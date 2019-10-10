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Общественность Армении выступила в поддержку Роберта Кочаряна

10 октября 2019, 18:54  •  64 • В России

Дело экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которого нынешние власти республики пытаются осудить за якобы попытку совершения государственного переворота, продолжает оставаться в центре внимания армянского гражданского общества. Около сорока общественных и политических деятелей, знаменитых спортсменов, представителей научной и творческой интеллигенции Армении на днях распространили заявление, в котором отметили полное отсутствие связи происходящего с правосудием.

- С сожалением констатируем, что премьер-министр Республики Армения, правящая политическая сила, заявляя о приверженности демократическим ценностям, о недопустимости политических преследований в стране, о стремлении к обеспечению независимости судебно-правовой системы, на самом деле осуществляют кардинально противоположную политику. Национально-государственным интересам противопоставляются личные амбиции и сомнительные политические цели, - говорится в заявлении.

Его подписали экс-премьер-министр,бывший спикер армянского парламента, председатель партии христианских демократов Армении Хосров Арутюнян, Чрезвычайный и Полномочный Посол, бывший глава Службы Национальной безопасности Давид Шахнахарян, известный писатель и публицист Зорий Балаян, режиссер-мультипликатор Давид Саакянц, бывший председатель парламентской комиссии по правам человека, правозащитница Элинар Варданян, Олимпийский чемпион Огсен Мирзоян и многие другие известные в республике персоны. Все они уверены, что уголовное дело в отношении Кочаряна носит заказной характер и давно стало символом политической мести.

- Мы, нижеподписавшиеся, призываем власти прекратить этот антиконституционный процесс, воздержаться от антигосударственных действий. Уверены, освобождение Роберта Кочаряна станет сигналом к объединению, восстановлению общественного единства. Армения сегодня как никогда нуждается в справедливости и внутреннем единстве, - воззвали к судьям и властям страны подписанты заявления, требуя изменить Кочаряну меру пресечения, и предупредили. - Ответственность за бездействие и попрание Основного Закона страны будет неизбежной.

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