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Обречённая инициатива. Запрет на алкоголь обернётся смертями - эксперт

12 ноября 2021, 23:50  •  119 • Политика
Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода. "Трагедии, как отравления метанолом в Оренбурге том же самом, в Свердловской области, показывают, что это вообще вещь, которая опасна", - предупредил о последствиях эксперт.
Власти Свердловской области рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщил в пятницу, 12 ноября, региональный оперативный штаб. Инициативу для Царьграда прокомментировал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
По его мнению, те, кто хочет найти алкоголь, его найдут. Например, владельцы QR-кода нальют ему стакан или возьмут его в долю без покупки алкоголя. Для кого-то ситуация вообще может стать поводом собраться вместе для распития спиртных напитков.
То есть именно как ограничение это вряд ли эффективно,
- высказал своё мнение Павел Шапкин в интервью Царьграду.
В этой связи эксперт считает, что данная мера - это просто лишний повод "покошмарить" продавцов алкоголя в преддверии новогодних корпоративов, а не серьёзная мера против COVID-19. Кроме того, запрет на продажу алкоголя без QR-кода подтолкнёт людей к переходу в "теневой сектор".
В этом случае, конечно, государство, бюджеты теряют дополнительные доходы. Или возможные доходы. Ну и плюс, конечно, такие трагедии, как отравления метанолом в Оренбурге том же самом, в Свердловской области, показывают, что это вообще вещь, которая опасна. То есть вот эти ограничения - они выливаются в том числе в рост спроса на суррогаты,
- предупредил Павел Шапкин.
По этой причине эксперт уверен, что инициатива властей Свердловской области не воплотится в реальность.

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