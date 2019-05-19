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Образовательный рычаг: США выделят $8 млн на развитие «критического мышления» учащихся в Боснии и Герцеговине

19 мая 2019, 08:39  •  58 • В мире
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить $8 млн на развитие «критического мышления» учащихся Боснии и Герцеговины. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT. Как полагают эксперты, Вашингтон использует изменение боснийской системы образования для того, чтобы ориентировать молодое поколение страны на американские ценности.
 
© Facebook / Reuters
 

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить $8 млн на развитие способности учащихся Боснии и Герцеговины к критическому мышлению, а также на повышение их успеваемости в точных науках. Как отмечается в описании программы, проект рассчитан на пять лет.

«Цель мероприятий в рамках программы USAID TABLA — развитие способности учащихся к критическому мышлению и повышение успеваемости в точных науках. Задача — оказать определённым регионам помощь во внедрении в существующую систему образования высококачественных программ подготовки учителей», — говорится в проекте USAID.

Как отмечается в документе американского агентства, система образования Боснии и Герцеговины не защищена от политического влияния, в результате которого ресурсы якобы не направляются на решение «основной задачи» — улучшение качества преподавания.

Кроме того, авторы программы подчёркивают, что многие школы разделены по этническому принципу, а учебники якобы лишь углубляют существующие в обществе противоречия. «Вкупе с устаревшими образовательными программами и пособиями это приводит к ситуации, при которой перед учениками не ставятся задачи, позволяющие развить критическое мышление, необходимое для рассмотрения различных точек зрения и оценки огромного количества информации, находящейся в непосредственном доступе», — отмечается в документе.

Для достижения указанной цели — развития критического мышления у учащихся и повышения успеваемости в точных науках — деятельность в рамках программы разбита на четыре основных направления: подготовка и обучение новых преподавателей, повышение квалификации уже существующих кадров, создание благоприятной среды для обучения и стимулирование дискуссии, посвящённой реформам в сфере образования.

Также в документе отмечается, что результаты программы должны быть ощутимы и после завершения срока её действия. Изначально деятельность в рамках проекта будет осуществляться на территории Сараевского и Герцеговино-Неретвенского кантонов и Республики Сербской. Но если проект будет признан успешным, то он может быть расширен на всю территорию Боснии и Герцеговины.

  • Reuters
  • © Yves Herman

Приближение к «евроатлантической интеграции»

Авторы проекта также отмечают, что реализация программы поможет достижению цели, прописанной в Стратегии сотрудничества в области развития Боснии и Герцеговины: страна должна стать более стабильным государством «ближе к европейской интеграции». 

Напомним, что Босния и Герцеговина ещё в 2010 году получила план действий по вступлению в НАТО, а в 2016-м подала заявку на вступление в Евросоюз. 

Как отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, финансирование программ, направленных на изменение системы образования, — одна из форм «мягкой силы», которую Соединённые Штаты используют уже много лет. С её помощью Вашингтон ориентирует молодые поколения других стран на свою систему ценностей.

«Что касается образования, то это традиционный американский подход, потому что сегодня это форма приобщения к американской культуре и к американскому образу мысли. США всегда придавали большое значение образовательным программам. Это форма влияния на то, что американцы вкладывают в понятия демократии и культуры. В этом плане люди, которые получают образование в этом направлении, действительно становятся очень ориентированными на американскую систему ценностей, что может находить проявление в разных аспектах», — подчеркнул эксперт.

Аналитики полагают, что одной из причин, по которым Вашингтон вкладывает средства в программы, ориентированные на Боснию и Герцеговину, является тот факт, что руководство одной из частей государства — Республики Сербской — выступает против вступления страны в НАТО.

В частности, об этом говорил бывший президент Республики Сербской Милорад Додик, который сейчас занимает пост председателя президиума Боснии и Герцеговины.

«Когда я сегодня сталкиваюсь с требованиями о вступлении Боснии и Герцеговины в НАТО, я чётко говорю, что не могу принять этого и не приму. Я не приму, потому что Сербия не принимает этого. Я никогда не позволю установить границу на Дрине (река, которая разделяет Боснию и Герцеговину и Сербию. — RT)», — сказал он.

Кроме того, Додик критиковал и само USAID. По его словам, Агентство по международному развитию США в Сараеве вмешивается во внутренние дела Балкан.

«USAID предоставляет средства под прикрытием предполагаемой борьбы с преступностью и коррупцией с целью обойти все учреждения и напрямую вмешаться во внутренние дела Республики Сербской», — заявил Милорад Додик.

  • Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

Давняя задача


Как отметила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова, Балканы являются зоной интересов США. Вашингтон пытается не допустить сближения стран региона с Москвой. 

«Ещё в начале 1990-х годов Соединённые Штаты заявили, что Балканы являются зоной их национальных интересов. Но задача, касающаяся Балкан, была поставлена ещё раньше, в 1970-е годы. Когда ожидали, что Иосип Броз Тито умрёт, США пытались не допустить сближения Балкан, прежде всего сербского православного населения, с Советским Союзом, а потом с Россией. И эту задачу они выполняют до сих пор», — подчеркнула Гуськова. 

Так, в исследовательской службе при конгрессе США уже заявляли о «негативном влиянии» на Боснию и Герцеговину со стороны России, которая якобы поддерживает антизападных политиков, разжигает межнациональную рознь и милитаризует Республику Сербскую, входящую в состав балканского государства. Аналитики призвали конгресс задуматься об объёме помощи, необходимой балканской стране для сохранения её территориальной целостности, энергобезопасности, интеграции в НАТО и ЕС и противодействия «мягкой силе» России.

Между тем Елена Гуськова также напомнила о ранее существовавших планах США переместить основные войска НАТО из Средней Европы на Балканы.  

«Здесь очень хорошая военная инфраструктура, ничего строить и достраивать не надо. И первым шагом было строительство военной базы США Бондстил в Косове и Метохии. Именно поэтому было очень важно Косово и Метохию сделать независимым государством, чтобы не зависеть от решения Белграда по вопросу военного присутствия НАТО на Балканах. Сегодня в НАТО не вступили пока только Босния и Герцеговина, Сербия, Македония. Естественно, Соединёнными Штатами поставлена задача заглушить последние сопротивляющиеся очаги самостоятельности. Методами давления не получается, и поэтому, видимо, разработана программа, чтобы подрастающее поколение уже было ориентировано на Запад и на Соединённые Штаты», — заключила Гуськова. 

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