Общее число случаев превысило 8 млн: в России пятый день обновляется максимум по количеству заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлены 34 325 новых инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 — пятый день подряд в стране обновляется максимальный суточный показатель случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 8 027 012 случаев. Вместе с тем в Москве открыли ещё 30 точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус — теперь их в общей сложности 50. Помимо этого, в Подмосковье арестовали восьмерых подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.

В России пятый день подряд обновляется максимальный показатель по числу новых заболевших COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано 34 325 случаев коронавирусной инфекции. Предыдущий антирекорд составлял 34 303.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (6823), Санкт-Петербурге (3097) и Московской области (2768 — максимум с начала пандемии).

При этом к данному моменту в РФ общее число случаев COVID-19 превысило 8 млн — 8 027 012.

Также за минувшие 24 часа полностью выздоровел 16 431 человек. В общей сложности с начала пандемии были выписаны по выздоровлении 7 017 055 человек.

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 224 310 пациентов, в том числе 998 человек за последние сутки.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 201,2 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются более 1,67 млн человек.

Отметим, что Россия занимает пятое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса после США (44,9 млн), Индии (34 млн), Бразилии (21,6 млн) и Великобритании (8,5 млн).

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,9 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (724 тыс.), Бразилии (603 тыс.) и Индии (452 тыс.).

Новые точки экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве

В Москве до 50 возросло количество точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития, руководитель столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией Анастасия Ракова. По её словам, диагностику в МФЦ и торговых центрах прошли уже свыше 20 тыс. горожан.

«Мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня, помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг «Мои документы», популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем ещё 30: в 13 МФЦ, в 10 торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что в условиях роста заболеваемости COVID-19 очень важно вовремя выявлять новые случаи, чтобы на самом раннем этапе прерывать цепочки распространения инфекции.

В департаменте здравоохранения Москвы напомнили, что положительный результат экспресс-теста не является подтверждением заболевания — человеку для дополнительной диагностики сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно проведут ПЦР-исследование. Только после подтверждения дополнительного тестирования диагноз будет считаться подтверждённым, а на дом направят врача для начала лечения.

С 11 октября в десяти общественных местах и десяти столичных МФЦ заработали бесплатные пункты экспресс-тестирования на антиген к коронавирусной инфекции. В Москве также запустили проект по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19 в десяти школах — ученики будут сдавать тест раз в две недели.

Подделка сертификатов о вакцинации

В Московской области за подделку справок о вакцинации от коронавирусной инфекции арестовали восемь человек, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Электросталь ГСУ СК России по Московской области судом арестованы 8 человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учёта и подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также получении взятки в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290, ч.4 ст. 274.1 и ч.1 ст. 237 УК РФ УК РФ)», — говорится в сообщении.

© ГСУ СК по Московской области

Как выяснило следствие, двое медработников «вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан в системы государственного учёта и осуществляли выдачу поддельных справок и сертификатов для предоставления по месту требования». При этом шестеро их посредников находили лиц, желающих получить подобные сертификаты. Предварительно, преступными услугами воспользовались не менее 60 человек.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. В частности, проведены осмотры места происшествия, осуществлено не менее 19 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемых, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для следствия. Кроме того, проведено более 20 допросов.