Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на са...
Главная / Политика

"Общаемся": Медведев сухо ответил на вопрос о Путине

09 июля 2020, 12:00  •  83 • Политика
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-премьер заявил, что раньше его работа была тяжелее, чем у президента
Должность заместителя председателя Совета безопасности РФ требует постоянного взаимодействия с президентом Владимиром Путиным. Так экс-премьер Дмитрий Медведев прокомментировал свои отношения с главой государства.
"У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения, - рассказал Медведев. – Мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности".
При этом он признал, что к новой должности еще не очень привык, пока только осваивает ее сложности. Но отметил, что долгое время работал больше, чем Путин. "Если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера ее больше даже", – передает "Комсомольская правда".
Период карантина из-за коронавируса Медведев считает "непростым, эмоционально сложным" временем, в первую очередь, потому что приходилось общаться с людьми по видеосвязи и не было личного контакта. Но для семьи такое время даже неплохо, отметил экс-премьер. Физическую форму он тоже сохранил благодаря ежедневным упражнениям – 50 раз отжимается легко.
Сейчас Медведев мечтает отдохнуть на море. А чтобы обезопасить себя от коронавируса, готов сделать прививку – когда появится эффективная вакцина, естественно.
Медведев подал в отставку в январе 2020 г., сразу после обращения Путина к Федеральному собранию, в ходе которого было предложено внести поправки в Конституцию. Его место занял Михаил Мишустин. Изменения в главный закон страны были приняты по итогам общероссийского голосования в июле 2020 года. О том, что меняют поправки в жизни страны, "Утро.ру" подробно писало ранее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны коронавируса
09 июля 2020, 04:00
Сценарий Баранца: СЖР подключился к делу Сафронова. Что будет дальше?
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
09 июля 2020, 03:00
Грызлов сообщил об отказе Киева от договоренностей по обмену удерживаемыми лицами
09 июля 2020, 10:00
Над Венесуэлой сбит самолёт США: Военные утверждают, что стреляли по наркоторговцам
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным н...
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
09 июля 2020, 00:00
Биологическое оружие? Всё намного проще: В Казахстане раскрыли причину второй волны к...
09 июля 2020, 00:00
Карантин довёл до точки кипения: Бунтующие прорвались в парламент и атакуют полицейск...
09 июля 2020, 02:00
Четырьмя словами: В МИД России ёмко ответили беспокоящимся американцам
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
05 июля 2020, 00:00
Разговор по Украине в "нормандском формате" затянулся на 10 часов. Но… прорыва нет
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
07 июля 2020, 16:00
Русские "проспали" нападение на Украину: "Захватили уже или перенесли на четверг?"
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.