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Обрушение дома во Франции: Спасатели нашли четвертого погибшего, еще около 8 человек до сих пор под завалами

07 ноября 2018, 04:24  •  30 • В мире
Под обломками обрушившегося в Марселе дома нашли четвертого погибшего. Среди погибших может быть гражданка Италии.
Во Франции увеличилось число жертв обрушения дома в Марселе. Спасатели вытащили из-под обломков здания четвертого погибшего, сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на прокурора Марселя Ксавье Тарабе.
Уточняется, что четвертой погибшей оказалась женщина. По данным спасателей, под завалами могут до сих пор оставаться от 5 до 8 человек. Одной из погибших от обрушения дома может быть гражданка Италии: по данным МИД страны, женщина числится среди пропавших без вести.
Напомним, что трагедия произошла этим утром в самом центре Марселя. Обрушились два стоявших рядом здания. Утверждается, что одна из построек давно находилась в аварийном состоянии. Внутри обрушившегося дома могли находиться до 12 человек, спасатели ведут их поиски под завалами.

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