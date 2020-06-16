Общественное мнение в отношениях Москвы и Минска • 77 • Аналитика

Пиар и его отсутствие



Вопрос иногда такой задают белорусы: а зачем вообще статьи такие публиковать про отношения двух стран и что от этого измениться может? Беда вся в чём: в России, как ни странно кому покажется, есть вполне себе действующая политическая система. И общественное мнение даже присутствует, и разные острые политические проблемы люди активно обсуждают. И что самое смешное — это самое общественное мнение вполне себе «давит» на политиков.



Просто, согласно устоявшимся штампам, ничего подобного в России нет и быть не может по определению. Отсюда такие вот забавные «расхождения»: общественное мнение в России есть, но практически никто с ним работать не пытается (всерьёз). Доходит до абсурда: господин Лукашенко нанимал «специально обученных людей»… для создания «положительного образа на Западе», а вот «создание положительного образа в России» его не заинтересовало.



Только очень дикий человек сегодня не в курсе того, как работает коммерческая реклама и что такое «продвижение товара на рынок». То же самое касается PR-технологий: они есть, они действуют, и только очень наивный избиратель может не подозревать об их существовании (как показывает «казус Грудинина», таких «наивных избирателей» слишком много даже среди политизированных блогеров). Тем не менее, наличие тех самых PR-технологий глупо отрицать, точно так же глупо отрицать их использование.



Они есть, их не может не быть. И даже те же самые Украина с Белоруссией пытались создать на Западе положительный образ себя, любимых. Вполне себе люди понимают, что такое политический пиар, и активно в этом направлении действуют. Украина (по определённым причинам) автору менее интересна, а вот Беларусь, тут да. Тут интересно. Эта самая РБ прилагала и прилагает серьёзные усилия, чтобы, несмотря ни на что, создать положительный образ на Западе. Это плохо? Ну, почему же? Хорошо.



Беда в другом, беда в том, что в России подобный «светлый образ» Беларуси никто всерьёз создать даже не пытался. По какой-то причине это посчитали ненужным делать. Ещё и ещё раз: пиар штука серьёзная, что легко определить по результатам его отсутствия, как, например, по направлению Минск — Москва. Белорусы в категорической форме не желают признавать, что Россия хоть в чём-то может быть их лучше, поэтому признать тот простой факт, что Россия — гораздо более свободное государство, для них абсолютно невозможно. Признать наличие некоего общественного мнения и «политически активного класса» в России — тоже.



Поэтому в работу берётся очень простая формула: есть Кремль, там и принимаются все решения. А народ? А народ безмолвствует. Поэтому никто в Белоруссии и не пытался серьёзно работать с российским общественным мнением. Считается, что это не нужно, бесполезно, избыточно. Нет, господин Лукашенко активно работает «на Россию», но… исключительно с Кремлём.



Почему-то в РБ сложилось чёткое и устойчивое представление, что все политические решения/дискуссия в России идут исключительно через Кремль. Иначе никак. Даже у украинцев такой абсолютной убеждённости не было (там просто была русофобия). А вот в Белоруссии присутствует такая ментальная «путиноцентричность» российского политического дискурса. Что для человека российского понятно не совсем и не сразу.



Беда в чём: существует единое языковое пространство РФ — РБ, но единого медийного/информационного пространства почему-то не возникло. Вернее, оно исчезло после 1991 года. И почему-то понимание политических процессов, происходящих в соседней России, белорусы черпают… из западных СМИ (с переводом/адаптацией материала через белорусские СМИ/ «независимых блогеров»).



Многие украинцы себя с самого начала практически открыто позиционировали как «враги Орды», и с ними подобных «проблем идентичности» не возникало изначально (по крайней мере, у автора). Он никогда не стремился в чём-то тех же украинцев «переубеждать». Зачем? Люди не любят Россию за то, что она Россия, о чём с ними спорить? Зачем жечь кислород понапрасну?



С Белоруссией же всё гораздо интересней: напоминает чем-то «антисоветчину» поздней эпохи СССР, когда коммунисты с тридцатилетним стажем по вечерам слушали «голоса». То есть такая вот практически вполне официальная «двойная мораль». Люди одновременно и параллельно практически искренне называют себя «последними союзниками России» и при этом ориентируются на точку зрения западных (не российских) СМИ. Более того, почему-то российские СМИ вызывает у них раздражение и многие активно ищут «альтернативу».



