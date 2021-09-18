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Общественный штаб практически не зафиксировал нарушений в ходе онлайн-голосования

18 сентября 2021, 23:05  •  58 • Политика
Фото: pixabay.com
Об этом сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов
В Общественном штабе по контролю и наблюдению за дополнительными выборами сообщили об отсутствии жалоб на систему электронного голосования практически нет. 
Как рассказал руководитель штаба Алексей Венедиктов, лишь один избиратель, записанный на онлайн-голосование, проголосовал вживую.
"Избирательница оставила расписку, что не будет голосовать онлайн. Она оставила расписку, получила бюллетень, проголосовала бумажно, электронно не проголосовала. Во всяком случае, она проголосовала один раз. Это не двойное голосование",
– заверил Венедиктов.
В Москве для участия в онлайн-голосовании на портале mos.ru зарегистрировались более 2 млн человек. Из них по состоянию на 20:00 в мск проголосовали более 1,5 млн человек. 
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. 

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