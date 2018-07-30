Общественная палата Москвы открыла дополнительный набор наблюдателей на выборы мэра

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Дополнительный набор в корпус наблюдателей на выборы мэра Москвы открылся в понедельник на сайте столичной Общественной палаты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами столичного градоначальника.

"На сайте Общественной палаты Москвы 30 июля запущен дополнительный набор наблюдателей, которые впервые будут участвовать в выборах. Ранее мы привлекли наблюдателей среди тех, кто уже работал на выборах президента 18 марта 2018 года. На сегодняшний момент почти 2 тыс. человек подтвердили свое участие в работе на выборах мэра Москвы. На президентских выборах мы обеспечили наблюдателями все участки и планируем достичь такого же результата на предстоящих мэрских выборах", - сказал председатель Общественного штаба Алексей Венедиктов, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он отметил, что специфика наблюдения в Единый день голосования 9 сентября заключается в том, что к более чем 3,6 тыс. избирательных участков, расположенных в Москве, добавилось еще 209 участков за пределами столицы. "Благодаря дополнительному набору общественных наблюдателей, мы обеспечим тотальный контроль на всех избирательных участках, включая экстерриториальные", - подчеркнул Венедиктов.

Как пояснил руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, дополнительный набор наблюдателей позволит "покрыть" все избирательные участки. Планируется, что порядка 4 тыс. человек войдут в состав корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы. Обучение в Московском парламентском центре начнется с середины августа. Его проведут эксперты Московской городской избирательной комиссии и представители движения в защиту прав избирателей "Голос".

По словам сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца, особое внимание в ходе теоретических занятий и технологического блока планируется уделять волонтерам, которые будут задействованы на экстерриториальных участках. Из них будет сформирована отдельная группа, поскольку наблюдение на "дачных" участках имеет свою специфику.

О загородных избирательных участках

Депутаты столичного парламента приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы предложили организовать загородные избирательные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По итогам опроса москвичей, был сформирован и утвержден перечень из 209 загородных участков, расположенных в четырех регионах - Московской (183), Калужской (16), Тульской (пять) и Владимирской (пять) областях. При этом 177 из 209 избирательных участков оборудуют временными модульными конструкциями ввиду отсутствия подходящих помещений.

С 25 июля начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра Москвы не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. Для этого необходимо заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис "Мои документы", либо в территориальную избирательную комиссию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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