Кстати, ничего удивительного тут нет: терпимость среднего человека к альтернативным точкам зрения обычно сильно преувеличивается. Белорусов же целое поколение ориентировали «на запад», и сегодня в российском информационном поле им «некомфортно», особенно после Крыма и Сирии. Более того, Россия вызывает у них всё большее и большее раздражение («поезд уходит»): иностранных языков они, как и украинцы, не знают и не учат, на Западе их никто не ждёт… а Россия становится всё более и более «неправильной».



Смысл крымско-донбасско-сирийских событий ещё и в том, что Россия окончательно отказалась (ей отказали) от участия в европейском проекте. А вот как раз белорусы (по крайней мере их руководство) так же безальтернативно выбрали «европейский вектор». Драматизма ситуации добавляет то, что сам бессменный президент Белоруссии в Европу фактически «невъездной». И тем не менее — Европа.



Зачем это было надо

Именно поэтому «продвигать положительный образ Белоруссии» в России сегодня весьма сложно. Первый шаг, РБ — «независимое государство», второй шаг — она «разделяет европейские ценности». Ну, и самое главное, как уже было сказано: никто с самого начала в Белоруссии и не думал о создании того самого «положительного имиджа» в России. О работе с «российской аудиторией» тоже особо не думал.



Именно поэтому сегодня в России вполне себе естественным образом возник серьёзный негатив в отношении РБ — именно на это позапрошлой зимой сослалось руководство России, отказав Минску в «братской помощи». Даже опрос был проведён, итог — «батька» россиянам не глянется, его политика тоже. Решения Минска по Ю. Осетии, Сирии, Донбассу, Крыму, кроме международного, межгосударственного (Москва — Минск) и прочих разных имели ещё аспект воздействия на российское общественное мнение. И каждый раз Лукашенко поворачивался к России спиной (вызывая почему-то искренний восторг своего электората).



В результате за последние 10 лет (практически с нуля!) сформировались серьёзные антибелорусские настроения в России. И это не «происки пропутинских олигархов», это результат решений главы РБ, деятельности белорусских политиков и журналистов... Почему-то большинство украинцев/белорусов искренне убеждены, что русские «думают центральным телевидением», увы, это уже не так.



«Официальная Россия» (как и в случае с Киевом) активно «выжимала в пол педаль толерантности и непротивления злу насилием». Однако общественное мнение в России касательно «последнего союзника» развивалось параллельно и независимо официальной позиции. Да, коллеги, понимаю, страшно подумать, но в России официальная позиция может не совпадать (и очень часто не совпадает) с общественным мнением по некоторым вопросам. Это гражданское общество, детка. Сегодня, например, любая политическая сделка с Киевом невозможна по чисто внутриполитическим соображениям. Самое смешное, что и в Киеве, и в Берлине, и в Вашингтоне видят только «бывшего агента и его окружение»… И кажется нашим уважаемым «оппонентам и партнёрам», что достаточно как следует «врезать им по рукам», как весь «путинский режим» рухнет как карточный домик. Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ



Русского народа как политического фактора для них не существует принципиально, отсюда откровенная шизофреничность их «российской политики»: вместо работы с российским общественным мнением они устраивают охоту на «олигархов, приближённых к Путину». И это их «самый последний и решительный бой».



Но фактически точно такая же модель внешней политики в отношении России существует и в Польше, и в Литве, и в Белоруссии (!). Они работают исключительно с Кремлём (вернее, против Кремля). При этом постоянные угрозы и выпады — это «то, что доктор прописал». Вот в принципе, если модель «один Кремль — одно политическое мнение в России» является рабочей, то такая политика могла бы считаться разумной. И то… как сказать, как сказать.



В профессиональной политике, вообще-то, обижаться не принято (принято адекватно реагировать), а вот с общественным мнением всё гораздо сложнее… По итогам в России все не сильно любят Прибалтику с Польшей. Но там-то ладно, там-то НАТО и ЕС, а вот с «братской Белоруссией» это приводит к достаточно странным «коллизиям». Российское общественное мнение сегодня настроено гораздо более критично к Беларуси, чем это демонстрируют российские официальные лица. И это не «происки олигархов, жаждущих предела народной собственности в РБ».



Это как раз вполне логичный результат последнего десятилетия политики Лукашенко в отношении России (которая в общем и целом белорусов устраивала, иначе бы и не проводилась). И это самое мнение возникло как раз вне студий Первого канала и помимо Соловьёва. Когда гражданина России арестовывают в Минске за посещение Карабаха и выдают господину Алиеву, то прежде всего этот показательный жест адресован Кремлю, и только Кремлю. Однако существуют неучтённые последствия — мощный всплеск негатива в России как реакция на подобный жест.



