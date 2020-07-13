«Общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов эпидемии»: Путин о ситуации с COVID-19 в России

Россия достойно ответила на вызов эпидемии COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что летальность от коронавирусной инфекции в России значительно ниже, чем во многих других странах, в том числе европейских. По его словам, приоритет российских властей — безопасность и здоровье людей.

Уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России в разы ниже, чем в других странах, в том числе европейских. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По одному из, я считаю, основных показателей эффективности нашей работы — по летальности — у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе в европейских странах с развитой системой здравоохранения», — сказал Путин.

Глава государства заметил, что по состоянию на 11 июля только 66% из более 170 тыс. развёрнутых специализированных коек для больных COVID-19 «задействованы по прямому назначению». По словам президента, подавляющее число субъектов РФ перешли к смягчению ограничительных мер, поскольку растёт количество выздоровевших, а процент новых выявляемых случаев остаётся стабильным.

«Да, конечно, борьба с этой угрозой ещё продолжается. Но главное — мы видим позитивную динамику. И сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, всё-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере», — добавил российский лидер.

Как подчеркнул Владимир Путин, Россия сумела достойно ответить на вызов эпидемии COVID-19.

«Такое действительно общенациональное единение позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии — конечно, не без проблем, конечно, не без определённых сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии», — сказал Путин.

Президент заметил, что для властей страны приоритетами являются безопасность и здоровье людей.

«В центре всех наших решений, планов, программ должен находиться человек. Мы об этом много раз уже говорили. Интересы, безопасность российских семей на первом месте должны быть», — подчеркнул глава государства.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 6537 новых случаев заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 25,6% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Отметим, что днём ранее было зафиксировано 6615 случаев заболевания.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 733 699 человек.

С начала распространения инфекции в России выздоровел 504 021 человек, в том числе 2960 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, за всё время скончались 11 439 пациентов. За сутки умерли 104 человека.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 23,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли: Санкт-Петербург (291), Ханты-Мансийский АО (270), Алтайский край (235), Свердловская (218) и Нижегородская области (212), Ямало-Ненецкий АО (205) и Иркутская область (203).

Лидером среди субъектов РФ по количеству выявленных случаев является Москва — 672 за последние сутки. Днём ранее этот показатель составил 679.

«Количество новых заболевших за последнюю неделю на 88,8% меньше, чем два месяца назад. Число новых случаев за прошедшие четыре недели на 76,6% меньше, чем два месяца назад. Уже два месяца в столице сохраняется отрицательный темп прироста», — сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

РИА Новости

© Алексей Майшев

С 13 июля в Москве вступил в силу очередной этап снятия введённых из-за COVID-19 ограничений. С сегодняшнего дня в российской столице отменён обязательный масочный режим на улицах. При этом сохраняются требования по соблюдению социального дистанцирования, а также использования масок и перчаток в общественных местах и транспорте.

Разрешено открытие детских лагерей, развлекательных центров, без ограничений могут работать парки культуры и отдыха, культурные центры, организации досугового типа. Также к осуществлению деятельности возвращаются секции, кружки, дискотеки, но при загруженности не более 50% от вместимости помещений.

Сняты ограничения на очную работу образовательных учреждений и очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, в других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. Все ограничительные меры в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности также отменены, однако остаётся необходимость соблюдения всех санитарных требований.

«Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором. Но несмотря на эти неиз­бежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии», — пояснял мэр столицы Сергей Собянин.