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Общественники представили программу обучения наблюдателей на выборах

09 февраля 2021, 15:35  •  76 • Политика
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Презентация состоялась в Общественной палате РФ
Ассоциация Независимого общественного мониторинга (НОМ) совместно с Общественной палатой РФ и экспертным сообществом представили программу обучения общественных наблюдателей для работы на выборах-2021. Ее участником может стать любой желающий, подчеркнула исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова.
Обучение наблюдателей будет организовано в разных регионах страны. В общей сложности планируется провести 56 межрегиональных семинаров. Спикерами и тренерами станут эксперты НОМ и других организаций, осуществляющих наблюдение за выборами, а также профильные специалисты, эксперты в области коммуникации и конфликтологии.
На начальном этапе обучающимся расскажут о целях и задачах общественного наблюдения и о законодательном регулировании выборов депутатов Госдумы. Отдельный большой блок будет посвящен правовому статусу и полномочиям наблюдателей и иных участников процесса. Кроме того, обучающимся расскажут о видах нарушений в ходе организации и проведения голосования.
Значительное внимание будет уделено отработке коммуникативных навыков наблюдателя. Как пояснила Булгакова, в день голосования психологическое давление может быть очень велико, поэтому навыки общения крайне важны. Обучающиеся пройдут тренинг "эффективная коммуникация" и практикум "эмоциональный интеллект", передает РАПСИ. Кроме того, в процессе обучения состоится ролевая игра "Модельный избирательный участок" и ряд контрольных мероприятий.
"Мы готовы обучить всех желающих, кто разделяет цели и задачи независимого общественного наблюдения",
– подчеркнула Булгакова и пригласила присоединиться к проекту всех участников избирательного процесса, в первую очередь, политические партии и общественные организации.

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