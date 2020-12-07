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«Общественное мнение поляризовано»: почему во Франции не утихают протесты из-за законопроекта о правоохранителях
07 декабря 2020, 00:30 • 47 • В мире
Во Франции вновь прошли протесты из-за законопроекта «О глобальной безопасности», который предполагает введение уголовной ответственности за «злонамеренное» размещение изображений, позволяющих идентифицировать правоохранителей. В субботу, согласно официальным данным, на улицы вышли более 52 тыс. человек. Задержаны 95 демонстрантов, не менее 67 полицейских и жандармов пострадали. Как сообщают СМИ, участие в митингах приняли активисты движения «жёлтых жилетов». Эксперты отмечают, что сейчас общественное мнение поляризовано и Париж пытается учесть интересы всех слоёв населения. Однако, по мнению аналитиков, с учётом текущих социально-экономических проблем говорить о скорой нормализации ситуации не приходится.
Протесты во Франции Reuters © Gonzalo Fuentes
По Франции вновь прокатилась волна протестов из-за законопроекта «О глобальной безопасности», который предполагает введение уголовной ответственности за «злонамеренное» размещение изображений, позволяющих идентифицировать сотрудников правоохранительных органов.
«Окончательный итог вчерашнего дня: 95 задержаний. Среди раненых 67 полицейских и жандармов, в том числе 48 — в Париже. Я окажу им всю возможную поддержку», — сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.
Ранее он заявлял, что «хулиганы громят республику».
«Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые стали жертвами агрессивного нападения», — написал министр внутренних дел республики в Twitter, подчеркнув, что «отвага и честь» правоохранителей «вызывают всеобщее уважение».
За прошедшую субботу, по данным французского МВД, более 52 тыс. демонстрантов приняли участие примерно в 90 митингах, сообщает телеканал BFMTV. При этом в Париже к протестам подключились около 5 тыс. человек.
Массовые демонстрации прошли также в Марселе, Монпелье, Нанте, Дижоне, Лионе, Страсбурге и других городах.
По информации BFMTV, во время акций протеста в 20-м округе Парижа сгорели как минимум шесть автомобилей и грузовик, демонстранты также повредили несколько витрин банков и агентств недвижимости.
Как информирует телеканал France24, активное участие в протестах приняли и активисты движения «жёлтых жилетов», которые зимой 2018—2019 годов выходили на улицы из-за экономических трудностей во Франции. Демонстранты бросали в полицию различные предметы, в том числе дымовые шашки и петарды. Некоторые активисты использовали оставленные на улицах предметы для создания импровизированных баррикад, которые они затем поджигали. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
Во время протестов в Париже один из демонстрантов попытался напасть на продюсеров видеоагентства Ruptly. Он вытаскивал стул из разбитой витрины банка, когда камера Ruptly приблизилась к месту мародёрства. После чего протестующий направился к съёмочной группе и нанёс удар по камере. Съёмка была приостановлена, но сотрудники видеоагентства не пострадали. После инцидента им удалось возобновить прямую трансляцию.
Перед новой протестной волной
Новая акция протеста началась в субботу, после того как президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью видеоплатформе Brut.
В разговоре с журналистами французский лидер отдал дань уважения работе правоохранительных органов, напомнив о «тысячах полицейских, которые стали жертвами агрессии в течение последних трёх лет, некоторые из которых были убиты».
«Если люди, как вам кажется, агрессивно ведут себя с человеком, это происходит ещё и потому, что они видели, как их коллег сжигают в машинах, бросают в них камни, стреляют в них петардами и настоящими пулями», — сказал он.
При этом Макрон назвал «большой ложью» утверждения об ущемлении свобод во Франции, в том числе из-за законопроекта «О глобальной безопасности».
«Давайте не позволим изображать Францию в карикатурном виде», — отметил президент республики.
Макрон также пообещал в январе запустить национальную платформу для сообщений о дискриминации, которая будет управляться государством и общественными организациями. Кроме того, французский лидер объявил о намерении выделить дополнительную финансовую помощь молодым людям «в трудном положении» в размере €150.
