятия Ивица Дачич подчеркнул, что российско-сербские отношения находятся на своём историческом пике и отметил важность открытия подобной организации в Белграде.

«Мы нуждались в подобном современном научном центре, с сотрудниками-экспертами. Международные отношения меняются со скоростью света, и необходимо много знать, что понимать это и предсказывать их возможные изменения», — сказал спикер парламента Сербии.

«Нации, имеющие потенциал предсказывать направление меняющегося мира и правильно отвечать на эти изменения, могут рассчитывать на дальнейшее развитие. И такой я вижу вашу роль, особенно тех, кто признаёт направления для более плодотворного сотрудничества Сербии и России, а также наш общий ответ на нарастающие глобальные вызовы», — подчеркнул Дачич.

По его словам, Сербия никогда не присоединится к санкциям против России не только потому, что этим она бы «попрала дружбу» двух стран, но и потому, что это навредило бы интересам Белграда.

«Не могу себе даже представить, где бы сегодня оказались Сербия и Косово и Метохия, если бы мы все эти годы не имели поддержки России», — отметил Дачич, пообещав оказывать всестороннюю поддержку деятельности Русского балканского центра.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, возглавляющий попечительский совет Русского балканского центра, подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности организации является развитие диалога между гражданскими обществами России, Сербии и других стран балканского региона, выработка практических рекомендаций с целью укрепления российско-сербских отношений.

  • Глава попечительского совета «Русского балканского центра» Константин Затулин
  • © Сергей Белоус

Российский парламентарий также отметил, что исключительно важная интеллектуальная задача Центра — представить такое видение проблем и перспектив их решения, которое бы позволило государствам «противостоять негативным тенденциям, утвердить модель взаимодействия ради защиты... национальных интересов, мира и стабильности на Балканах и на постсоветском пространстве».

Он также назвал Россию и Сербию «последними оазисами здравого смысла и христианского человеколюбия в Европе», которые подвергаются критике из-за того, что проводят независимую политику.

В работе конференции приняла участие и главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своём выступлении она упомянула так называемую новую этику, которая навязывается современному обществу приверженцами радикального либерализма. Эта «этика» отрицает религию, уничтожает культуру, прикрываясь при этом соображениями гуманизма, отметила Симоньян. А её навязывание приводит к ущемлению свободы слова в западных странах.

«Мы видим, что из всех больших держав именно Россия сейчас может стать гарантом сохранения и развития привычной, по-настоящему гуманной, высококультурной и по-настоящему цивилизованной мировой человеческой этики. Только мы сейчас из больших стран можем отстаивать своё право быть традиционным обществом», — подчеркнула Симоньян.

По её словам, Сербию также пытаются вовлечь в «обезумевшую карусель новой этики». В связи с этим Маргарита Симоньян выразила готовность помочь сербскому народу противостоять этим явлениям.

Широкий круг задач


Русский балканский центр расположится в легендарном отеле «Москва» в Белграде. Это здание было построено в начале ХХ века на средства российских предприятий, работавших на Балканах — среди них было и страховое общество «Россия», резиденцией которого стал будущий отель.

В настоящее время, по задумке учредителей новой организации, она должна вернуть «Москве» статус центра интеллектуальной и деловой активности Сербии, которым эта локация обладала в начале прошлого столетия.

Русский балканский центр займётся комплексным изучением политических, экономических, общественных, культурных и религиозных процессов, происходящих в Сербии и других странах Балканского региона, также научной разработкой соответствующих проектов при содействии сербских и балканских аналитических центров, фондов и общественных организаций.

  • Здание отеля «Москва» в Белграде
  • globallookpress.com
  • © Robert B. Fishman/dpa

Кроме того, миссия нового Центра предполагает ознакомление сербского и балканского профессионального сообщества, а также широкой общественности с основными тенденциями развития Российской Федерации, её научными достижениями, позицией российского экспертного сообщества и госструктур по вопросам европейской и мировой политики.

Предполагается и обратная связь: Русский балканский центр будет распространять в России информацию о политических, экономических и культурных процессах в Сербии и странах региона.

Центр также намерен развивать собственные исследовательские проекты, к которым будут привлекаться специалисты из различных областей. Кроме того, планируется проведение международных конференций, круглых столов и открытых лекций с участием ведущих российских, европейских и международных экспертов.

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