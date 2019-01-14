«Общее будущее уже не является аксиомой»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — об угрозе раскола Европарламента

«Прямо сейчас различные фракции евроскептиков занимают 20%, или 151 место, в Европарламенте. Существует большая вероятность, что после выборов евроскептики только увеличат своё присутствие. Базовых сценариев два: а) они получат большинство в парламенте; б) они станут блокирующим меньшинством, которое будет иметь возможность отклонять инициативы проевропейского большинства».

Какой вопрос сегодня заботит элиты Старого Света больше всего? Урегулирование военно-политического кризиса в Донбассе? Противостояние с США из-за ядерной сделки с Ираном? Проблема интеграции миллиона беженцев? Ответ предсказуем: ни один из этих сюжетов в отдельности. Что действительно волнует политические круги Запада, так это предстоящие в конце мая 2019 года выборы в Европарламент. От их результата будет зависеть дальнейшая судьба Европейского союза как такового.

Антиеэсовские настроения в Европе уже давно не нонсенс. Прямо сейчас различные фракции евроскептиков занимают 20%, или 151 место, в Европарламенте. Существует большая вероятность, что после выборов евроскептики только увеличат своё присутствие. Базовых сценариев два: а) они получат большинство в парламенте; б) они станут блокирующим меньшинством, которое будет иметь возможность отклонять инициативы проевропейского большинства.

В первом случае нас ждёт настоящий паралич европейской бюрократической системы, поскольку Брюссель долгое время отнимал у государств ЕС как можно больше суверенитета в национальных вопросах. Теперь это может обернуться против глобалистских элит, если евроскептики придут к власти.

В практической плоскости речь идёт о том, что парламентские комиссии, от которых зависит выработка единого законодательного поля, станут ареной непрекращающихся баталий между двумя лагерями. На следующие пять лет Европейский парламент будет мало дееспособен.

Но более реалистичным вариантом является увеличение фракций евроскептиков до 30—35%. Работа европейской бюрократической машины не будет остановлена, но для сохранения и развития ЕС потребуется гораздо больше усилий, чем прежде. Демократам, социалистам и экологическим партиям придётся найти общий язык и создавать новые альянсы, которые были доселе не только не нужны, но в некоторых случаях даже непредставимы. Пока они могут опираться на позитивные социологические опросы: около 60% жителей ЕС считают, что Европейский союз — это хорошо, однако эти цифры не настолько прочные, какими могут показаться на первый взгляд. Температура в среднем по больнице одна, однако в каждой палате (стране) своя динамика. Например, венгры, итальянцы, греки, чехи показывают нарастающий скепсис по отношению к ЕС.

Эффект брексита, включивший временный панъевропейский национализм, заканчивается, и общее будущее уже не является незыблемой аксиомой. Протесты «жёлтых жилетов» во Франции показали, что обездоленные слои могут дать жёсткий ответ на улицах городов. Скоро нам предстоит узнать, конвертируется ли это подспудное отрицание глобалистских элит в эффективное волеизъявление.

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