|
Общественный штаб проконтролировал проведение муниципальных выборов в Пермском крае
11 апреля 2021, 18:05 • 70 • Политика
С некоторыми кандидатами были проведены разъяснительные беседы
Во время выборного процесса в Кунгурскую городскую Думу профильные эксперты Общественного штаба по наблюдению за голосованием в оперативном порядке разрешили ряд сложных ситуаций на выборных участках. С некоторыми кандидатами провели разъяснительные беседы. Речь идет о ситуациях, когда людей активно зазывали отдать свой голос на проходящих выборах.
Так, рядом с двумя участками были обнаружены наблюдатели от кандидатов. Активисты приглашали россиян отдать свой голос и выдавали им бумажные приглашения с вписанными порядковыми номерами. Представительница общественников Алена Булгакова пояснила, что такого рода действия могут быть расценены как незаконные. Кроме того, член мониторинговой группы провела разъяснительную беседу с кандидатами, которых представляли данные наблюдатели.
Также общественники подключились к решению проблем участков, где кабины для голосования были без шторок. В результате установлено, что такой формат допустим из-за эпидемиологической обстановки.
Также, с одного из участков поступил сигнал о том, что член избирательной комиссии с правом решающего голоса вела отдельную запись отдавших свои голоса россиян. Как пояснила Булгакова, данные действия могут быть расценены как попытка проконтролировать явку россиян. Представительница общественников попросила разобраться в данной ситуации и при необходимости отстранить нарушителя от выполняемых ей обязанностей.
По имеющимся данным, пресеченные представителями Общественного штаба действия не оказали влияние на процедуру волеизъявления граждан.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 апреля 2021, 17:40
|
05 апреля 2021, 09:55
|
07 апреля 2021, 05:55
|
09 апреля 2021, 18:25
|
11 апреля 2021, 02:30
|
09 апреля 2021, 07:25
|
04 апреля 2021, 21:05