А потому что то самое «общественное мнение россиян» никто в РБ и не собирался учитывать. Ответная же враждебная реакция объясняется исключительно «антибелорусским заговором алчных олигархов». И примерно то же самое мы имеем, например, в случае с российской авиабазой в Белоруссии, которую наше МО желало разместить в пик кризиса вокруг Украины. Это сыграло чудовищно негативную роль в создании «образа Белоруссии» в России. В Белоруссии же «решительный отказ» оценивается как исключительное достижение Лукашенко, которое ему ставится в заслугу как сторонниками, так и оппозицией (то есть одни и те же вещи оцениваются сегодня в РФ и РБ диаметрально противоположно).



Причина та же: российское общественное мнение никто учитывать не собирался, идёт «игра против Кремля, желающего сорвать сближение Беларуси с Западом». Причём тут уже рядовые белорусы, ломая все горизонты абсурда, предлагают россиянам «поболеть» за своего «правильного и честного лидера», который проводит «политику мира». Сама идея того, что общественное мнение может быть настроено иначе, как «прозападно», для них кажется полностью невозможной.



То есть на самом деле как раз в России общественное мнение вполне присутствует, и это хорошая новость, и оно очень серьёзно влияет на политику — это очень хорошая (и очень неожиданная новость)… Плохая новость (для белорусов) в том, что настроено оно сегодня резко антизападно.



Внезапно. Всё почти как в Америке: массы давят на власть

Серьёзная и дорогостоящая поддержка воюющего Донбасса — это как раз не «алчные олигархи», как показала практика, — многие российские олигархи вполне себе хотели продолжения отношений с Киевом. Поддержка Донбасса — это российское общественное мнение. Именно так. Российское общественное мнение как фактор мировой политики. МВФ позаботился о стабильном будущем Украины



Самое смешное, что ни на Украине, ни в Белоруссии этого «слона» тоже замечать не хотят. Политически невыгодно потому как. Отсюда, именно отсюда проистекает весь этот театр политического абсурда, который мы наблюдаем: на той же Украине (особенно после «майдана-2») делались многочисленные демонстративные антироссийские жесты типа нападения на российское посольство в Киеве и русофобских заявлений, при этом растущие ответные антиукраинские настроения выдаются за результат деятельности «киселёвской пропаганды».



Только так, и никак иначе. Люди относятся к России враждебно, и им кажется, что это единственно нормальное отношение. Единственное. Им категорически непонятно, как нормальный человек может положительно относиться к России. Поэтому ещё до второго «майдана» общение украинцев с русскими на политические темы было крайне затруднено (мягко говоря). С людьми Запада тут действует: а) языковой барьер; б) Россия им не всегда интересна; в) каких-то особых «интеграционных проектов» у нас нет, и наши экономики связаны далеко не так тесно.



Парадокс же Украины заключался в том, что она была на Россию очень тесно завязана, языковой барьер отсутствовал, а вот с общественно-политической точки зрения расхождения уже в нулевые годы были чудовищные. На все окружающие события картинка в России и Украине уже в нулевые давалась очень разная, и, как показывала практика, нормально общаться с людьми, которые привыкли обливать Россию и её историю грязью, абсолютно невозможно.



Обычно принято рассуждать, что люди сами обо всём договорятся, ага, конечно. Договориться можно в рамках одной концепции. Когда «договаривающиеся» стороны исходят из двух разных (враждебных) концепций, договориться невозможно абсолютно. Поэтому с определённого момента общение с украинцами всякий разумный смысл утратило. Украинское общество категорически не желало проявлять хоть какое-то уважение и понимание к культуре и истории соседней страны (которые когда-то были и их культурой и историей) — именно поэтому.



И самое интересное, что вполне себе русскоязычная украинская пропаганда (даже на уровне комментаторов/блогеров) с определённого момента времени в России перестала восприниматься полностью, примерно, как российская пропаганда на Украине. А базовые исторические/политические концепции разные. При этом почему-то господа украинцы по умолчанию полагали, что в России будет принята концепция самоуничижения и отрицания собственной истории.



Когда этого не произошло (а этого не произошло, прости нас, Лия!), то продуктивное общение на общественно-политические темы стало полностью невозможным. И это не только и не столько «киселёвско-соловьёвская пропаганда», сколько именно несовпадение базовых концепций мировоззрения.



С Белоруссией вышло куда как интереснее: в отличие от Украины, она официально была союзником России. Но система белорусского мировоззрения очень сильно походила на украинскую и была далека от российской. В результате рано или поздно, но в РФ и РБ одни и те же политические события начали оцениваться очень по-разному. И с точки зрения белорусов, их страна поступает «хорошо и правильно», а растущие антибелорусские настроения в России — результат кремлёвско-олигархической пропаганды.



