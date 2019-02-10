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Общенациональная забастовка в Бельгии может сорвать встречу министров обороны стран-членов НАТО

10 февраля 2019, 00:24  •  34 • В мире
Призыв премьер-министра Бельгии сесть за стол переговоров профсоюзы не услышали
График встречи министров обороны стран НАТО в Бельгии может быть изменён из-за общенациональной забастовки, в которой примет участие крупнейшая авиакомпания «Брюссельские авиалинии» (Brussels Airlines).
Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдёт 13-14 февраля 2019 г. в штаб-квартире НАТО. А всеобщая забастовка в Бельгии назначена на 13 февраля. Будут отменены 222 рейса. К забастовке намерены присоединиться работники автомобильного, морского и железнодорожного транспорта.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал профсоюзы сесть за стол переговоров, но не был услышан. Профсоюзы требуют сначала повысить зарплаты и пенсии и увеличить количество выходных.
Авиакомпания «Брюссельские авиалинии» с 2017 г. является филиалом германской авиакомпании Lufthansa. В мае прошлого года её сотрудники уже бастовали, требуя 25%-го увеличения зарплаты. Были отменены 25% из 557 рейсов, авиакомпания каждый день теряла €4,7 млн. 60 тыс. пассажиров столкнулись с неожиданными неудобствами.
Забастовки сотрудников авиакомпаний в Европе – нередкое явление. В мае 2015 г. в Греции сразу 150 рейсов совершили вынужденную посадку после того, как диспетчеры на четыре часа присоединились к всеобщей забастовке.
В ноябре 2016 г. авиакомпания Lufthansa отменила в связи с забастовкой пилотов 900 рейсов. С 2014 г. это была уже 14-я забастовка. Пилоты требовали поднять оплату на 3,7%, но руководство компании согласилось постепенно повышать зарплаты всего на 2,5% в течение шести лет.
В январе 2019 г. были отменены 470 из 1200 рейсов в аэропорту Франкфурта в Германии. Сотрудники требовали поднять зарплату до €20 в час. Текущую оплату (€11,30-17 в час) они сочли несправедливой, но руководство отказалось удовлетворить их требования, заявив, что столь резкое повышение оплаты труда финансово уничтожит авиакомпанию.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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