Напомним, протесты во Франции начались в ноябре из-за законопроекта «О глобальной безопасности», который ранее приняло в первом чтении Национальное собрание страны. Документ предполагает, что муниципальная полиция сможет просматривать записи с камер видеонаблюдения, расположенные недалеко от торговых точек, а у городских и национальных сил правопорядка появится возможность получать информацию с камер, принадлежащих владельцам зданий.
Однако наибольшее возмущение во французском обществе вызвала 24-я статья документа, которая внесёт изменения в закон о свободе печати. Она предусматривает уголовную ответственность и штраф в размере €45 тыс. за размещение «со злым умыслом» изображения правоохранителя, по которому можно идентифицировать его личность.
Ранее министр внутренних дел Франции попытался успокоить общественность, объявив, что специально сформированная парламентская комиссия должна будет переписать 24-ю статью законопроекта. Однако, несмотря на это, в прошлую субботу в Париже и других городах на улицы вышли, по официальным данным, более 130 тыс. человек (по информации организаторов митингов — более 500 тыс.). Тогда глава МВД Франции сообщал о 98 раненых полицейских и жандармах.
Как отмечают западные СМИ, протестам во Франции в прошлую субботу предшествовали случаи применения насилия со стороны полицейских в отношении представителей нацменьшинств. Один из инцидентов произошёл в центре Парижа, когда полицейские избили темнокожего продюсера Мишеля Зеклера, который попытался скрыться от них в своей студии, чтобы избежать штрафа за отсутствие маски на лице. Произошедшее было зафиксировано камерой наблюдения и обнародовано средствами массовой информации. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Эммануэль Макрон в Facebook осудил действия правоохранителей, назвав их «недопустимыми». При этом он подчеркнул, что «защищал всегда» свободу самовыражения и свободу прессы.
«Протесты могут продолжиться»
Как отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, несмотря на то что наблюдается определённый спад численности уличных протестов, их ожесточённость остаётся примерно на том же уровне.
Он обратил внимание на то, что «общественное мнение во Франции поляризовано».
«Это отражается и на отношении к законопроекту. В его поддержку выступают, как правило, люди старшего возраста и консервативных взглядов, в то время как у молодёжи и представителей либеральных и социалистических воззрений планируемые нововведения вызывают отторжение», — пояснил эксперт.
По его мнению, Эммануэль Макрон «пытался каким-то образом смягчить ситуацию, усмирить протестные движения, говоря, что организует платформы для отслеживания случаев дискриминации».
«Власть пытается как-то лавировать, чтобы учесть интересы всех слоёв населения. Макрон хочет, чтобы люди поверили в возможность обжаловать неправомерные действия полиции. Однако, судя по всему, это мало успокоило тех, кого раздражает законопроект. В то же время полиция тоже начинает бастовать из-за слов Макрона о некоторых неправомерных действиях правоохранителей», — отметил аналитик.
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что после терактов во Франции Макрон вынужден проводить политику, направленную на обеспечение безопасности населения.
Сергей Фёдоров также заметил, что французский лидер сейчас стоит перед выбором: «либо вновь обещать и ничего не делать, либо действительно принимать жёсткие непопулярные решения, которые помогут укрепить его позицию на грядущих региональных и президентских выборах».
«Думаю, французское руководство найдёт способ пересмотреть 24-ю статью законопроекта, которая больше всего раздражает часть общества. Однако проблема в том, что без наведения порядка в стране... говорить о нормальной ситуации во Франции не приходится», — констатировал аналитик.
Сергей Фёдоров спрогнозировал, что «протесты во Франции могут продолжиться, однако они не приведут к какой-то революционной ситуации».
«Недовольство среди французов всегда было и всегда будет, тем более в сложных условиях пандемии, спада экономики, падения покупательской способности населения. Но ситуация не настолько критична», — заключил эксперт.
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