А между тем, как уже было сказано, это результат того, что: а) в России есть общественное мнение, напрямую от Кремля не зависящее; б) это мнение по объективным причинам с момента разгрома Югославии и как результат продвижения НАТО на восток настроено всё более и более антизападно; в) белорусские СМИ/официальные лица давно выбрали прозападный/антироссийский вектор внешней политики; г) эти самые белорусские СМИ/политики/дипломаты даже не пытались работать с российским общественным мнением.



В результате…



В России растут антибелорусские настроения. А как иначе объяснить, что 78% россиян желают вернуть визовый режим с соседями, по данным опроса, проведённого ВЦИОМ?



"Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса «Только 16% респондентов считают, что граница между странами должна сохраниться только в качестве формальности.

Более половины участников опроса (56%) не поддерживают скидки на нефть и газ для союзных государств даже в обмен на поддержку с их стороны. Большинство россиян (60%) против продажи Белоруссии нефти и газа по цене ниже рыночной».

(Источник. Февраль 2017 г..)



И это большей частью «вне Кремля» и помимо Кремля. Общественное мнение в России настроено по отношению к тем же самым «киевским фашистам» куда как более радикально, чем господин Лавров, но украинцы в массе своей об этом даже не догадываются… Для них «общественное мнение» может быть только одним — прозападным и антироссийским. Другого они себе представить не могут (то есть Россия как государство нужна только Путину, но никому больше). Но любые антиукраинские действия Кремля встречают полную и абсолютную поддержку российского электората по причине его вполне определённой политической ориентации.



Общественное мнение есть всегда

Сейчас то же самое наконец-таки коснулось и белорусов, пришёл и на их улицу праздник. Часто в комментариях со стороны белорусов встречается та простая, на первый взгляд и очень понятная идея, что, дескать, что мы тут копья ломаем — руководство «двух братских стран» само во всём разберётся и без нас. Однако не всё так просто: общественное мнение есть в России, и общественное мнение есть в Белоруссии. Даже на Украине оно есть: Порошенко изначально не мог выполнить Минск-2 по причине жёсткого противостояния радикалов.



То есть, как мы все понимаем, даже в средневековой Европе совсем уж игнорировать общественное мнение не мог даже принц крови. Потому что мы же не в лесу живём. Мы как бы живём в человеческом обществе. Беда в том, что общественное мнение РФ и РБ очень уж по-разному ориентировано, зачастую диаметрально противоположно. И нет никакой общей политической истины для всех и нет никаких общечеловеческих ценностей. Есть различные мнения, которые понятным образом не совпадают. И сегодня (живя отнюдь не в средневековой Европе) российские и белорусские политики вынуждены эти мнения учитывать.



А это уже делает какие-то договорённости и соглашения весьма и весьма малодостижимыми. Не могут сегодня отношения двух государств строиться исключительно на закулисных интригах и тайных соглашениях. Даже если бы не откровенные выпады Лукашенко в адрес России (что почему-то в РБ удивления давно не вызывает), какие-то «секретные соглашения» были бы сегодня малоперспективны — не в ту эпоху живём, господа. Эпоха кабинетной политики осталась в далёком XVIII веке.



Ещё раз: нет никакого одного правильного взгляда на окружающую нас реальность — это всего лишь назойливая пропагандистская иллюзия. А попытка продвигать общечеловеческие ценности — всего лишь попытка навязать свои правила и нормы всей планете. Так что искреннее недоумение и негодование белорусов по поводу «неправильных» действий России на международной арене свидетельствует лишь о том, что та самая программа формирования белорусского национального сознания, отличного от российского, как бы уже состоялась .



До этого всего безобразия у Лукашенко в принципе был выбор: проводить пророссийскую пропаганду или антироссийскую. Ну вот он и выбрал: во-первых, он, по моему мнению, не сильно любил Россию; во-вторых, это ему казалось залогом независимости; в-третьих, это позволяло ассоциировать себя с Европой. Ну и так далее. Сегодня же у него особого выбора нет: пророссийскими шагами он в Белоруссии большой популярности не завоюет. Людям четверть века популярно объясняли, что Россия — это очень и очень плохо. И что вы предлагаете? Вот так вот взять всё и переиграть?



Парадоксальнейшим образом сегодня внешнеполитическая обстановка требует от Лукашенко серьёзного сближения с Россией (оружие, кредиты, доступ на рынок), а вот внутриполитический расклад (привычка во всём обвинять Россию) и полуофициальная русофобия этому категорически препятствует. То есть даже если бы сегодня Лукашенко решил резко поменять расклады, это было бы невозможно по причине наличия белорусского общественного мнения. Если бы прямо завтра президент РБ внезапно объявил о размещении базы ВКС, признании Крыма и полной поддержке внешней политики России, это прозвучало бы как гром среди ясного неба. И не факт, что после этого он бы удержал контроль над ситуацией.



