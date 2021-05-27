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Общественная палата планирует привлечь около 100 тыс. наблюдателей на выборы
27 мая 2021, 14:15 • 37 • Политика
В ходе единого дня голосования в 2021 году Общественная палата планирует привлечь около 100 тыс. наблюдателей, сообщила в интервью «Известиям» секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева.
«Мы не можем назвать точные цифры, но очень хотелось бы, чтобы не менее 100 тыс. человек по всей России приняли участие в этих процессах. Вдохновляет пример прошлого года, когда на процедуре общероссийского голосования присутствовало 526 тыс. наблюдателей. Думаю, что интерес в обществе действительно высок, есть активная молодежь», — пояснила секретарь ОП.
По словам Михеевой, сейчас ОП организует работу по обучению общественных наблюдателей.
«У наших коллег запланировано несколько десятков семинаров по всей стране. Во время этих семинаров, я думаю, они будут привлекать дополнительно инициативных людей», — дополнила глава палаты.
Также в ходе беседы она рассказала о мониторинге нацпроектов, жалобах россиян и планах ОП на 2021 год.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Никакое принуждение в отношении наблюдателей недопустимо»
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