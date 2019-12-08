«Общегосударственный подход»: какие задачи решает Северный флот в Арктической зоне

Обострение существующих межгосударственных противоречий в Заполярье может привести к вооружённому конфликту, однако сценарий масштабного противостояния исключён. Об этом заявил командующий Северным флотом (СФ) вице-адмирал Александр Моисеев, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее». Ключевым фактором дестабилизации он назвал политику США и других западных государств. По оценке Минобороны РФ, с 2015 года интенсивность оперативной и боевой подготовки войск НАТО в высоких широтах возросла в два раза. В связи с этим Россия проводит курс на усиление ударных и противовоздушных возможностей Северного флота.

Командующий Северным флотом (СФ) России вице-адмирал Александр Моисеев указал на риск возникновения вооружённых столкновений в Арктике. По его словам, «конфликтный потенциал» в Заполярье увеличивается из-за военной активности США в высоких широтах и усиления «северного фланга» НАТО.

«При определённых условиях обострение существующих противоречий может привести к возникновению кризисных ситуаций и их перерастанию в вооружённый конфликт... Но крупномасштабных войн в макрорегионе (Заполярье. — RT) в ближайшей и среднесрочной перспективе нет и не будет», — сказал Моисеев, выступая на заседании международного форума «Арктика: настоящее и будущее» (Санкт-Петербург).

Командующий СФ констатировал, что иностранные государства, заинтересованные в освоении Заполярья, исходят из возможности реализации задач путём применения «военной силы». Такой подход, как подчеркнул Моисеев, противоречит политике РФ, направленной на снижение напряжённости в регионе.

Вице-адмирал напомнил, что в доктринальных документах США говорится о необходимости размещения в высоких широтах элементов системы ПРО, развитии ледокольного флота, развёртывании инфраструктуры для обеспечения переброски войск в регион и «свободы доступа» в акваторию Северного морского пути иностранных судов, включая военные корабли.

Натовский «трезубец»

По данным Минобороны РФ, за последние годы интенсивность оперативной и боевой подготовки ВС стран — членов НАТО увеличилась в два раза. В 2015 году войска альянса провели девять учений, в 2016-м — 13, в 2017-м — 12, в 2018-м — 15, а в 2019-м — 18.

На манёврах подразделения НАТО отрабатывают дозаправку боевых самолётов в воздухе, применение тяжёлой сухопутной техники, действия в рамках объединённых военно-морских сил альянса, высадку тактического десанта, использование сил специальных операций в прибрежной полосе.

Высадка морского десанта НАТО в Норвегии

Flickr

© Allied Joint Force Command Brunssum

Обеспокоенность у Минобороны вызывает вовлечение в военную деятельность НАТО не входящих в этот блок государств (Финляндии и Швеции), а также политика Норвегии.

В частности, Осло намеревается распространить национальную юрисдикцию на архипелаг Шпицберген и прилегающие морские пространства. Российские военные опасаются «размывания» демилитаризованного статуса этих территорий и создания условий для «воспрещения» экономической деятельности Москвы.

В норвежской провинции Финнмарк, в 60 км от границы РФ, на средства, выделяемые из бюджета США, продолжается строительство стационарной радиолокационной станции (РЛС) Globus III. На объекте будут установлены новейшие радары семейства AN/FPS-129. В Москве полагают, что станция будет использоваться для слежки за силами и средствами Северного флота.

Регулярные разведывательные миссии вблизи российских берегов проводит корабль ВМС Норвегии Marjata («Марьята»). Также скандинавская страна активно модернизирует авиационные базы Рюгге, Эрланн, Эвенес, портовый терминал Гортсунд и гавань Серрейса.

Свой военный потенциал Осло усиливает не только на море. В 2015 году Норвегия договорилась с США о поставке 52 американских самолётов пятого поколения F-35. Стоимость сделки составила $10 млрд. Это крупнейший контракт в истории Вооружённых сил Норвегии.

Осенью 2018 года в Норвегии прошли самые масштабные с начала 2000-х годов учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). В них участвовали 45 тыс. человек, 150 летательных аппаратов, 60 кораблей и 10 тыс. бронемашин. Как полагают в Минобороны, основная цель манёвров — обеспечение быстрого перемещения американских сил.

В беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин констатировал, что Норвегия превращается в форпост военного присутствия США в арктическом регионе.

По его словам, перемену в политике скандинавского государства «сложно объяснить рациональными причинами».

«В годы холодной войны, будучи членом альянса, Осло, чтобы не обострять отношения с Москвой, запрещал, например, размещать на территории страны иностранные войска. Несмотря на конфронтацию СССР и США, скандинавское королевство, по сути, оставалось нейтральным государством. Но сейчас Норвегия фактически втянулась в антироссийскую военную деятельность, развёрнутую Вашингтоном», — подчеркнул Козюлин.

«Гарант сохранения мира»

Как следует из выступления Александра Моисеева, в ответ на усиление «северного фланга» НАТО Минобороны РФ укрепляет стратегический компонент Северного флота, систему противовоздушной обороны, истребительную авиацию, повышает огневую мощь и мобильность сухопутных сил, наращивает противодиверсионные возможности.

Кроме того, происходит перевооружение СФ на береговые комплексы «Бастион» и ракеты корабельного базирования «Калибр». На учениях Северного флота отрабатываются удары по наземным и надводным силам потенциального противника, перехват нарушителей госграницы, высадка тактического десанта на острова региона.

База Минобороны РФ «Арктический трилистник»

© Министерство обороны РФ

За последние годы Россия значительно улучшила военную инфраструктуру в Заполярье. В интересах Минобороны были построены военные базы на Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, завершается создание военного городка в посёлке Тикси.

Военные модернизируют действующие аэродромы и восстанавливают воздушные гавани, заброшенные после распада СССР. В докладе Моисеева говорится о том, что истребители, бомбардировщики и противолодочные самолёты СФ могут использовать несколько аэродромов (Нагурская, Темп, Североморск-1, Североморск-2, Североморск-3, Рогачёво, Мончегорск, Талаги, Нарьян-Мар).

«Мы исходим из общегосударственного подхода, что в Арктике нет вызовов, требующих военного решения. Однако Российская Федерация рассматривает наращивание своего военного потенциала в Арктической зоне как вынужденную меру для парирования возможных угроз и создания благоприятных условий для реализации национальных интересов», — сказал Моисеев.

По словам вице-адмирала, Северный флот обладает всеми необходимыми средствами для обеспечения территориальной целостности и защиты экономических интересов РФ в Арктике. Ключевым компонентом военной мощи СФ и «гарантом сохранения мира и безопасности» Моисеев назвал стратегические ядерные силы.

В целом участники арктического форума разделили оптимистичную оценку Моисеева. В то же время они обратили внимание на необходимость решения ряда насущных вопросов безопасности навигации в Заполярье, которые касаются в том числе военных кораблей.

Например, заместитель главы дирекции Северного морского пути (СМП) госкорпорации «Росатом» Александр Ольшевский обратил внимание на отсутствие российского сегмента спутниковой радиолокации, который позволяет эффективно мониторить ледовую обстановку. По словам чиновника, РФ вынуждена закупать необходимые для проводки судов данные за рубежом.

Гидрографическое судно СФ «Сенеж»

РИА Новости

© Екатерина Ильяшенко

«Нужно создавать отечественный сегмент спутниковой радиолокации, чтобы получать информацию в любую погоду, вне зависимости от видимости. Ещё одна задача — разработка автоматической идентификационной системы, которая через спутники информирует о положении судов. Здесь мы зависим от Канады. Стоит понимать, что доступ к иностранным спутникам всегда может быть перекрыт», — констатировал Ольшевский.

Также замглавы дирекции СМП считает необходимым увеличить количество промеров, позволяющих составлять подробные карты морского дна, рельеф которого постоянно меняется, усложняя жизнь всем мореплавателям.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что политика Москвы в области освоения Арктики требует принятия комплексных мер. По его мнению, увеличение присутствия Северного флота в Заполярье (в частности, в акватории Северного морского пути) должно сопровождаться развитием гражданской инфраструктуры.

«Задача по защите СМП и экономических интересов России в целом возникла перед Северным флотом лишь несколько лет назад. Поэтому Москва ещё не успела подтянуть необходимую базу для обеспечения полноценной навигации на всём арктическом пространстве. Однако все существующие проблемы руководству страны известны, и я думаю, они будут решены в ближайшие годы», — резюмировал Кнутов.