Но примерно то же самое касается решений Кремля, который вынужден учитывать общественное мнение россиян при принятии решений. И там общественное мнение, и там. И они, увы, очень разные. Вопрос иногда такой задают белорусы: а зачем вообще статьи такие публиковать про отношения двух стран и что от этого измениться может? Беда вся в чём: в России, как ни странно кому покажется, есть вполне себе действующая политическая система. И общественное мнение даже присутствует, и разные острые политические проблемы люди активно обсуждают. И что самое смешное — это самое общественное мнение вполне себе «давит» на политиков.Просто, согласно устоявшимся штампам, ничего подобного в России нет и быть не может по определению. Отсюда такие вот забавные «расхождения»: общественное мнение в России есть, но практически никто с ним работать не пытается (всерьёз). Доходит до абсурда: господин Лукашенко нанимал «специально обученных людей»… для создания «положительного образа на Западе», а вот «создание положительного образа в России» его не заинтересовало.Только очень дикий человек сегодня не в курсе того, как работает коммерческая реклама и что такое «продвижение товара на рынок». То же самое касается PR-технологий: они есть, они действуют, и только очень наивный избиратель может не подозревать об их существовании (как показывает «казус Грудинина», таких «наивных избирателей» слишком много даже среди политизированных блогеров). Тем не менее, наличие тех самых PR-технологий глупо отрицать, точно так же глупо отрицать их использование.Они есть, их не может не быть. И даже те же самые Украина с Белоруссией пытались создатьположительный образ себя, любимых. Вполне себе люди понимают, что такое политический пиар, и активно в этом направлении действуют. Украина (по определённым причинам) автору менее интересна, а вот Беларусь, тут да. Тут интересно. Эта самая РБ прилагала и прилагает серьёзные усилия, чтобы, несмотря ни на что, создать положительный образ на Западе. Это плохо? Ну, почему же? Хорошо.Беда в другом, беда в том, что в России подобный «светлый образ» Беларуси никтосоздать даже не пытался. По какой-то причине это посчитали ненужным делать. Ещё и ещё раз: пиар штука серьёзная, что легко определить по результатам его отсутствия, как, например, по направлению Минск — Москва. Белорусы в категорической форме не желают признавать, что Россия хоть в чём-то может быть их лучше, поэтому признать тот простой факт, что Россия — гораздо более свободное государство, для них абсолютно невозможно. Признать наличие некоего общественного мнения и «политически активного класса» в России — тоже.Поэтому в работу берётся очень простая формула: есть Кремль, там и принимаются все решения. А народ? А народ безмолвствует. Поэтому никто в Белоруссии и не пыталсяработать с российским общественным мнением. Считается, что это не нужно, бесполезно, избыточно. Нет, господин Лукашенко активно работает «на Россию», но… исключительно с Кремлём.Почему-то в РБ сложилось чёткое и устойчивое представление, что все политические решения/дискуссия в России идут исключительно через Кремль. Иначе никак. Даже у украинцев такой абсолютной убеждённости не было (там просто была русофобия). А вот в Белоруссии присутствует такая ментальная «путиноцентричность» российского политического дискурса. Что для человека российского понятно не совсем и не сразу.Беда в чём: существует единое языковое пространство РФ — РБ, но единого медийного/информационного пространства почему-то не возникло. Вернее, оно исчезло после 1991 года. И почему-то понимание политических процессов, происходящих в соседней России, белорусы черпают… из западных СМИ (с переводом/адаптацией материала через белорусские СМИ/ «независимых блогеров»).Многие украинцы себя с самого начала практически открыто позиционировали как «враги Орды», и с ними подобных «проблем идентичности» не возникало изначально (по крайней мере, у автора). Он никогда не стремился в чём-то тех же украинцев «переубеждать». Зачем? Люди не любят Россию за то, что она Россия, о чём с ними спорить? Зачем жечь кислород понапрасну?С Белоруссией же всё гораздо интересней: напоминает чем-то «антисоветчину» поздней эпохи СССР, когда коммунисты с тридцатилетним стажем по вечерам слушали «голоса». То есть такая вот практически вполне официальная «двойная мораль». Люди одновременно и параллельно практически искренне называют себя «последними союзниками России» и при этом ориентируются на точку зрения западных (не российских) СМИ. Более того, почему-то российские СМИ вызывает у них раздражение и многие активно ищут «альтернативу».