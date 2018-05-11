Общественная палата пошла на прорыв

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Имущественное и территориальное неравенство, социальная справедливость, экология – основные темы, над которыми Общественная палата (ОП) собирается в ближайшее время работать, подключаясь к обсуждению большого майского указа президента. 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и обозначил ряд амбициозных целевых индикаторов в социально-экономической сфере. В частности среди поставленных задач обозначено повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза, ежегодное улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. На брифинге в ОП Секретарь организации Валерий Фадеев отметил, что Общественная палата уже давно работает по приоритетным для президента и общества направлениям и потому с ходу включается в большое общественное обсуждение указа: «Мы не можем заменить собой законодательную и исполнительные власти, но мы можем так или иначе способствовать решению поставленных задач».

Богатые недоплачивают

Красной нитью по всем профильным в ОП темам проходит проблема неравенства и несправедливости. В сущности, основной массив инициатив президента, заложенных в майском указе на ближайшую шестилетку, нацелен как раз на разрешение массы социальных бед российского общества, для чего, по оценкам власти, необходимо будет изыскать дополнительно минимум 8 трлн рублей, чтобы направить на реализацию целей развития в общей сложности 25 трлн до 2024 года. Откуда возьмутся деньги — вопрос, по мнению Валерия Фадеева, «даже комичный»: «У нас население накопило порядка 30 трлн рублей, и в госрезервах ещё около 25 трлн рублей, итого свободных 55 трлн рублей. Это проблема исполнительной власти и финансовой власти, что они эти 55 трлн не могут использовать для развития хозяйства страны. По уровню развития финансовых институтов и инструментов мы находимся в 17 веке. У нас грошовый облигационный рынок. Мы обсуждаем, как проводить реформы в сфере ЖКХ или решать мусорную проблему… Конечно, с помощью облигаций! Как это делает весь остальной цивилизованный мир. Как это делали и Советская Россия, и досоветская Россия».

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алешин отметил, что для реализации указа нужна сильная экономика, рост ВВП вдвое — до 6%, рост в два раза быстрее мирового. «Очень важный аспект — повышение эффективности производства, и один из тезисов — это увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации». В программе по повышению производительности труда должны принять участие не менее 10 тысяч компаний, но для повышения производительности необходим высокий спрос на продукцию. «Значит надо увеличивать потребительский спрос, открывать новые рынки, развивать экспортные возможности. Мы должны выйти на 20 процентов ВВП в экспорте», — добавил Алёшин.

В то же время эксперты Общественной палаты отметили, что считают неправильным изыскивать дополнительные средства в бюджет за счёт пересмотра тарифов или повышения налогов. В частности ещё до инаугурации пошли разговоры о возможном повышении подоходного налога с 13% до 15-16%. «Исследования, которые мы проводили в журнале “Эксперт”, показали, что 200 тысяч самых богатых семей России недоплачивают подоходный налог, что в целом обходится бюджету в сумму порядка 500 миллиардов рублей в год», — заметил Фадеев, пояснив, что по сути у нас в стране действует регрессивная шкала налогообложения. Несправедливо, когда богатые недоплачивают, и в этой ситуации разговоры о повышении подоходного налога, по факту, налога на бедный и средний классы, недопустимы. «Это проблема справедливости», — заключил Секретарь ОП.

Локальная идентичность как локомотив развития

Другой аспект несправедливости – территориальное неравенство граждан страны по доходам и жизненным траекториям. Владимир Путин очевидным образом не поддержал вариант разрешения этой проблемы путём массовой урбанизации и переселения граждан из городов и сёл в мегаполисы. В Послании, а затем и в майском указе, обозначен приоритет пространственного развития страны с помощью строительства транспортной инфраструктуры, внедрения информационных технологий, расходов на городское и сельское благоустройство, выравнивания уровня доходов. Если пенсионеры по всей стране получают идентичную пенсию, то почему учителя в разных регионах зарабатывают разные деньги? Понятно, что полное равенство невозможно и в больших городах жизнь всегда будет отличаться от малых, но сама стратегия направлена на то, чтобы в каждом населенном пункте, в каждом регионе страны были примерно одинаковые условия жизни.

