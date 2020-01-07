Общение в шутливой форме

Парламентарий Государственной Думы Владимир Жириновский попал на видео: камера запечатлела, как глава фракции ЛДПР во время праздничных гуляний в Москве раздает прохожим деньги и чебуреки, при этом называя людей «холопами» и «крепостными». В думской комиссии по этике пообещали разобраться в эпизоде, если от граждан поступят соответствующие заявления.

В сети распространилась видеозапись, где лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздает участникам новогодних народных гуляний на Красной площади в Москве деньги. При этом, комментируя происходящее, политик говорит следующее: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». В это время голос за кадром просит отходить прохожих, уже получивших от политика деньги. Как отмечают СМИ, Жириновский раздавал не только деньги, но и приобретенные на ярмарке сувениры и чебуреки.

Устроенный политиком «аттракцион неслыханной щедрости» возмутил интернет-пользователей, которые поделились своими эмоциями в социальных сетях, посетовав на утрату людьми достоинства и посчитав поступок Жириновского очередным унижением народа. Прокомментировавшие эту новость юзеры отметили, что никто из прохожих не отказался от денег, а также посчитали, что если бы действие происходило в «цивилизованной стране», политик мог бы лишиться за подобное поведение депутатского мандата.

Прогуливался и общался

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин, который рассказал СМИ, что Жириновский во время новогодних праздников неоднократно прогуливался по центру Москвы и общался с москвичами и гостями города. Дюпин подчеркнул, что общение с гражданами было неформальным, и каждое появление парламентария на публике вызывало у людей исключительно положительные эмоции – многие из них спешили обменяться с Жириновским рукопожатием, поздравить с новогодними праздниками и сделать с ним селфи. Кроме того, как заметил пресс-секретарь главы ЛДПР, некоторые просили Жириновского помочь им материально, «в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал».

По поводу высказываний, звучавших во время раздачи денег и сувениров, Дюпин уточнил, что все они были сделаны в шутливой форме, однако некоторые СМИ представили происходящее так, будто политический деятель оскорблял людей. По его словам, фрагмент был вырван из контекста, и на самом деле общение велось в дружеской атмосфере и в шутливой форме.

Александр Дюпин: «Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности».

Жалобы рассмотрят

История не осталась без внимания комиссии Госдумы по депутатской этике. Ее председатель Отари Аршба заявил, что комиссия обсудит действия Жириновского после зимних каникул, ориентировочно – после 12 января, так как сейчас большинство парламентариев отсутствует на своих рабочих местах ввиду праздников. Депутат заметил, что у обиженных поведением Жириновского граждан имеется возможность обратиться с соответствующей жалобой в парламент, и обращение будет рассмотрено комиссией. В этом случае лидера ЛДПР заставят принести извинения оскорбленной стороне и сообщат о его поведении прессе. На данный же момент, как уточнил Аршба, никаких заявлений на этот счет в Госдуму не поступало.

«Никто не выразил недовольства»

По поводу происходящего высказался и сам Жириновский. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что эпизод был вырван из контекста, и СМИ исказили его содержание.

Владимир Жириновский: «Мы 30 лет дарим какие-то подарки, допустим: одеколон, кепку, майку, книги наши, ручки, значки и прочее. Это наша связь с избирателями. Они хотят иметь что-то от нас, связанное с ЛДПР. Мороженое раздаем каждый год в парке «Сокольники» 30 тысяч пачек. И когда просят деньги. Около Госдумы, когда меня просят, я там боюсь давать, потому что толпа стоит каждый вечер, это не годится. А какие-то праздники где-то и кто-то подходит, как правило, пожилые люди, которым не хватает на лекарства, и мы нескольким даем эти деньги, и все они рады. <…> Вы придите и посмотрите: люди рады, они не отпускают меня, селфи делают обязательно. <…> Автографы берут у меня. Мы людей накормили, дали подарки — они довольны. Кто просил деньги, им дали деньги, потому что новогодние дни. Никто не выразил недовольства, все были довольны. Все говорят, что я единственный человек, который приходит к ним — действительно народный депутат».

По поводу возмутивших многих слов о «холопах» и «крепостных» Жириновский заявил, что эти слова «давно уже имеют другой смысл» и, по сути, обозначают бесправных людей, которых, по его мнению, в стране миллионы.