Кстати, ничего удивительного тут нет: терпимость среднего человека к альтернативным точкам зрения обычно сильно преувеличивается. Белорусов же целое поколение ориентировали «на запад», и, особенно после Крыма и Сирии. Более того, Россия вызывает у них всё большее и большее раздражение («поезд уходит»): иностранных языков они, как и украинцы, не знают и не учат, на Западе их никто не ждёт… а Россия становится всё более и более «неправильной».Смысл крымско-донбасско-сирийских событий ещё и в том, что Россия окончательно отказалась (ей отказали) от участия в европейском проекте. А вот как раз белорусы (по крайней мере их руководство) так же безальтернативно выбрали «европейский вектор». Драматизма ситуации добавляет то, что сам бессменный президент Белоруссии в Европу фактически «невъездной». И тем не менее — Европа.Именно поэтому «продвигать положительный образ Белоруссии» в России сегодня весьма сложно. Первый шаг, РБ — «независимое государство», второй шаг — она «разделяет европейские ценности». Ну, и самое главное, как уже было сказано: никто с самого начала в Белоруссии и не думал о создании того самого «положительного имиджа» в России. О работе с «российской аудиторией» тоже особо не думал.Именно поэтому сегодня в России вполне себе естественным образом возник серьёзный негатив в отношении РБ — именно на это позапрошлой зимой сослалось руководство России, отказав Минску в «братской помощи». Даже опрос был проведён, итог — «батька» россиянам не глянется, его политика тоже. Решения Минска по Ю. Осетии, Сирии, Донбассу, Крыму, кроме международного, межгосударственного (Москва — Минск) и прочих разных имели ещё аспект. И каждый раз Лукашенко поворачивался к России спиной (вызывая почему-то искренний восторг своего электората).В результате за последние 10 лет (практически с нуля!) сформировались серьёзные антибелорусские настроения в России. И это«происки пропутинских олигархов», это результат решений главы РБ, деятельности белорусских политиков и журналистов... Почему-то большинство украинцев/белорусов искренне убеждены, что русские «думают центральным телевидением», увы, это уже не так.«Официальная Россия» (как и в случае с Киевом) активно «выжимала в пол педаль толерантности и непротивления злу насилием». Однако общественное мнение в России касательно «последнего союзника» развивалось параллельно и независимо официальной позиции. Да, коллеги, понимаю, страшно подумать, но в России официальная позиция может не совпадать (и очень часто не совпадает) с общественным мнением по некоторым вопросам. Это гражданское общество, детка. Сегодня, например,политическая сделка с Киевом невозможна по чисто внутриполитическим соображениям. Самое смешное, что и в Киеве, и в Берлине, и в Вашингтоне видят только «бывшего агента и его окружение»… И кажется нашим уважаемым «оппонентам и партнёрам», что достаточно как следует «врезать им по рукам», как весь «путинский режим» рухнет как карточный домик.Русского народа как политического фактора для них не существует принципиально, отсюда откровенная шизофреничность их «российской политики»: вместо работы с российским общественным мнением они устраивают охоту на «олигархов, приближённых к Путину». И это их «самый последний и решительный бой».Но фактически точно такая же модель внешней политики в отношении России существует и в Польше, и в Литве, и в Белоруссии (!). Они работают исключительно с Кремлём (вернее,Кремля). При этом постоянные угрозы и выпады — это «то, что доктор прописал». Вот в принципе, если модель «один Кремль — одно политическое мнение в России» является рабочей, то такая политика могла бы считаться разумной. И то… как сказать, как сказать.В профессиональной политике, вообще-то, обижаться не принято (принято адекватно реагировать), а вот с общественным мнением всё гораздо сложнее… По итогам в России все не сильно любят Прибалтику с Польшей. Но там-то ладно, там-то НАТО и ЕС, а вот с «братской Белоруссией» это приводит к достаточно странным «коллизиям». Российское общественное мнение сегодня настроеноболее критично к Беларуси, чем это демонстрируют российские официальные лица. И это«происки олигархов, жаждущих предела народной собственности в РБ».Это как раз вполне логичный результат последнего десятилетия политики Лукашенко в отношении России (которая в общем и целом белорусов устраивала, иначе бы и не проводилась). И это самое мнение возникло как раз вне студий Первого канала и помимо Соловьёва. Когда гражданина России арестовывают в Минске за посещение Карабаха и выдают господину Алиеву, то прежде всего этот показательный жест адресован Кремлю, и только Кремлю. Однако существуют неучтённые последствия — мощный всплеск негатива в России как реакция на подобный жест.