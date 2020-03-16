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«Общепризнанные демократические стандарты»: КС одобрил готовящиеся поправки к Конституции

16 марта 2020, 23:30  •  64 • В России
Конституционный суд России одобрил закон о поправках к Конституции. Они соответствуют требованиям законодательства и демократическим нормам, говорится в заключении суда. Например, будущее общероссийское голосование по поправкам отвечает мировой практике народного волеизъявления. А упоминание Бога в основном законе не отсылает к какой-то конкретной религии, а потому не ставит под угрозу светский статус государства. Плебисцит по вопросу об изменениях состоится 22 апреля.
 
РИА Новости © Николай Хижняк
 

Конституционный суд одобрил поправки к основному закону и процедуру их принятия. Об этом говорится в заключении суда к соответствующему законопроекту. КС должен был проверить документ на соответствие по первой, второй и девятой главам Конституции, которые остаются неизменными.

«Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами» ,— говорится в заключении.

Статья, в которой предусмотрены все предлагаемые поправки к Конституции, согласно законопроекту, вступает в силу только после общероссийского голосования. Согласно вердикту суда, эта процедура соответствует действующему законодательству и демократическим нормам.

«Такое регулирование соответствует общепризнанным демократическим стандартам народного волеизъявления и не может рассматриваться как противоречащее положениям глав первой и второй Конституции Российской Федерации, как и в целом ст. 2 закона о поправке, которая направлена на обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования», — говорится в документе.

Отметим, что поправки вносятся в те главы, для изменения которых нет необходимости проводить референдум или голосование, достаточно лишь поддержки парламента. Однако президент Владимир Путин принял решение, что необходимо провести плебисцит.

  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Решения суда

В своём заключении Конституционный суд оценил предложенные поправки. Так, среди изменений — запрет одному и тому же человеку занимать должность президента два срока. При этом число сроков действующего главы государства учитываться не будет.

Конституционный суд счёл, что, так как изменения утверждаются в ходе голосования, это «придаёт дополнительную конституционную легитимность» данному пункту.

Изменения, касающиеся ввода в основной закон обязательства властей поддерживать минимальный размер оплаты труда не меньше прожиточного минимума, регулярно индексировать пенсии и другие выплаты, Конституционный суд одобрил как закрепляющие конституционные функции государства.

«Таким образом, данные изменения, закрепляющие (уточняющие) конституционные правомочия и функции государства, по своему содержанию представляют собой дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод», — сказано в документе.

Помимо этого, Конституционным судом рассматриваются положения о русском народе как государствообразующем, запрете на отчуждение территорий России, признании культуры уникальным наследием и прочие.

«Включение данных положений в текст Конституции… носят неполитический, надпартийный и всеконфессиональный характер и не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера Российского государства», — подчеркнули в суде.

Также, например, упоминание о вере в Бога «не означает отказа от светского характера государства», так как не содержит отсылок к определённой религии. А пояснение, что семья — это союз мужчины и женщины, не означает, что с государства снимается обязанность «принимать меры, направленные на исключение возможных ущемлений прав и законных интересов лиц», вне зависимости от их сексуальной ориентации.

«Данное положение не может рассматриваться как носящее дискриминационный и конституционно недопустимый характер, а призвано отразить сформированные социальные нормы, имманентной целью которых является сохранение и развитие человеческого рода», — говорится в заключении.

«Предстоит тщательно взвесить ситуацию» 

Голосование запланировано на 22 апреля. Это среда, однако закон предусматривает, что день будет выходным. Эта дата уже была согласована с главой государства, однако окончательного указа на этот счёт пока нет. После того как президент издаст указ, должно пройти не менее 30 дней до самого голосования.

Во время плебисцита россияне будут голосовать за пакет поправок — выбрать отдельные изменения нельзя. 

В Кремле, отвечая на вопрос, повлияет ли распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на дату проведения голосования, отметили, что до 22 апреля ещё много времени. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что властям предстоит тщательно взвесить ситуацию.

«До 22 апреля ещё много времени, — сказал он журналистам. — Предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться, принять решение в отношении всех остальных мероприятий, режимов, мер предосторожности, или наоборот. Ситуация подвижная».

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