Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Главная / Политика

Общественная палата подготовит наблюдателей к выборам-2021

23 декабря 2020, 14:25  •  30 • Политика
Фото: АГН Москва
Ожидается, что обучение пройдут более 100 тысяч активистов
Общественная палата РФ намерена подготовить граждан к работе наблюдателями на выборах в 2021 году. Об этом рассказал председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
"Если за прошлый год основной акцент был на массовости наших наблюдателей, то сейчас нам нужна как массовость, так и качество подготовки",
– подчеркнул Григорьев, анонсируя старт программы обучения. Всего к выборам в 2021 г. ОП планирует подготовить более 100 тысяч общественных наблюдателей, передает РИА "Новости".
Напомним, осенью 2021 г. пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва, а также в ряде регионов состоится голосование за кандидатов в местные заксобрания и муниципальные советы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"
23 декабря 2020, 00:40
"Промывка мозгов продолжается": Русским показали смешную пропаганду Байдена
23 декабря 2020, 02:30
Певчих составила "список врагов Навального": "Сотни людей. И все молчат"
23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадле...
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелё...
23 декабря 2020, 00:40
"Промывка мозгов продолжается": Русским показали смешную пропаганду Байдена
23 декабря 2020, 02:30
Певчих составила "список врагов Навального": "Сотни людей. И все молча...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2020, 20:45
СНБО Украины: В Харькове поднимаются пророссийские силы
19 декабря 2020, 00:25
Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян
19 декабря 2020, 19:40
Зеленский станет последним президентом Украины
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
20 декабря 2020, 06:40
Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не уходят"
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
19 декабря 2020, 18:45
Путин поставил Запад на место: Немецкий политолог о жёстком ответе президента России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.