А потому что то самое «общественное мнение россиян» никто в РБ и не собирался учитывать. Ответная же враждебная реакция объясняется исключительно «антибелорусским заговором алчных олигархов». И примерно то же самое мы имеем, например, в случае с российской авиабазой в Белоруссии, которую наше МО желало разместить в пик кризиса вокруг Украины. Это сыграло чудовищно негативную роль в создании «образа Белоруссии» в России. В Белоруссии же «решительный отказ» оценивается как исключительное достижение Лукашенко, которое ему ставится в заслугу как сторонниками, так и оппозицией (то есть одни и те же вещи оцениваются сегодня в РФ и РБ диаметрально противоположно).Причина та же: российское общественное мнение никто учитывать не собирался, идёт «игра против Кремля, желающего сорвать сближение Беларуси с Западом». Причём тут уже рядовые белорусы, ломая все горизонты абсурда, предлагают россиянам «поболеть» за своего «правильного и честного лидера», который проводит «политику мира». Сама идея того, что общественное мнение может быть настроено иначе, как «прозападно», для них кажется полностью невозможной.То есть на самом деле как раз в России общественное мнение вполне присутствует, и это хорошая новость, и оно очень серьёзно влияет на политику — это очень хорошая (и очень неожиданная новость)… Плохая новость (для белорусов) в том, что настроено оно сегодня резко антизападно.Серьёзная и дорогостоящая поддержка воюющего Донбасса — это как раз не «алчные олигархи», как показала практика, — многие российские олигархи вполне себе хотели продолжения отношений с Киевом. Поддержка Донбасса — это российское общественное мнение. Именно так. Российское общественное мнение как фактор мировой политики.Самое смешное, что ни на Украине, ни в Белоруссии этого «слона» тоже замечать не хотят. Политически невыгодно потому как. Отсюда, именно отсюда проистекает весь этот театр политического абсурда, который мы наблюдаем: на той же Украине (особенно после «майдана-2») делались многочисленные демонстративные антироссийские жесты типа нападения на российское посольство в Киеве и русофобских заявлений, при этом растущие ответные антиукраинские настроения выдаются за результат деятельности «киселёвской пропаганды».Только так, и никак иначе. Люди относятся к России враждебно, и им кажется, что этонормальное отношение. Единственное. Им категорически непонятно, как нормальный человек может положительно относиться к России. Поэтому ещё до второго «майдана» общение украинцев с русскими на политические темы было крайне затруднено (мягко говоря). С людьми Запада тут действует: а) языковой барьер; б) Россия им не всегда интересна; в) каких-то особых «интеграционных проектов» у нас нет, и наши экономики связаны далеко не так тесно.Парадокс же Украины заключался в том, что она была на Россию очень тесно завязана, языковой барьер отсутствовал, а вот с общественно-политической точки зрения расхождения уже в нулевые годы были чудовищные. На все окружающие события картинка в России и Украине уже в нулевые давалась очень разная, и, как показывала практика,общаться с людьми, которые привыкли обливать Россию и её историю грязью, абсолютно невозможно.Обычно принято рассуждать, что люди сами обо всём договорятся, ага, конечно. Договориться можно в рамкахконцепции. Когда «договаривающиеся» стороны исходят из двух разных (враждебных) концепций, договориться невозможно абсолютно. Поэтому с определённого момента общение с украинцами всякий разумный смысл утратило. Украинское общество категорически не желало проявлять хоть какое-то уважение и понимание к культуре и истории соседней страны (которые когда-то были и их культурой и историей) — именно поэтому.И самое интересное, что вполне себе русскоязычная украинская пропаганда (даже на уровне комментаторов/блогеров) с определённого момента времени в России перестала восприниматься, примерно, как российская пропаганда на Украине. А базовые исторические/политические концепции разные. При этом почему-то господа украинцы по умолчанию полагали, что в России будет принята концепция самоуничижения и отрицания собственной истории.Когда этого не произошло (а этого не произошло, прости нас, Лия!), то продуктивное общение на общественно-политические темы стало полностью невозможным. И это не только и не столько «киселёвско-соловьёвская пропаганда», сколько именно несовпадение базовых концепций мировоззрения.С Белоруссией вышло куда как интереснее: в отличие от Украины, она официально была союзником России. Но система белорусского мировоззрения очень сильно походила на украинскую и была далека от российской. В результате рано или поздно, но в РФ и РБ одни и те же политические события начали оцениваться очень по-разному. И с точки зрения белорусов, их страна поступает «хорошо и правильно», а растущие антибелорусские настроения в России — результат кремлёвско-олигархической пропаганды.