«Бедность у нас локализованная. Уровень расслоения очень высок. Сейчас очень четко поставлены задачи, связанные с улучшением инфраструктуры городов, потому что сегодня человек для того, чтобы жить на определенной территории, предъявляет высокие требования к уровню комфорта», — говорит председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. В майском указе впервые поставлены задачи, связанные со структурированием инфраструктуры для различных населённых пунктов. Например, что касается медицинской помощи. В маленьком селе до 2 тысяч жителей должны быть ФАП, амбулатория, стационарное медицинское учреждение. До 100 человек — передвижная медицинская помощь. Или организация культурной жизни и досуга. В указе заложено: в сельских поселениях должны возрождаться учреждения клубного типа, которые в некоторых случаях будут работать на базе образовательных учреждений или даже в помещениях «Почты России». В 500 городах России должны появиться виртуальные кинозалы, это значит практически в каждом втором российском городе.

«Ключевой приоритет, который назван в майском указе, — это рост гражданской идентичности. Может прозвучать удивительно, но именно локальная идентичность во многом является локомотивом развития территорий», — добавил Максимов. И конечно необходимо контролировать развитие современной транспортной сети по всей стране: «исследования показывают, что именно связность страны через транспортную систему сокращает бедность и территориальное неравенство».

5000 инспекторов «мусорной» проблемы

У Общественной палаты есть системные разработки решения экологических проблем, прежде всего, проблемы с отходами, которые давно вызревали по всей территории страны и выплеснулись в серию народных волнений на мусорных полигонах Подмосковья. Ситуация уже сильно запущена, отметили в ОП: люди не доверяют ни региональным инициативам, ни тем более бизнесу, который нацелен лишь на извлечение быстрых прибылей и не озабочен экологическими бедами местных жителей. Люди требуют национализации мусорных полигонов и создания единого федерального оператора по управлению потоками мусора, который будет работать с частными компаниями, определяя стратегию и распределяя те или иные заказы.

«Нужно сортировать мусор, безусловно, мы никуда от этого не денемся — нельзя закапывать мусор не только в Подмосковье, но и в ближайших регионах. Вторсырье после сортировки будет составлять примерно половину мусора, а другую половину надлежащим образом обрабатывать — часть сжигать, а часть, по-видимому, придется вывозить в малонаселенные места. Автомобилями это будет делать невыгодно, поэтому надо подключать к этому железные дороги — создавать для этого специальные терминалы, специальные вагоны, что, в свою очередь, даст большой заказ для промышленности», — заявил Валерий Фадеев.

Секретарь ОП добавил, что при Общественной палате РФ создается координационный совет по вопросам экологической безопасности, куда приглашены руководители общественных советов всех министерств и ведомств, связанных с этой темой, представители Совета безопасности, Академии наук и другие эксперты. «Если бюрократия не в состоянии предложить решение, то общественность будет предлагать проект решений и требовать через общественные советы их реализации», — заявил Фадеев.

Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева отметила, что нужны продуманные проектные решения, которые не только решат экологическую проблему страны, но и дадут импульс конкретным секторам российской экономики: «Сегодня для рекультивации полигонов в Кучино и Волоколамске приглашены голландские и иные иностранные компании. Мы что, сами не можем сделать элементарные вещи? Мы отдаём свои рынки иностранцам, чтобы они привезли сюда своё оборудование и дегазировали наши свалки, в которых непонятно что лежит. Иностранцы говорят, что можно сжигать этот мусорный газ, наши учёные говорят, что нельзя. Здесь тоже нужна система общественного контроля, и об этом также говорится в майском указе президента».

Альбина Дударева добавила, что Общественная палата проводит обучение общественных инспекторов, которые отправятся в регионы для проверки мусорных полигонов. Они должны не только учитывать проблемы жителей, но и понимать интересы бизнеса, не разрушать эффективные предпринимательские проекты, взаимодействовать с местными властями. В результате инспекций на специальном открытом ресурсе появится акт проверки, заверенный конкретной подписью специалиста, по итогам которого будет развёрнута дальнейшая работа с проблемным полигоном. До 5 июня нынешнего года в регионы отправятся до 2000 таких инспекторов, ещё 3000 будут обучены до конца года.

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