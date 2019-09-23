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Образование, медицина, экономика: Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока
23 сентября 2019, 22:09 • 99 • В России
Владимир Путин утвердил ряд поручений по развитию Дальнего Востока. Так, в частности, правительство должно будет обеспечить льготную ипотеку со ставкой 2% для покупки жилья в новостройках или для строительства собственных домов, поднять выплаты учителям и врачам, отправляющимся работать в сёла и малые города, и создать фонд для развития перспективных отраслей экономики региона. Эти решения были приняты по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, посвящённого развитию Дальневосточного округа.
Владивосток РИА Новости © Александр Вильф
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить на Дальнем Востоке ставку по льготной ипотеке в 2%. Об этом говорится на сайте Кремля. Речь идёт о кредитах на покупку квартир в новостройках либо же на строительство собственного жилья.
Сами льготы будут действовать до 1 января 2025 года для всех регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Это Приморский и Хабаровский края, республики Якутия, Бурятия, Амурская, Камчатская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.
На эти цели будут направлены деньги из госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Правительство должно будет обеспечить поправки в законодательство до 15 декабря этого года.
Это поручение было дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября. Оно было посвящено вопросам развития региона.
Путин подчеркнул, что для дальнейшего развития региона ещё предстоит многое сделать.
Для учителей и врачей
Среди других поручений, принятых по итогам ВЭФ, — увеличение выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» до 200%. Напомним, эти программы предполагают подъёмные выплаты в размере 1 млн рублей для тех учителей и врачей (а также 500 тыс. рублей для фельдшеров), которые переезжают работать в сёла, посёлки или города с населением менее 50 тыс. человек.
«Обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200%», — говорится в поручении.
Это поручение правительство должно будет выполнить до 1 декабря текущего года.
Также для поддержки региональной системы здравоохранения правительству совместно с администрацией Приморского края Путин поручил подготовить проекты по созданию медицинского кластера. Он должен обеспечивать разработки инноваций по охране здоровья. Доклад с этими предложениями должен быть представлен до 15 января.
Поддержка образования и учреждений культуры
Среди других мер социальной поддержки, которые поручил проработать президент, — увеличение квоты жителей Дальнего Востока, имеющих право на целевое обучение в вузах за счёт бюджета. Однако это касается тех программ, по которым есть дефицит кадров в регионе. Это поручение правительство должно будет исполнить до 1 декабря.
Другое поручение президента касается помощи учреждениям культуры в ДФО. До 15 ноября правительство должно будет принять меры по обновлению их материально-технической базы.
«Принять меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории Дальневосточного федерального округа, включая музеи, театры и библиотеки, обратив особое внимание на малые города и сельскую местность», — сообщается на сайте.
Развитие приоритетных отраслей
Некоторые поручения можно условно выделить в группу стимулирующих развитие перспективных секторов экономики Дальнего Востока. Так, до 1 марта 2020 года правительство должно предложить варианты создания фонда, который будет поддерживать развитие высокотехнологичных проектов округа. При этом должны учитываться уже действующие институты по развитию и финансовые организации.
Отдельное поручение касается развития экотуризма на Дальнем Востоке. Соответствующие предложения кабмин представит в докладе до 1 декабря.
При этом глава государства поручил внести данные о границах особо охраняемых территорий округа (включая Байкальскую) в Единый госреестр недвижимости. Это надо сделать до 1 июля 2021 года.
Также Путин поручил правительству сделать воздушный транспорт внутри ДФО более доступным для местных жителей, а также расширить им доступ к международным перелётам.
Опережающий рост
Отметим, что действующая в России госпрограмма по Дальнему Востоку должна обеспечить развитие региона темпами выше средних по стране. Она действует с 2014 по 2025 годы. В этом году на неё выделено около 48 млрд рублей, а в 2020-м бюджетом предусмотрено уже почти 54 млрд рублей.
В последующие годы сумма будет несколько ниже — в среднем около 47 млрд рублей. По итогу программы должно быть создано более 106 тыс. рабочих мест, а население должно вырасти до 8,7 млн человек. Также должен быть обеспечен значительный рост инвестиций и налоговых поступлений.
В то же время с 2010 по 2016 год ВРП ДФО рос в среднем на 1,8%, что ниже среднего для России показателя в 2,3%.
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