А между тем, как уже было сказано, это результат того, что: а) в России есть общественное мнение, напрямую от Кремля не зависящее; б) это мнение по объективным причинам с момента разгрома Югославии и как результат продвижения НАТО на восток настроено всё более и более антизападно; в) белорусские СМИ/официальные лица давно выбрали прозападный/антироссийский вектор внешней политики; г) эти самые белорусские СМИ/политики/дипломаты даже не пытались работать с российским общественным мнением.В результате…В России растут антибелорусские настроения. А как иначе объяснить, что 78% россиян желают вернуть визовый режим с соседями, по данным опроса, проведённого ВЦИОМ?(Источник. Февраль 2017 г..)И это большей частью «вне Кремля» и помимо Кремля. Общественное мнение в России настроено по отношению к тем же самым «киевским фашистам» куда как более радикально, чем господин Лавров, но украинцы в массе своей об этом даже не догадываются… Для них «общественное мнение» может быть только одним — прозападным и антироссийским. Другого они себе представить не могут (то есть Россия как государство нужна только Путину, но никому больше). Но любые антиукраинские действия Кремля встречают полную и абсолютную поддержку российского электората по причине его вполне определённой политической ориентации.Сейчас то же самое наконец-таки коснулось и белорусов, пришёл и на их улицу праздник. Часто в комментариях со стороны белорусов встречается та простая, на первый взгляд и очень понятная идея, что, дескать, что мы тут копья ломаем — руководство «двух братских стран» само во всём разберётся и без нас. Однако не всё так просто: общественное мнение есть в России, и общественное мнение есть в Белоруссии. Даже на Украине оно есть: Порошенко изначально не мог выполнить Минск-2 по причине жёсткого противостояния радикалов.То есть, как мы все понимаем, даже в средневековой Европе совсем уж игнорировать общественное мнение не мог даже принц крови. Потому что мы же не в лесу живём. Мы как бы живём в человеческом обществе. Беда в том, что общественное мнение РФ и РБ очень уж по-разному ориентировано, зачастую диаметрально противоположно. И нет никакой общей политической истины для всех и нет никаких общечеловеческих ценностей. Есть различные мнения, которые понятным образом не совпадают. И сегодня (живя отнюдь не в средневековой Европе) российские и белорусские политики вынуждены эти мнения учитывать.А это уже делает какие-то договорённости и соглашения весьма и весьма малодостижимыми. Не могут сегодня отношения двух государств строиться исключительно на закулисных интригах и тайных соглашениях. Даже если бы не откровенные выпады Лукашенко в адрес России (что почему-то в РБ удивления давно не вызывает), какие-то «секретные соглашения» были бы сегодня малоперспективны — не в ту эпоху живём, господа. Эпоха кабинетной политики осталась в далёком XVIII веке.Ещё раз: нет никакого одного правильного взгляда на окружающую нас реальность — это всего лишь назойливая пропагандистская иллюзия. А попытка продвигать общечеловеческие ценности — всего лишь попытка навязать свои правила и нормы всей планете. Так что искреннее недоумение и негодование белорусов по поводу «неправильных» действий России на международной арене свидетельствует лишь о том, что та самаяДо этого всего безобразия у Лукашенко в принципе был выбор: проводить пророссийскую пропаганду или антироссийскую. Ну вот он и выбрал: во-первых, он, по моему мнению, не сильно любил Россию; во-вторых, это ему казалось залогом независимости; в-третьих, это позволяло ассоциировать себя с Европой. Ну и так далее. Сегодня же у него особого выбора нет: пророссийскими шагами он в Белоруссии большой популярности не завоюет. Людям четверть века популярно объясняли, что Россия — это очень и очень плохо. И что вы предлагаете? Вот так вот взять всё и переиграть?Парадоксальнейшим образом сегодня внешнеполитическая обстановка требует от Лукашенко серьёзного сближения с Россией (оружие, кредиты, доступ на рынок), а вот внутриполитический расклад (привычка во всём обвинять Россию) и полуофициальная русофобия этому категорически препятствует. То есть даже если бы сегодня Лукашенко решил резко поменять расклады, это было бы невозможно по причине наличия. Если бы прямо завтра президент РБ внезапно объявил о размещении базы ВКС, признании Крыма и полной поддержке внешней политики России, это прозвучало бы как гром среди ясного неба. И не факт, что после этого он бы удержал контроль над ситуацией.Но примерно то же самое касается решений Кремля, который вынужден учитывать общественное мнение россиян при принятии решений. И там общественное мнение, и там. И они, увы, очень разные. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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