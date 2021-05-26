Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно&qu...
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Главная / В мире

«Общее число уволенных составит 79»: посольство Чехии в Москве сократило большинство российских сотрудников

26 мая 2021, 13:25  •  20 • В мире
До конца мая посольство Чехии в Москве сократит 79 сотрудников, нанятых в России. Извещения об увольнении уже получил 71 человек, работавший в дипмиссии, а также в Чешском доме и в Чешском центре. В то же время высылаемые из Праги сотрудники российского посольства покинут Чехию 29 и 31 мая. Таким образом, в составе дипмиссий обеих стран останется по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте. Причиной сокращения стал дипломатический скандал, инициированный чешской стороной, которая, не приведя доказательств, обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
 
РИА Новости © Евгения Новоженина
 

Посольство Чехии в Москве сократило большую часть российских сотрудников дипломатической миссии — из почти 100 человек свои места сохранят 19. Об этом журналистам сообщила представитель Министерства иностранных дел республики Эва Давидова.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены ещё восемь местных. Таким образом, общее число уволенных составит 79», — заявила Давидова.

Ранее представитель посольства РФ в Праге сообщил РИА Новости, что попавшие под сокращение сотрудники российской дипмиссии покинут Чешскую Республику двумя группами — 29 и 31 мая. Они вылетят в Москву тремя спецрейсами.

Напомним, что причиной взаимного сокращения дипмиссий стал инициированный Чехией дипломатический скандал: 17 апреля в Праге обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Детали не уточнялись, однако было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

МИД РФ назвал действия чешской стороны недружественными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России. Позже глава чешского МИД Якуб Кулганек выразил недовольство действиями Москвы и заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. Таким образом, к 31 мая у обеих стран должно остаться по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 работников, принятых на месте.

  • На месте взрывов складов во Врбетице
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Prycek/CTK

При этом некоторые официальные лица Чешской Республики не раз выражали сомнения в оправданности безапелляционных обвинений в адрес России. Так, президент Милош Земан указывал на наличие множества белых пятен в расследовании и предлагал рассматривать все версии произошедшего. Его сторону сначала поддержала министр юстиции Мария Бенешова, однако затем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш «убедил её», что есть только одна версия произошедшего — связанная с российской разведкой. Впоследствии в отставку подал генеральный прокурор республики Павел Земан, сославшись на «сильное давление» со стороны Бенешовой.

При этом в чешских СМИ появлялись материалы, из которых следовало, что компания IMEX Group, арендовавшая склады боеприпасов, недосчиталась крупного арсенала оружия после ЧП в 2014 году.

«Я, как следователь-любитель, нацелился бы на ту фирму IMEX Group, потому что вокруг неё существует целый ряд вопросов», — говорил Земан.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на нежелание Государственной инспекции органов безопасности Чехии, Национального центра по борьбе с оргпреступностью и отдельных следователей, причастных к делу, давать комментарии на этот счёт.

«Каждое заявление, когда они посыпались несколько недель назад, мы комментировали, потом мы поняли, что это уже невозможно комментировать не только извне — уже само чешское общество запуталось в тех версиях и той жуткой риторике, которые они слышат каждый день и получают от своих политиков», — говорила она.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Прага продемонстрировала «крайне недружественный подход» к Москве, выдвинув «бездоказательные и голословные обвинения».

«Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы: путаются в показаниях, выдвигают какие-то всё новые и новые версии», — отмечал российский министр.

На фоне дипломатического скандала президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран дипмиссиям государств, которые признаны совершающими недружественные действия в отношении РФ и её граждан. 13 мая такими странами были признаны США и Чехия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
25 мая 2021, 23:40
Журналист из «Азова» и аполитичный человек: что известно о Романе Протасевиче и Софье Сапеге
26 мая 2021, 01:35
Global Times: Литва сама создаёт себе проблемы
25 мая 2021, 00:50
Наследство Ангелы Меркель
25 мая 2021, 23:45
В Греции опровергли полёт "агентов КГБ" на рейсе Ryanair
25 мая 2021, 21:50
Расходы вырастут: во сколько авиакомпаниям обойдутся рейсы в обход Белоруссии
26 мая 2021, 00:35
«Обсудить состояние отношений»: Путин и Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2021, 10:50
"Не выбрасывайте!": Украинцы начали скупать советские мясорубки
22 мая 2021, 17:50
Россия послала Турции сигнал
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
21 мая 2021, 21:40
Запрет русских СМИ на Украине разбился всего об один скриншот
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
22 мая 2021, 21:30
Власти Украины поставили ультиматум по водной блокаде Крыма
25 мая 2021, 10:55
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.