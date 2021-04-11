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Общественный штаб проконтролировал проведение муниципальных выборов в Пермском крае

11 апреля 2021, 18:05  •  70 • Политика
Фото: www.pixabay.com
С некоторыми кандидатами были проведены разъяснительные беседы
Во время выборного процесса в Кунгурскую городскую Думу профильные эксперты Общественного штаба по наблюдению за голосованием в оперативном порядке разрешили ряд сложных ситуаций на выборных участках. С некоторыми кандидатами провели разъяснительные беседы. Речь идет о ситуациях, когда людей активно зазывали отдать свой голос на проходящих выборах.
Так, рядом с двумя участками были обнаружены наблюдатели от кандидатов. Активисты приглашали россиян отдать свой голос и выдавали им бумажные приглашения с вписанными порядковыми номерами. Представительница общественников Алена Булгакова пояснила, что такого рода действия могут быть расценены как незаконные. Кроме того, член мониторинговой группы провела разъяснительную беседу с кандидатами, которых представляли данные наблюдатели.
Также общественники подключились к решению проблем участков, где кабины для голосования были без шторок. В результате установлено, что такой формат допустим из-за эпидемиологической обстановки.
Также, с одного из участков поступил сигнал о том, что член избирательной комиссии с правом решающего голоса вела отдельную запись отдавших свои голоса россиян. Как пояснила Булгакова, данные действия могут быть расценены как попытка проконтролировать явку россиян. Представительница общественников попросила разобраться в данной ситуации и при необходимости отстранить нарушителя от выполняемых ей обязанностей.
По имеющимся данным, пресеченные представителями Общественного штаба действия не оказали влияние на процедуру волеизъявления граждан.

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