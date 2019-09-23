Образование, медицина, экономика: Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

Владимир Путин утвердил ряд поручений по развитию Дальнего Востока. Так, в частности, правительство должно будет обеспечить льготную ипотеку со ставкой 2% для покупки жилья в новостройках или для строительства собственных домов, поднять выплаты учителям и врачам, отправляющимся работать в сёла и малые города, и создать фонд для развития перспективных отраслей экономики региона. Эти решения были приняты по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, посвящённого развитию Дальневосточного округа.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить на Дальнем Востоке ставку по льготной ипотеке в 2%. Об этом говорится на сайте Кремля. Речь идёт о кредитах на покупку квартир в новостройках либо же на строительство собственного жилья.

Сами льготы будут действовать до 1 января 2025 года для всех регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. Это Приморский и Хабаровский края, республики Якутия, Бурятия, Амурская, Камчатская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

На эти цели будут направлены деньги из госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Правительство должно будет обеспечить поправки в законодательство до 15 декабря этого года.

Это поручение было дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 5 сентября. Оно было посвящено вопросам развития региона.

«Концентрируя ресурсы и организуя административно шаг за шагом эту работу, мы будем наращивать усилия. Достигая целей, мы ставим перед собой новые задачи, стремимся добиться большего. За прошедшие полтора десятилетия нам уже удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что для дальнейшего развития региона ещё предстоит многое сделать.

Линия сборки автомобилей «Мазда Соллерс», запустившего серийное производство кроссовера Mazda CX-9 во Владивостоке

РИА Новости

© Виталий Аньков

Для учителей и врачей

Среди других поручений, принятых по итогам ВЭФ, — увеличение выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» до 200%. Напомним, эти программы предполагают подъёмные выплаты в размере 1 млн рублей для тех учителей и врачей (а также 500 тыс. рублей для фельдшеров), которые переезжают работать в сёла, посёлки или города с населением менее 50 тыс. человек.

«Обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200%», — говорится в поручении.

Это поручение правительство должно будет выполнить до 1 декабря текущего года.

Также для поддержки региональной системы здравоохранения правительству совместно с администрацией Приморского края Путин поручил подготовить проекты по созданию медицинского кластера. Он должен обеспечивать разработки инноваций по охране здоровья. Доклад с этими предложениями должен быть представлен до 15 января.

Поддержка образования и учреждений культуры

Среди других мер социальной поддержки, которые поручил проработать президент, — увеличение квоты жителей Дальнего Востока, имеющих право на целевое обучение в вузах за счёт бюджета. Однако это касается тех программ, по которым есть дефицит кадров в регионе. Это поручение правительство должно будет исполнить до 1 декабря.

Другое поручение президента касается помощи учреждениям культуры в ДФО. До 15 ноября правительство должно будет принять меры по обновлению их материально-технической базы.

«Принять меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории Дальневосточного федерального округа, включая музеи, театры и библиотеки, обратив особое внимание на малые города и сельскую местность», — сообщается на сайте.

Развитие приоритетных отраслей

Некоторые поручения можно условно выделить в группу стимулирующих развитие перспективных секторов экономики Дальнего Востока. Так, до 1 марта 2020 года правительство должно предложить варианты создания фонда, который будет поддерживать развитие высокотехнологичных проектов округа. При этом должны учитываться уже действующие институты по развитию и финансовые организации.

Отдельное поручение касается развития экотуризма на Дальнем Востоке. Соответствующие предложения кабмин представит в докладе до 1 декабря.

«Представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий», — говорится в поручении.

При этом глава государства поручил внести данные о границах особо охраняемых территорий округа (включая Байкальскую) в Единый госреестр недвижимости. Это надо сделать до 1 июля 2021 года.

Также Путин поручил правительству сделать воздушный транспорт внутри ДФО более доступным для местных жителей, а также расширить им доступ к международным перелётам.

Озеро Джека Лондона. Магаданская область

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Опережающий рост

Отметим, что действующая в России госпрограмма по Дальнему Востоку должна обеспечить развитие региона темпами выше средних по стране. Она действует с 2014 по 2025 годы. В этом году на неё выделено около 48 млрд рублей, а в 2020-м бюджетом предусмотрено уже почти 54 млрд рублей.

В последующие годы сумма будет несколько ниже — в среднем около 47 млрд рублей. По итогу программы должно быть создано более 106 тыс. рабочих мест, а население должно вырасти до 8,7 млн человек. Также должен быть обеспечен значительный рост инвестиций и налоговых поступлений.

При этом экономика региона в 2018 году выросла по отношению к 2017-му на 6,3%, по данным исследования международной консалтинговой компании Deloitte, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Отметим, что общий ВВП России за этот же срок увеличился на 2,3%.

В то же время с 2010 по 2016 год ВРП ДФО рос в среднем на 1,8%, что ниже среднего для России показателя в 2,3%.